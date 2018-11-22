Общество

сегодня, 13:51

Администрация города запускает проект «Народный контроль. Открытый Липецк»

9 1133
#администрация Липецка #жалобы населения
2
Администрация города запускает проект «Народный контроль. Открытый Липецк»

С помощью проекта «Народный контроль. Открытый Липецк» горожане смогут рассказать о проблеме или поделиться своими предложениями по улучшению любой из сфер муниципального хозяйства. 


 - Это не совсем новый проект, но логичное  продолжение платформы «Открытый Липецк», которая с успехом функционирует уже несколько лет, - рассказывает начальник управления внутренней политики администрации Липецка, курирующего работу портала, Евгений Зенков. Сегодня активность населения возросла в разы. Проводятся встречи с активами многоквартирных домов, дворов. Люди все чаще приходят не только с просьбами, но вносят конструктивные предложения. Поэтому по распоряжению главы Липецка Сергея Иванова создан портал, который буквально в два клика позволяет рассказать о проблеме и поделиться своим видением ее решения.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, получить доступ к сервису «Народный контроль. Открытый Липецк» позволяет регистрация на одноименном портале.  Авторизованный пользователь может не только оставить свое сообщение, но указать конкретное место, требующее внимания сотрудников профильных структур. Специально для этого разработчиками создана карта областного центра с возможностью оставлять соответствующие пометки. Также пользователь может посмотреть, с какими проблемами чаще всего обращаются на портал и проследить, на какой стадии находится решение его вопроса.    

Сообщение о проблеме, оставленное на портале, не является официальным обращением гражданина в органы местного самоуправления. Вместе с тем, оно обязательно для рассмотрения. Подробная информация о правилах пользования в разделе «О проекте» портала «Народный контроль. Открытый Липецк».

Напомним, что несколько недель назад был запущен сайт врио главы Липецкой области Игоря Артамонова artamonovigor.ru, на котором действует система сбора жалоб и предложений от жителей области. Большая часть этих жалоб, как рассказал вчера на коллегии мэрии Игорь Артамонов, касается Липецка. 

- У нас заработал сайт на который мы принимаем обращения граждан. Уже обработано более тысячи сообщений, и 765 из них пришли из Липецка. Одна из острых тем - благоустройство. Люди тянут меня за рукава и спрашивают, почему не могут у них во дворах залить каток? Первое место по жалобам - организация детского отдыха в микрорайонах. Потом идут жалобы на состояние дорог, ремонт проездов частного сектора. По ЖКХ очень сильно людей волнует бездействие управляющих компаний. Есть претензии к "Квадре". Есть жалобы на качество капитальных ремонтов. К сожалению, администрация города не включилась активно в решение проблем горожан. Очень хотелось бы, чтобы люди получали не чиновничий ответ, а человеческий, - сказал врио губернатора.
9 1133
#администрация Липецка #жалобы населения
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ну

6 минут назад
гостья, начнём с того что он в отличии от тупого тербунского дарования, работает не три года а около 2 месяцев, и за это время уже хотя бы достраивать дома кинутых с квартирами людей, а их более 1000, разогнал часть бездельников из администрации и продолжает это делать... посмотрим как дальше пойдёт, но уж хуже чем при тербунском дурачке точно не будет!
ответить

гостья

19 минут назад
о, ну критиковать то у нас вообще в крови у всех) а сам то врио что уже делами то сделал? какой пример суперуправления показал на практике? онлайн трансляцию слежки за строителями на весь город? а что же с администрации не начал)
ответить

статистка

36 минут назад
кхм, на этой карте должны быть только фитнес центры, да офисы сбербанка
ответить

о

37 минут назад
как "пнул" вчера Артамонов деревенского увальня, сразу начал отмазы лепить и какие то дешёвые якобы инициативы выкапывать, давно похереные, типа нЕродного контроля:) Не понимает дурик колхозный как это смешно выглядит со стороны, но очень уж хочется усидеть в мягком кресле толстой заднице, привык к нему за три года, да и делать то ни чего не нужно было при родственнике, деньги сами в карман текли за оболванивание и обордюривание:)))
ответить

алкан с 15-го

39 минут назад
Молодцы администрация, теперь я легко по вашей карте найду ближайший магазин дешевого бухла Красное и Белое
ответить

Молодой

42 минуты назад
Потерял темп Врио
ответить

:0

47 минут назад
МЕСТНЫЙ, дурачка сирожей зовут...
ответить

да

48 минут назад
администрация города не только этот проект запустила, она запустила всё что только можно и что нельзя... весь город в запущенном состоянии! А сами "администраторы" не видят проблем? Они с другой планеты (тербунской галактики) или туда слепых набирают?
ответить

МЕСТНЫЙ

53 минуты назад
ГОСПОДИН СЛАВА ИВАНОВ ДОЛЖЕН ХОТЯ - БЫ РАЗ В МЕСЯЦ ОТВЕЧАТЬ НА ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПО РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЮ. ВОТ ТОГДА БУДЕТ ЭФФЕКТ.
ответить

Еще в рубрике

Вся усадьба – баранья свадьба, да обугленный кол…
#глубина
Вся усадьба – баранья свадьба, да обугленный кол…

39 минут назад

Общество
В мэрии Липецка на 10 процентов сократят число муниципальных служащих
#чиновники #бюджет
11
В мэрии Липецка на 10 процентов сократят число муниципальных служащих

40 минут назад

Общество
Дольщики могут следить за строительством «проблемных» домов в режиме онлайн
#дольщики
9
Дольщики могут следить за строительством «проблемных» домов в режиме онлайн

сегодня, 13:24

Общество
Липецкие женщины позже рожают
#демография
12
Липецкие женщины позже рожают

сегодня, 13:21

Общество
«Поросята» устроят флешмоб под Липецком
#доброе сало #фестиваль
7
«Поросята» устроят флешмоб под Липецком

сегодня, 12:21

Общество
Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением
#кадры
28
Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением

сегодня, 11:55

Общество