Происшествия
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сегодня, 14:53
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41-летний мужчина перевернулся на квадроцикле
Он госпитализирован в Тербунскую центральную районную больницу.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкая, мужчина получил травмы и был доставлен в Тербунскую центральную районную больницу.
«Первую помощь на месте до приезда медиков ему оказали автоинспекторы с помощью специальной укладки. На пострадавшем не было защитного шлема, который мог бы минимизировать последствия аварии. Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — добавляют в полиции.
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