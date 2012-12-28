В «Елецком» выгорела квартира

Огонь уничтожил комнату с вещами.

Вчера вечером пожарные тушили квартиру в доме №7а на улице Елецкое шоссе в Липецке.Огнем была уничтожена отделка и обстановка комнаты площадью 12 кв.м. Люди в пожаре не пострадали.