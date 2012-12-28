Происшествия
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27 минут назад
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39-летний мужчина получил 9 лет колонии строгого режима за смертельное избиение гостя
Мужчина забрал ключи от чужого автомобиля и вскоре последовала страшная расплата.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, поздно вечером с 27 на 28 декабря прошлого года во время распития спиртного 48-летний гость — житель села Долгоруково, пригрозил своему 39-летнему приятелю — хозяину дома ножом и потребовал отдать ключи от машины, чтобы съездить на нём в город Ливны Орловской области. Тот испугался и отдал ключи.
Гость выпустил нож из рук, и как только оружие оказалось на кухонном столе — нож спрятал их знакомый, который также участвовал в застолье.
А хозяин дома решил вернуть ключи и набросился на своего уже безоружного гостя с кулаками. От удара по лицу мужчина упал на пол. Принцип «не бей лежачего» не сработал, и потасовка продолжилась. Хозяин дома сел на своего гостя сверху и нанес множество ударов кулаками по голове и туловищу.
Избитого мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где днем 28 декабря он умер, не приходя в сознание.
Уголовное дело расследовал Тербунский МСО СУ СКР по Липецкой области.
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