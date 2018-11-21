Общество

сегодня, 10:02

Игорь Артамонов раскритиковал Сергея Иванова за большое количество жалоб на мэрию

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#Админсовет #Игорь Артамонов

Из полученных сайтом врио губернатора обращений жителей региона львиная доля приходится на администрацию Липецка.

Сегодня в администрации Липецка состоялось расширенное заседание коллегии мэрии, посвященное итогам развития города за 9 месяцев этого года.

С докладом выступила вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова. Из отчёта следовало, что у мэрии нет особых проблем. Так, экономика муниципалитета выросла на 24%, количество перевезенных общественным транспортом пассажиров - на 4%, объём розничной торговли - на 10%. Средняя зарплата по средним и крупным предприятиям составила 38,7 тысячи рублей (рост сставил 11,1%). Доходы муниципального бюджета составили 8,1 млрд рублей, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Спад продемонстрировала отрасль строительства - минус 24% по сравнению с прошлым годом. Также было отмечено превышение смертности над рождаемостью, отсутствие двух тысяч мест для малышей в возрасте до трёх лет в дошкольных образовательных учреждениях, нехватка спортивных объектов (очевидно, данная информация предназначалась для подвижника ЗОЖ врио губернатора Игоря Артамонова, который присутствовал на совещании).

Далее Екатерина Белокопытова сообщила известные всем вещи - об освоении миллиарда рублей на дорожных ремонтах, о приобретении муниципальным перевозчиком 20 новых автобусов и 14 машин - частными перевозчиками, о благоустройстве городских пространств (Городище, площадь Петра Великого, Комсомольский пруд, Театральный спуск), о строительстве новых школ в микрорайоне "Победа" и на улице 50 лет НЛМК, детского сада в микрорайоне "Елецкий" и семи ясель.

- Проблемы сформулированы и оцифрованы, - этими модными словами закончила свой доклад вице-мэр. 

Эти задачи - модернизация подвижного состава муниципального и устных перевозчиков, изменение архитектурного облика города, создание комфортной городской среды.

Далее, нарушив регламент, слово, сославшись на занятость, взял врио губернатора. 

- У нас заработал сайт на который мы принмаем обращения граждан. Уже обработано более тысячи сообщений, и 765 из них пришли из Липецка. Одна из острых тем - благоустройство. Люди тянут меня за рукава и спрашивают, почему не могут у них во дворе залить каток? Первое место по жалобам - организация детского отдыха в микрорайонах. Потом идут жалобы на состояние дорог, ремонт проездов частного сектора. По ЖКХ очень сильно людей волнует бездействие управляющих компаний. Есть претензии к "Квадре". Есть жалобы на качество капитальных ремонтов. К сожалению, администрация города не включилась активно в решение проблем горожан. Очень хотелось бы, чтобы люди получали не чиновничий ответ, а человеческий, - сказал врио губернатора.

Игорь Артамоно продолжил:

- Есть жалобы частного бизнеса. Особенно по подключениям к сетям и коммуникациям. Об этом в докладе не было ни слова. А давайте уберем из статистики НЛМК - и мы тут же увидим проблемы с инновациями в бизнесе. Каковы у нас потребности в трудовых ресурсах? Создаются рабочие места, на которые люди не хотят идти. Есть вакансии, но они невостребованны. Люди жалуются на маленькие зарплаты, и этом есть случаи, конда завезенным из-за пределов области работникам платят по 30-35 тысяч рублей.

- Хотелось бы активности в развитии спорта. Области - 65 лет, а по внешнему облиук городу этого не скажешь. Мы разрешили использовать площадь Ленина-Соборную под каток. И он - не заливной, а сборной разборные. Но сроки отодвигаются. Проблемы  - с исполнительской дисциплиной. Я не чувствую отдачу от работы администрации Липецка. Под угрозой срыва - строительство яслей. Конфликт по 20-й школы показывает, что мы слабо взаимодействуем с общественным мнением. И теперь у нас сдвигаются сроки по ясляс в 26 микрорайоне, - продолжать нападать на администрацию Липецка Игорь Артамонов.

Свою речь врио губернатора закончил так: "Жалоб на Липецк - 65 процентов. Ваша доля в жалобах населения региона - львиная".

Глава Липецка решился возразить главе региона.

- Риски по строительству тех же яслей - минимальны. Мы жесточайшим образом привязаны к  действиям федеральных законов. Задачи понятны, и мы будем их исполнять. Например, сделать город краше - наша цель. Наша ключевая задача - добиться полной удовлетворенности населения, - сказал Сергей Иванов.

Однако врио губернатора не пожал протянутую ему руку:

- Нет работы администрации города по социальной ответственности бизнеса. Пока лучшее, что я видел, это Грязи. По Липецку есть сложности. Наверное, есть примеры, но их мало. Например, катки. Их на себя мог бы взять бизнес. Им-то никакие тендеры не нужны! Бизнеса в Липецке много, но я не вижу его социальной ответственности. Очень бы хотелось увидеть результаты, - подчеркнул Игорь Артамонов.

За главу Липецка вступился спикер горсовета Игорь Тиньков.

- Раньше Липецк был не дофинансирован. Раньше мы делали сметы - и убирали их в стол из-за нехватки средств. У нас сложная ситуация с разграничением земельных участков в городе. Пустующие участки можно отдават. Бизнесу можно отдать и проектно-сметную документацию на строительство важных для липчан социальных проблем.

Врио губернатгра пообещал взять ситуацию с разграничением полномочий области и города по земельным участкам под контроль и покинул зал заседаний.

13 764
#Админсовет #Игорь Артамонов

Комментарии (14)

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Макарий

22 секунды назад
Саботажники из мэрии любое хорошее дело уничтожат! Занимаются отписками вместо решения проблем!
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Л-а

4 минуты назад
Давить на Админ. города, потому что не стремятся работать для населения.Там все пристроены по блату, поэтому им там и так комфортно было при Королеве. Мэр родственник К., все блатные обеспечены работой , достойной зарплатой, социальными гарантиями. Сейчас конечно они испытывают дискомфорт со стороны Арт. Если что и делалось, то только на показ, например дороги, а зайди во дворы, даже если если проехались асфальтным катком, деньги списали, а сразу же через полгода огромные ямы, пешеходные дорожки, где просили жители обновить не сделали, на жалобы УКС только улыбались и подписывали акты о выполнении работ.Круговая порука.Хорошо жилось при К-ве.
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laminat

5 минут назад
когда же автор грамоте обучится?такое ощущение,что составляет заметки гость из Средней дружественной Азии...Назад-в школу!!!
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читатель

6 минут назад
если журналист gorod48 запостит новость без ошибок, у него отвалится жопа
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Вася

7 минут назад
А то фантомас не знает, какое количество населения области и сколько в Липецке проживает.
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Вспоминая былое

7 минут назад
При Савенкове в трудные времена катки заливали. Пришел Гулевский, и все... А сейчас-то и подавно никому это не интересно, их больше распил бюджетных средств интересует.
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Подковерный

7 минут назад
Городу срочно нужен цирк. Два клоуна уже есть: один на Соборной, второй на Театральной.
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Половина

8 минут назад
народа за чертой бедности- зато катки нужны...
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может чинуши этого не понимают?)))

9 минут назад
Колобок,
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житель

10 минут назад
Наглость!Иванов сделал столько,что не мешало бы врио. взять с него пример!
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