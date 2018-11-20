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сегодня, 16:33

Никто не хочет украшать Липецк к Новому году

16 1341
#тендер #новый год #ёлка
1
Никто не хочет украшать Липецк к Новому году

Городская администрация вновь ищет подрядчиков.

Очередной неудачей завершился тендер на установку в Липецке трех новогодних деревьев. Управление главного смотрителя и со второго раза не смогло найти подрядчика на украшение Соборной площади, зоны у ДС «Звездный» и микрорайона «Университетский» к Новому году. На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признан несостоявшимся.

Аналогичная ситуация — на смежном объекте. Ни одного поставщика не заинтересовало 2,1 млн рублей, которые управление главного смотрителя готово заплатить за праздничное оформление площадей Петра Великого и Константиновой, украшение Светской улицы. Но городская администрация не теряет надежд и снова выставляет лоты на торги. Так, на конец ноября- начало декабря запланирована сразу серия аукционов на украшение десятка участков Липецка — от Сокола до Сырского.

По планам мэрии Липецка елки в городе должны нарядить до 10 декабря, а разобрать украшения к 22 января 2019 года.
16 1341
#тендер #новый год #ёлка
1

Комментарии (16)

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444

2 минуты назад
Город и население банкноты как и вся Россия при плешивом воре
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Гость

5 минут назад
А в прошлом году сколько было потрачено на елки? Что то здесь не то...
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гость

7 минут назад
истина, обоснуй хорошее освещение или лучше его выключит с 31по 10 а деньги раздать
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Петр

9 минут назад
Залейте каток на Соборной площади, и будет как в Москве.
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улица

9 минут назад
уже запретное слово на город 48
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гость

10 минут назад
444, меньше бухай и больше позитива, буквы не пропускай
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истина

10 минут назад
Липчанам достаточно новогодних елок у торговых центров- кому интересно сделают селфи у этих елок. А деньги для городских украшений потратьте на хорошее освещение * - будет всем польза !
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жуть-жуткая!!!

15 минут назад
Куда делись прошлогодние украшения для елок и светящиеся скульптуры с площади Петра, которые город приобрел за большие деньги в прошлом году?!
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всё в три горла хотят

15 минут назад
откаты большие?
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Гость

17 минут назад
Позор королеву
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