Общество

54 минуты назад

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики

23 696
#молодежная политика
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В соцсетях запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики

Видевшие добро от ведомства просят не закрывать проект.

Липчане решили рассказать о всем самом хорошем, что дало им сотрудничество с управлением молодежной политики. В соцсетях запустили флешмоб. Там можно найти сообщения со словами благодарности в адрес управления. Все они объединены хештегом #спасибо48мол: посты одновременно выглядят и как призыв сохранить управление, и как прощание с другом — о котором либо хорошо, либо ничего.



В конце октября начальник управления молодежной политики Ольга Решитько покинула свою должность. Женщина ушла с работы по собственному желанию. Сразу же поползли слухи о том, что управление молодежной политики ждет ликвидация. Как сообщил GOROD48 начальник пресс-службы региональной администрации Михаил Шаршаков, работа с липецкой молодежью продолжится, проекты продолжат свое существования, но несколько в ином структурном виде. «Никто молодежь без внимания - программ поддержки и их финансирования - не оставит», резюмировал Михаил Шаршаков.
23 696
#молодежная политика
1

Комментарии (23)

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Маразм

1 минуту назад
Чудно. Как может быть управление молодежной политики? А почему тоогда нет управлений детской политики, подростковой политики, взрослой политики, пожилой и старческой политики? Это же бред просто.
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Павлик Морозов

4 минуты назад
Как же теперь будут жить дармоеды-патриоты?
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87% -доля НЛМК в структуре производства

11 минут назад
///, остальное все-13% . Разогнать к едрене-фене все эти управления , по управлению всеми управлениями. Сидят морда-жопы нихера не делают, результат отрицательный, только статистику фальсифицируют и жрут, ртом и жопой.
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Липчанин

11 минут назад
У нас и такое ещё было оказывается?)))вот же развелось дармоедов.
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ВЕСНА

13 минут назад
Флешмоб ни о чём!!! Кукушка хвалит петуха! Слова, слова..., дела то где?! Выйдите на улицу, спросите у молодёжи о делах Департамента молодёжи. Да они даже не знают о существовании такого Департамента!!!
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...

19 минут назад
И что молодежь и без управления молодежной политики везде селфи делает
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Это управление-фейковое, для галочки

19 минут назад
Никакого отношения к молодежи и жизни оно не имеет. Имитация кипучей деятельности за налоги граждан.
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Это управление-фейковое, для галочки

19 минут назад
Никакого отношения к молодежи и жизни оно не имеет. Имитация кипучей деятельности за налоги граждан.
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Смешно

20 минут назад
Во засуетились чиновнички. Результатов работы этого управления - ноль. Значит оно и не нужно. В условиях дефицита бюджета разогнать нужно половину таких "управлений". В этом поддержу Артамонова
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тт

22 минуты назад
Слышишь, Расея, чей стон раздаётся? Людей детородного органа лишают ; нет - хуже ,кучку бюрократов вычищают.Чуть не стошнило от этой смеси пафоса и лизоблюдства.А фото заглавное похвалю - удачное , сразу понятно , что на нём видевшие добро от ведомства - раздобревшие такие.)
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