Липчанин сбил на пешеходном переходе 75-летнюю женщину и попытался скрыться

Водителя-правонарушителя задержали городские спасатели.

Вчера днем на пешеходном переходе на улице Космонавтов, 52 в Липецке водитель автомобиля «Хендай» сбил пенсионерку и попытался скрыться с места происшествия.Водителя задержали сотрудники спасательного отряда управления ГО и ЧС мэрии и сдали сотрудникам полиции.75-летнюю пострадавшую с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами госпитализировали в четвертую городскую больницу.