Общество

сегодня, 11:03

«Через четыре года здесь будет город-сад!»

15 2040
#благоустройство
«Через четыре года здесь будет город-сад!»

Чиновники рассказали депутатам сказки о благоустройстве Липецка. Те - поверили.

Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутатам рассказали сказки о благоустройстве Липецка. Именно что сказки, ведь чиновники пообещали внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы» столько добрых дел, сколько возможно, если бы у них была лампа Алладина вкупе с золотой рыбкой и емелиной щукой!

Судите сами. На 2019 год на всю эту программу пока выделено 60 млн рублей. А в соответствующих строках финансирования на 2020-2022 годы стоит прочерк. Но планов - громадье!

Возьмем благоустройство дворов. В этом году департамент ЖКХ мэрии довел до ума всего шесть дворов за средства федерального центра (30 млн рублей) и кое-что сделал еще в 149 дворах за 20 млн рублей, выделенных из муниципального бюджета. Но дальше благоустройство дворов будет носить, как следует из представленной депутатам программы, лавинообразный характер. Так, в 2019 году в Липецке в работу попадут 86 придомовых территорий (первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил депутатам, что это не значит, что все они будут благоустроены комплексно: в некоторых лишь появятся лавочки, и урны), в 2020-м - 342, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339! Но на такие наполеоновские планы у мэрии нет своих средств. Думать, что в городскую казну из областного и федерального бюджетов будут накидывать деньги лопатами, может только самый неисправимый оптимист.

То же самое можно сказать о благоустройстве общественных пространств. Обустроенных территорий крайне мало - всего 34,5 га или 5,3% от существующих (общая площадь общественных территорий в Липецке - 652 га). Чиновники признают, что в подавляющем большинстве общественных пространств - плохой асфальт, нехватка элементов благоустройства (катастрофически не хватает не только детских и спортивных площадок, но даже лавочек и урн, решеток ливневой канализации, люков подземных коммуникаций), отсутствие газонов, кустарника, деревьев. Все общественные пространства «полностью или частично не отвечают нормативным требованиям», как отмечают авторы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы».

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Липецк сегодня...

В этом году мэрией, признаемся, сделано немало: качественно новый вид получили Театральная площадь, сквер по улице Ворошилова, пространство у Комсомольского пруда, площадь Петра Великого. Совершенно изменилось Городище. В 2019 году мэрия продолжит благоустройство Городища по примеру знаменитого московского парка Зарядье со строительством пешеходного моста через Липовку, общественного пространства у Комсомольского пруда и бульвара по улице Водопьянова (со стороны 15 микрорайона) - их насытят малыми архитектурными формами и спортобъектами. Также продолжится облагораживание Нижнего парка. В числе новых объектов благоустройства - сквер на улице Константиновой, бульвар по улице Коцаря (между школой №30 и детсадом №30). По улицам Большие Ключи и Каменный лог Городище будет соединено с улицей Максима Горького - помимо нового асфальта там появится велодорожка и некая «тропа здоровья».

В 2020 году под благоустройство попадут площадь Ленина-Соборной, Каменный лог (от улицы Циолковского до уже существующего спортивно-рекреационного комплекса между 11-м и 15-м микрорайонами), сквер по улице Осипенко.

Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. В частности, в 2021 году липчанам обещаны бульвар по улице Космонавтов, сквер имени 65-летия Победы, благоустройство Каменного лога (от улицы Берзина до улицы Полиграфической). НУ, а изюминка - первый этап строительства городской набережной (от Петровского моста до существующей набережной). На наш паровоз вперед летит! В 2022 году набережную вдоль правого берега реки Воронеж дотянут до Октябрьского моста. На улице Белана появится бульвар. У дома №11 по улице Петра Смородина, за ГДМ «Октябрь», у Дома музыки, у школы №38, у дома по улице Желябова, 4 - скверы. Новый вид получит березовая аллея по проспекту 60 лет СССР. Продолжится благоустройство Каменного лога (от улицы Полиграфической до улицы Московской). На площади Мира, 1 появится некий микропарк «Волна».

Бумага все стерпит. Может, поэтому у депутатов не возникло ни одного вопроса по перечню объектов, которые должны быть благоустроены в 2023 году (в списке 17 мероприятий) и в 2024 году (18 мероприятий). Очевидно ведь, что эти планы если и будут реализованы, то лишь частично.
15 2040
#благоустройство

Комментарии (15)

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ну

22 минуты назад
а что ещё от дурней тербунских ожидать?
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Алкану

31 минуту назад
Деревья спилили уже, не на чем гамак вешать. Поэтому тебе никто не даст
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Алкан

56 минут назад
Когда будете благоустраивать, то гамак повесьте, я в нем буду лежать, пердеть и пивко посасывать. Мода телочка какая-никакая ко мне прыгнет.
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Липчанину

58 минут назад
А мож те нудисточки радикальными оказались? Пролоббировали уничтожение полянок, чтобы их не пугали? - p.s. по замечанию неадекватности работ и экологических мер полностью согласен
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Липчанин

сегодня, 12:01
Какое к херам собачим сказки?! Это откровенное наглое враньё! Я смотрю на пример благоустройства Каменного лога. Каждый день на работу мимо хожу. В прошлом году сломали деревья (куда смотрели экологи, интересно?), а в этом положили метров 100 бетонного жёлоба. Все. В логу работал один (!) Камаз, один (!) экскаватор и человек 5 сонных мужиков, слонявшихся туда-сюда. Так благоустраивал летом песочницу мой полуторогодовалый крестник. Насыпал в машинку лопаткой песка, отвозил на метр и высыпал. Тут то же самое. Насыпают Камаз земли, тот метров на 50 отъезжает и высыпает. А сейчас и вовсе бросили всё работы. Испоганили чудесное место для отдыха. Я любил загорать на полянках в Логу. Мягкая травка, фактически лес в центе города. И не только я. Частенько там встречал полуголых а то и вовсе голых нудисточек. Это очень поднимало...настроение! А что сейчас? Обещали же к дню города всё доделать. Правда не сказали, какого года. А раз так, то какой спрос? Куда смотрит прокуратура?!
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Котопес

сегодня, 12:00
Липчанка, вот-вот. лучше бы ликвидировали эту "набережную с видом на трубы" и посадили там деревья. А на выделенные деньги дворников наняли на нормальную зарплату
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Гость

сегодня, 11:59
Уберите от подъездов пластиковые карикатуры !
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Липчанка

сегодня, 11:55
Я предлагаю проверить наших депутатов не адекватность и вменяемость. Кому нужна эта набережная? С существующей набережной можно увидеть "прекрасные виды" трубы комбината и зад Петровского рынка. Купаться нельзя. Прекратите разворовывать деньги. Оторвите свои зады и выйдите в город. Кругом грязь и разруха. Ни одного трамвая не купили за последние 20 лет. В школах и садиках поборы. Питание детей отвратительное.
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...

сегодня, 11:52
ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО КОСМОНАВТОВ 29/3, пишите письменно всем подъездом, а то и домом на перерасчет, сразу найдут дворника. За содержание жилья, все это заложено с кв.м. берут( чем больше квартира, тем больше мусора нашего на улице, что тоже удивительно). Откажут, в суд, 2 заседания и все дела, а то получается платите за воздух. Ну и в жилинспекцию, но они сейчас безобразно работают.
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Из мерии

сегодня, 11:49
ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО КОСМОНАВТОВ 29/3, некогда нам никуда заходить, выкручивайтесь сами как хотите! дворника наймите сами! не видишь что ли деньги делим на 5 лет вперед, не до тебя сейчас
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