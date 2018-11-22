В соцсетях запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики

Видевшие добро от ведомства просят не закрывать проект.

Липчане решили рассказать о всем самом хорошем, что дало им сотрудничество с управлением молодежной политики. В соцсетях запустили флешмоб. Там можно найти сообщения со словами благодарности в адрес управления. Все они объединены хештегом #спасибо48мол: посты одновременно выглядят и как призыв сохранить управление, и как прощание с другом — о котором либо хорошо, либо ничего.В конце октября начальник управления молодежной политики Ольга Решитько покинула свою должность. Женщина ушла с работы по собственному желанию. Сразу же поползли слухи о том, что управление молодежной политики ждет ликвидация. Как сообщил GOROD48 начальник пресс-службы региональной администрации Михаил Шаршаков, работа с липецкой молодежью продолжится, проекты продолжат свое существования, но несколько в ином структурном виде. «Никто молодежь без внимания - программ поддержки и их финансирования - не оставит», резюмировал Михаил Шаршаков.