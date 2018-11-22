сегодня, 13:51
Администрация города запускает проект «Народный контроль. Открытый Липецк»
С помощью проекта «Народный контроль. Открытый Липецк» горожане смогут рассказать о проблеме или поделиться своими предложениями по улучшению любой из сфер муниципального хозяйства.
- Это не совсем новый проект, но логичное продолжение платформы «Открытый Липецк», которая с успехом функционирует уже несколько лет, - рассказывает начальник управления внутренней политики администрации Липецка, курирующего работу портала, Евгений Зенков. Сегодня активность населения возросла в разы. Проводятся встречи с активами многоквартирных домов, дворов. Люди все чаще приходят не только с просьбами, но вносят конструктивные предложения. Поэтому по распоряжению главы Липецка Сергея Иванова создан портал, который буквально в два клика позволяет рассказать о проблеме и поделиться своим видением ее решения.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, получить доступ к сервису «Народный контроль. Открытый Липецк» позволяет регистрация на одноименном портале. Авторизованный пользователь может не только оставить свое сообщение, но указать конкретное место, требующее внимания сотрудников профильных структур. Специально для этого разработчиками создана карта областного центра с возможностью оставлять соответствующие пометки. Также пользователь может посмотреть, с какими проблемами чаще всего обращаются на портал и проследить, на какой стадии находится решение его вопроса.
Сообщение о проблеме, оставленное на портале, не является официальным обращением гражданина в органы местного самоуправления. Вместе с тем, оно обязательно для рассмотрения. Подробная информация о правилах пользования в разделе «О проекте» портала «Народный контроль. Открытый Липецк».
Напомним, что несколько недель назад был запущен сайт врио главы Липецкой области Игоря Артамонова artamonovigor.ru, на котором действует система сбора жалоб и предложений от жителей области. Большая часть этих жалоб, как рассказал вчера на коллегии мэрии Игорь Артамонов, касается Липецка.
- У нас заработал сайт на который мы принимаем обращения граждан. Уже обработано более тысячи сообщений, и 765 из них пришли из Липецка. Одна из острых тем - благоустройство. Люди тянут меня за рукава и спрашивают, почему не могут у них во дворах залить каток? Первое место по жалобам - организация детского отдыха в микрорайонах. Потом идут жалобы на состояние дорог, ремонт проездов частного сектора. По ЖКХ очень сильно людей волнует бездействие управляющих компаний. Есть претензии к "Квадре". Есть жалобы на качество капитальных ремонтов. К сожалению, администрация города не включилась активно в решение проблем горожан. Очень хотелось бы, чтобы люди получали не чиновничий ответ, а человеческий, - сказал врио губернатора.
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