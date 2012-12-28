Оператор АЗС придумала, как заправлять машину сына бесплатно

Женщина сканировала карту лояльности сына, когда бензин покупали другие.





В вашем браузере отключен JavaScript

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летней женщины — оператора АЗС. Как выяснилось, жительница Липецкого района оформила на сына карту лояльности и использовала ее при покупках бензина другими клиентами.Начисленные на карту бонусы сын женщины тратил на заправку своей машины. Бесплатно он заправлялся два месяца, топливная компания оценила залитый им бензин в 30 200 рублей.