Трое друзей пойдут под суд за серию краж из магазинов

Кражами, по данным следствия, они промышляли два месяца. В числе похищенного одежда, продукты и предметы гигиены.



Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку передал в суд дело троих липчан 18, 19 и 23 лет, обвиняемых в серии краж из магазинов.По данным следствия, в январе и феврале они совершили шесть краж из спортивных и продуктовых магазинов.«Их добычей становилась мужская одежда, кофе, шоколад, предметы гигиены, сыр и сливочное масло. Преимущественно обвиняемые промышляли группой, но в трех эпизодах, 18 и 19-летний злоумышленники совершили тайные хищения поодиночке. Общая сумма причиненного ущерба превысила 33 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.