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сегодня, 09:31
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Трое друзей пойдут под суд за серию краж из магазинов
Кражами, по данным следствия, они промышляли два месяца. В числе похищенного одежда, продукты и предметы гигиены.
По данным следствия, в январе и феврале они совершили шесть краж из спортивных и продуктовых магазинов.
«Их добычей становилась мужская одежда, кофе, шоколад, предметы гигиены, сыр и сливочное масло. Преимущественно обвиняемые промышляли группой, но в трех эпизодах, 18 и 19-летний злоумышленники совершили тайные хищения поодиночке. Общая сумма причиненного ущерба превысила 33 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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