Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Хитрый план провалился: пытавшийся украсть 24 тонны металла водитель получил три года условно
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Сегодня в Липецке: новая выставка в музее, партизанский забег, расцвет патриотизма в зоопарке
Происшествия
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43 минуты назад
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В «Елецком» выгорела квартира
Огонь уничтожил комнату с вещами.
Огнем была уничтожена отделка и обстановка комнаты площадью 12 кв.м. Люди в пожаре не пострадали.
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