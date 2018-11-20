Никто не хочет украшать Липецк к Новому году

Городская администрация вновь ищет подрядчиков.

Очередной неудачей завершился тендер на установку в Липецке трех новогодних деревьев. Управление главного смотрителя и со второго раза не смогло найти подрядчика на украшение Соборной площади, зоны у ДС «Звездный» и микрорайона «Университетский» к Новому году. На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признан несостоявшимся.



Аналогичная ситуация — на смежном объекте. Ни одного поставщика не заинтересовало 2,1 млн рублей, которые управление главного смотрителя готово заплатить за праздничное оформление площадей Петра Великого и Константиновой, украшение Светской улицы. Но городская администрация не теряет надежд и снова выставляет лоты на торги. Так, на конец ноября- начало декабря запланирована сразу серия аукционов на украшение десятка участков Липецка — от Сокола до Сырского.



По планам мэрии Липецка елки в городе должны нарядить до 10 декабря, а разобрать украшения к 22 января 2019 года.