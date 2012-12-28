Общество
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На «Петропарк» в Липецке выделили еще 170 миллионов рублей
Мэрия ищет подрядчика на «Дом страха», корабль «Венеция» и десяток разнообразных инсталляций, которые дополнят парк аттракционов между Нижним парком и центральным городским пляжем.
«Первоначальная стоимость контракта — почти 171 млн рублей. К работам планируем приступить в июне, как только узнаем результаты торгов. Сами аттракционы уже доставлены в Липецк из Китая на прошлой неделе. Все карусели прошли необходимую сертификацию. Их будет 11 — классические карусели и автодром, уникальные для города экстремальные горки и башня падения. Уверен, что «Петропарк» станет любимым пространством, объединяющим интересы разных поколений».
GOROD48 нашел эту закупку на страничке МКУ «Управление строительства Липецка». Вдобавок к аттракционам, о которых написал мэр и которые обошлись городскому бюджету в 104,6 млн рублей в новую закупку для «Петропарка» войдут инсталляции и артобъекты (некоторые будут с ночной подсветкой) «Тайм-лапс» (1,6 млн рублей), «Колосья» (каждый из 450 светящихся колосьев предварительно оценен в 2,3 тысячи рублей), «Доменные печи» (1,8 млн рублей), «Стальной гигант» (2,9 млн рублей), «Звуковая амфора» (1,3 млн рублей), «Кинетическая стена» (1,5 млн рублей), «Липа» (3 млн рублей), «Корабельные мачты» (каждая из 16 штук стоит 44,2 тысячи рублей). Также в закупку вошли «Дом страха» за 11 млн рублей, корабль «Венеция» с горками и мачтами за 5,3 миллиона, три навигационных стенда с картами «Петропарка», игровой комплекс «Морской бой», качалки, бревна-балансиры, песочница, 4 модульных туалета, 43 урны, 35 скамеек и шесть теневых навесов.
Подрядчику обязан благоустроить территорию — на это заложено 57 млн рублей, озеленить ее — на это предназначены 12 миллионов.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря.
— Второй этап строительства парка будет реализован в следующем году. В нем появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений. Невозможно, хотя и хотелось бы, сделать все сразу из-за больших объемов работ и солидных затрат на реализацию проекта. Смысл всего замысла — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — так анонсировал этот проект в марте этого года участникам обсуждения планов «Петропарка» Роман Ченцов в Центре управления регионом.
Напомним, что городское управление строительства ранее объявило о поиске заказчика на строительство сетей электроснабжения арт-центра и катка Нижнего парка, центрального пляжа и Зеленого острова с начальной ценой контракта в 29,1 млн рублей.
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