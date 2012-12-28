Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Хитрый план провалился: пытавшийся украсть 24 тонны металла водитель получил три года условно
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Сегодня в Липецке: новая выставка в музее, партизанский забег, расцвет патриотизма в зоопарке
Происшествия
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45 минут назад
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Оператор АЗС придумала, как заправлять машину сына бесплатно
Женщина сканировала карту лояльности сына, когда бензин покупали другие.
Начисленные на карту бонусы сын женщины тратил на заправку своей машины. Бесплатно он заправлялся два месяца, топливная компания оценила залитый им бензин в 30 200 рублей.
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