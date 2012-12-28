41-летний мужчина перевернулся на квадроцикле

Он госпитализирован в Тербунскую центральную районную больницу.

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Сегодня в 11:05 в селе Марьино-Николаевка Тербунского района напротив дома №9 по улице Центральной 41-летний водитель квадроцикла ATV не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкая, мужчина получил травмы и был доставлен в Тербунскую центральную районную больницу.«Первую помощь на месте до приезда медиков ему оказали автоинспекторы с помощью специальной укладки. На пострадавшем не было защитного шлема, который мог бы минимизировать последствия аварии. Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — добавляют в полиции.