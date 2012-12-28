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238
8 минут назад
Отбой красного уровня
Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА». Сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность», сообщают экстренные службы.
воздушная тревога
БПЛА
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