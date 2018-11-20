Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц

Игорь Артамонов подписал распоряжение об утверждении предельной численности государственных служащих Липецкой области.

В соответствии с приказом 1 декабря этого года в администрации области сократят 190 штатных единиц.



Впрочем, ложка дегтя сдобрена большой бочкой меда: 1 января работникам общеотраслевых профессий бюджетной сферы, это лесники, ветеринары, водители, бухгалтеры и т.п., всего 46 000 человек, повышают зарплату на 10%. Бюджету области это повышение обойдется в 930 000 000 миллионов рублей.

