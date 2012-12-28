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625
43 минуты назад
3

В «Елецком» выгорела квартира

Огонь уничтожил комнату с вещами.

Вчера вечером пожарные тушили квартиру в доме №7а на улице Елецкое шоссе в Липецке.

Огнем была уничтожена отделка и обстановка комнаты площадью 12 кв.м. Люди в пожаре не пострадали.
пожар
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Сельдерей буээ Елецкий.
15 минут назад
На Елецком несколько дней назад ночью,бегал какой то неадекват что то орал,и повредил несколько машин.
Ответить
Какойто
26 минут назад
Остров невезения
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1
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