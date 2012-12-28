75-летняя пенсионерка отправила мошенникам почти полтора миллиона рублей

А двух женщин обманули «сотрудники банка» по новой легенде — под предлогом замены лицевого счёта.

6 мая в полицию обратилась 75-летняя липчанка, которую мошенники напугали незаконным оформлением кредита на её имя, и она перевела злоумышленникам почти полтора миллиона рублей.Но всё чаще мошенники обманывают не только пожилых, но и молодёжь. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 19-летнему парню позвонили из «службы безопасности» и он, пытаясь защитить свои деньги, перевёл на «безопасный счёт» 59 000 рублей.Двух женщин обманули «сотрудники банка» по новой легенде — под предлогом замены лицевого счёта. 20-летняя потерпевшая лишилась 38 000 рублей, а 72-летняя — 591 000 рублей.А самый необычный случай произошёл в Данкове. Там в полицию обратилась 66-летняя женщина, которая решила помочь своей 65-летней подруге. Та «зарабатывала» на инвестициях и никак не могла «вывести» деньги. Пытаясь помочь вывести деньги через сайт, подруга сама лишилась 190 000 рублей — она перевела их мошенникам через приложение. Причём эти деньги женщина взяла в кредит.