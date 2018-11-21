Игорь Артамонов раскритиковал Сергея Иванова за большое количество жалоб на мэрию

Из полученных сайтом врио губернатора обращений жителей региона львиная доля приходится на администрацию Липецка.

Сегодня в администрации Липецка состоялось расширенное заседание коллегии мэрии, посвященное итогам развития города за 9 месяцев этого года.



С докладом выступила вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова. Из отчёта следовало, что у мэрии нет особых проблем. Так, экономика муниципалитета выросла на 24%, количество перевезенных общественным транспортом пассажиров - на 4%, объём розничной торговли - на 10%. Средняя зарплата по средним и крупным предприятиям составила 38,7 тысячи рублей (рост сставил 11,1%). Доходы муниципального бюджета составили 8,1 млрд рублей, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.



Спад продемонстрировала отрасль строительства - минус 24% по сравнению с прошлым годом. Также было отмечено превышение смертности над рождаемостью, отсутствие двух тысяч мест для малышей в возрасте до трёх лет в дошкольных образовательных учреждениях, нехватка спортивных объектов (очевидно, данная информация предназначалась для подвижника ЗОЖ врио губернатора Игоря Артамонова, который присутствовал на совещании).



Далее Екатерина Белокопытова сообщила известные всем вещи - об освоении миллиарда рублей на дорожных ремонтах, о приобретении муниципальным перевозчиком 20 новых автобусов и 14 машин - частными перевозчиками, о благоустройстве городских пространств (Городище, площадь Петра Великого, Комсомольский пруд, Театральный спуск), о строительстве новых школ в микрорайоне "Победа" и на улице 50 лет НЛМК, детского сада в микрорайоне "Елецкий" и семи ясель.



- Проблемы сформулированы и оцифрованы, - этими модными словами закончила свой доклад вице-мэр.



Эти задачи - модернизация подвижного состава муниципального и устных перевозчиков, изменение архитектурного облика города, создание комфортной городской среды.



Далее, нарушив регламент, слово, сославшись на занятость, взял врио губернатора.



- У нас заработал сайт на который мы принмаем обращения граждан. Уже обработано более тысячи сообщений, и 765 из них пришли из Липецка. Одна из острых тем - благоустройство. Люди тянут меня за рукава и спрашивают, почему не могут у них во дворе залить каток? Первое место по жалобам - организация детского отдыха в микрорайонах. Потом идут жалобы на состояние дорог, ремонт проездов частного сектора. По ЖКХ очень сильно людей волнует бездействие управляющих компаний. Есть претензии к "Квадре". Есть жалобы на качество капитальных ремонтов. К сожалению, администрация города не включилась активно в решение проблем горожан. Очень хотелось бы, чтобы люди получали не чиновничий ответ, а человеческий, - сказал врио губернатора.



Игорь Артамоно продолжил:



- Есть жалобы частного бизнеса. Особенно по подключениям к сетям и коммуникациям. Об этом в докладе не было ни слова. А давайте уберем из статистики НЛМК - и мы тут же увидим проблемы с инновациями в бизнесе. Каковы у нас потребности в трудовых ресурсах? Создаются рабочие места, на которые люди не хотят идти. Есть вакансии, но они невостребованны. Люди жалуются на маленькие зарплаты, и этом есть случаи, конда завезенным из-за пределов области работникам платят по 30-35 тысяч рублей.



- Хотелось бы активности в развитии спорта. Области - 65 лет, а по внешнему облиук городу этого не скажешь. Мы разрешили использовать площадь Ленина-Соборную под каток. И он - не заливной, а сборной разборные. Но сроки отодвигаются. Проблемы - с исполнительской дисциплиной. Я не чувствую отдачу от работы администрации Липецка. Под угрозой срыва - строительство яслей. Конфликт по 20-й школы показывает, что мы слабо взаимодействуем с общественным мнением. И теперь у нас сдвигаются сроки по ясляс в 26 микрорайоне, - продолжать нападать на администрацию Липецка Игорь Артамонов.



Свою речь врио губернатора закончил так: "Жалоб на Липецк - 65 процентов. Ваша доля в жалобах населения региона - львиная".



Глава Липецка решился возразить главе региона.



- Риски по строительству тех же яслей - минимальны. Мы жесточайшим образом привязаны к действиям федеральных законов. Задачи понятны, и мы будем их исполнять. Например, сделать город краше - наша цель. Наша ключевая задача - добиться полной удовлетворенности населения, - сказал Сергей Иванов.



Однако врио губернатора не пожал протянутую ему руку:



- Нет работы администрации города по социальной ответственности бизнеса. Пока лучшее, что я видел, это Грязи. По Липецку есть сложности. Наверное, есть примеры, но их мало. Например, катки. Их на себя мог бы взять бизнес. Им-то никакие тендеры не нужны! Бизнеса в Липецке много, но я не вижу его социальной ответственности. Очень бы хотелось увидеть результаты, - подчеркнул Игорь Артамонов.



За главу Липецка вступился спикер горсовета Игорь Тиньков.



- Раньше Липецк был не дофинансирован. Раньше мы делали сметы - и убирали их в стол из-за нехватки средств. У нас сложная ситуация с разграничением земельных участков в городе. Пустующие участки можно отдават. Бизнесу можно отдать и проектно-сметную документацию на строительство важных для липчан социальных проблем.



Врио губернатгра пообещал взять ситуацию с разграничением полномочий области и города по земельным участкам под контроль и покинул зал заседаний.



