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сегодня, 16:27
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Хитрый план провалился: пытавшийся украсть 24 тонны металла водитель получил три года условно

Китайский грузовик «Shacman» был конфискован в доход государства.

Житель Орловской области выслушал приговор за подделку документов и попытку кражи 24 тонн металла — три года условно с таким же испытательным сроком и конфискация автомобиля.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. В октябре 2022 года 47-летний мужчина, используя поддельные водительские права на чужое имя и поддельные автомобильные номера, под предлогом загрузки сталеплавильным щебнем въехал на грузовом автомобиле «Shacman» на территорию металлургического комбината. При оформлении разового пропуска для въезда он как раз предоставил на КПП подложные водительское удостоверение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в одном из цехов предприятия, сославшись на указания начальника участка, которых тот не давал, он ввел в заблуждение водителя автокрана и убедил загрузить в кузов своего автомобиля три сляба общей массой металла в 24 тонны и стоимостью более полумиллиона рублей. В дальнейшем поверх металла загрузили щебень для сокрытия украденного. Но при выезде с территории предприятия на КПП водителя задержали сотрудники охраны и вызвали полицейских.

Полицейские мужчину задержали, а права отправили на экспертизу. В отделе полиции мужчина признался, что использовал поддельные права, чтобы проехать на территории предприятия, совершить кражу металла и остаться не найденным. Проведенная экспертиза также показала, что права — подделка.

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по Липецкой области.
подделка документов
покушение
кража
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ещё бы
43 минуты назад
Чем больше спёр, тем меньше дали. Все логично.
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Дилетант конечно
сегодня, 16:40
Вагонами надо тырить, вагонами!
Ответить
Лучше
52 минуты назад
Составами !
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