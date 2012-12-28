На «Петропарк» в Липецке выделили еще 170 миллионов рублей

Мэрия ищет подрядчика на «Дом страха», корабль «Венеция» и десяток разнообразных инсталляций, которые дополнят парк аттракционов между Нижним парком и центральным городским пляжем.