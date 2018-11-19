На площади Ленина-Соборной к новогодним праздникам зальют каток

Впрочем, планам мэрии может помешать погода.

Сегодня на оперативке у главы Липецка председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько рассказал о подготовке подведомственных учреждений к новогодним и рождественским праздникам.



В это время в городе пройдёт 300 мероприятий. Впервые в них будет задействовано Городище и площадь Ленина-Соборной. Так, на Городище зажжется световое изображение в виде герба города, а на площади перед администрацией города, возможно, появится каток. Впрочем, этому может помешать погода: уклон главной административной площади области таков, что при плюсовой температуре с него стечет вся вода.



Праздничными мероприятиями будет охвачен весь Липецк. Главным событием, конечно, станут Петровские забавы - уже полюбившийся горожанам фестиваль, в котором в виде сказочных персонажей могут участвовать все желающие. В этот раз Новый год на площади Петра Великого можно будет 15 декабря встретить 11 раз - по числу часовых поясов, в которых лежит наша страна: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Там же состоится сказочный Баттл между Дедами Морозами Липецка, Белгорода, Воронежа. В 16.30 на площади Петра Великого состоится праздничный фейерверк и первая новогодняя дискотека на снегу.



Во всех ДК культуры города пройдут представления для детворы. Она сможет увидеть такие спектакли как "Семь сказок Скорохода для встречи Нового года", "Самый лучший Новый год", "Сон в зимнюю ночь или тайна старинных часов". Свои постановки для взрослых подготовил муниципальный драматический театр: "Хрустальная сказка" и "Часы с боем". А Дом музыки поставит спектакль "Приключения Верочки в новогоднюю ночь".

