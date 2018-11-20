Общество

23 минуты назад

Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц

7 819
#администрация Липецкой области #Игорь Артамонов
Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц

Игорь Артамонов подписал распоряжение об утверждении предельной численности государственных служащих Липецкой области.

В соответствии с приказом 1 декабря этого года в администрации области сократят 190 штатных единиц.

Впрочем, ложка дегтя сдобрена большой бочкой меда: 1 января работникам общеотраслевых профессий бюджетной сферы, это лесники, ветеринары, водители, бухгалтеры и т.п., всего 46 000 человек, повышают зарплату на 10%. Бюджету области это повышение обойдется в 930 000 000 миллионов рублей.
7 819
#администрация Липецкой области #Игорь Артамонов

Комментарии (7)

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ЖОРА

39 секунд назад
а в районах области будут сокращения
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Шапокляк

1 минуту назад
Сократят уборщиц, пару водил иистолько же ветеринаров. Шайка-лейка останется. Божко лучшебы сократили. Не не сократили, чтобы денег не платить, просто попросили
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Т..

1 минуту назад
Все правильно! Экономия должна быть экономной.
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Житель

3 минуты назад
Зарплата у Артамонова не как в сбербанке вот и решили сократить штат, глядишь и поправяться дела у и.о. Губернатора
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...

13 минут назад
indezit, шутка наверно...?
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1

14 минут назад
единственная благая весть из бывшего тербунария...
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indezit

16 минут назад
а подробностей?
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