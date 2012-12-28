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Происшествия
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сегодня, 12:18
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Липчанин сбил на пешеходном переходе 75-летнюю женщину и попытался скрыться
Водителя-правонарушителя задержали городские спасатели.
Водителя задержали сотрудники спасательного отряда управления ГО и ЧС мэрии и сдали сотрудникам полиции.
75-летнюю пострадавшую с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами госпитализировали в четвертую городскую больницу.
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