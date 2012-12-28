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сегодня, 12:18
7

Липчанин сбил на пешеходном переходе 75-летнюю женщину и попытался скрыться

Водителя-правонарушителя задержали городские спасатели.

Вчера днем на пешеходном переходе на улице Космонавтов, 52 в Липецке водитель автомобиля «Хендай» сбил пенсионерку и попытался скрыться с места происшествия.

Водителя задержали сотрудники спасательного отряда управления ГО и ЧС мэрии и сдали сотрудникам полиции.

75-летнюю пострадавшую с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами госпитализировали в четвертую городскую больницу.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Что твориться
5 минут назад
Что происходит... трагедия на трагедии... Ретраградный меркурий на мозги повлиял? Все деградируют и перестают думать и мыслить?
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Ваш тренер
10 минут назад
Очередной синерыл, вот, что значит сокращение ГИБДД.
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Фокс
32 минуты назад
Липчанин сбил на пешеходном переходе сбили 75-летнюю женщину. Молодцы! Я тоже начинаю отмечать
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Лиза
45 минут назад
Здоровья женщине!
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Стетхем
49 минут назад
Голливудских фильмов типа "Форсаж" видимо насмотрелся. Но в жизни не так. Наша доблесная полиция и МЧС найдет. ) Дурик за рулем - опасность обществу. Таких быть не должно на дорогах.
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ё
сегодня, 12:37
Что же за эпоха трусов такая наступила
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Александр Н.
сегодня, 12:32
По всей видимости пьяный раз сбежал, только срок себе добавил.
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