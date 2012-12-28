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сегодня, 13:08
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75-летняя пенсионерка отправила мошенникам почти полтора миллиона рублей

А двух женщин обманули «сотрудники банка» по новой легенде — под предлогом замены лицевого счёта.

6 мая в полицию обратилась 75-летняя липчанка, которую мошенники напугали незаконным оформлением кредита на её имя, и она перевела злоумышленникам почти полтора миллиона рублей.

Но всё чаще мошенники обманывают не только пожилых, но и молодёжь. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 19-летнему парню позвонили из «службы безопасности» и он, пытаясь защитить свои деньги, перевёл на «безопасный счёт» 59 000 рублей.

Двух женщин обманули «сотрудники банка» по новой легенде — под предлогом замены лицевого счёта. 20-летняя потерпевшая лишилась 38 000 рублей, а 72-летняя — 591 000 рублей.

А самый необычный случай произошёл в Данкове. Там в полицию обратилась 66-летняя женщина, которая решила помочь своей 65-летней подруге. Та «зарабатывала» на инвестициях и никак не могла «вывести» деньги. Пытаясь помочь вывести деньги через сайт, подруга сама лишилась 190 000 рублей — она перевела их мошенникам через приложение. Причём эти деньги женщина взяла в кредит.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Киса
8 минут назад
Какие у нас пенсионеры богатенькие! Так что не надо жаловаться на маленькую пенсию, миллионы мошенникам отдают и то наверное не последние.
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самый необычный случай
38 минут назад
это если бы эти бабки не разговаривали бы с незнакомцами по телефону
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Тетка
48 минут назад
СССР позаботился!Хоть пенсионеры деньги имеют.Хоть о них государство заботились и давало бесплатно жилье.Поэтому накопить смогли за 20 лет, после реформы денежной. А нам ни жилья, ни работы оплачиваемой.Все уходит на ипотеку!По 10 лет в одной юбке ходишь.
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Жесть
24 минуты назад
Жилье в СССР давали не всем, а только тем кто работал на крупных предприятиях, которые имели свой жилфонд, а это по масштабам союза, мизер!!!
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Липа
49 минут назад
Сколько же нужно твердить упрямым лбам, что без визита в банк ничего официального, кроме мошенничества не происходит. Но нет!!! Наш глупый народ обвести вокруг пальца дважды два. А потом сидят и рыдают. Как об стенку горохом
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Очнитесь
51 минуту назад
Смартфоны инструмент мошенников. Пользуйтесь стационарным телефоном, а то не расстанутся с игрушками, зато растаются с деньгами)))
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