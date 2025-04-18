Сегодня в Липецке: новая выставка в музее, партизанский забег, расцвет патриотизма в зоопарке

Всё самое главное про нерабочий четверг.

В предпраздничный день температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, обойдётся без существенных осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Подсобное хозяйство, Пролетарской, Садовой. Сенной, Смоленской, Сырской.











Поликлиники будут закрыты 8, 8 и 11 мая. Но при этом круглосуточно работают травмпункты, стационары и скорая помощь. Пациента могут положить в больницу – по ранее выданному направлению терапевта или по направлению от скорой помощи. При этом плановые госпитализации в праздничные дни не проводятся.















А вот для садоводов сегодня ничего не поменяется. В министерстве транспорта Липецкой области сообщили, что пригородные маршруты 8 мая будут возить пассажиров без изменений в расписании т.е. по графику буднего дня. Это значит, что маршруты №№ 118, 132, 135с, 161, 217, 218, 219 тронутся в путь в привычное пассажирам время. Можно успеть и на дачу, и на шашлыки.









Среди новинок реконструированная военная форма командира первой батареи знаменитых «Катюш» И.А. Флёрова, который в 1941 году при прорыве захватчиков вместе со своими бойцами уничтожил реактивные установки, чтобы они не достались врагу. К слову, звания героя Советского Союза уроженец Двуречек Грязинского района за свой подвиг не удостоился. В 1995 году ему посмертно присвоили звание Героя России.









Сходить с ребёнком сегодня можно в библиотеку на Тракторном (ул. Ильича, 16). В 10:00 здесь начнётся игровая программа «Солдаты в путь» (6+).









Гулянья на свежем воздухе начнутся в парке Победы в 16:00 с ежегодной акции «Книга хранителей памяти Победы» (6+). В 18:00 стартует репетиция городской акции «Вальс Победы» (12+). В это же время – Липецкий дом музыки представить программу «Живая музыка Победы» (6+).









Выдача стартовых номеров начнётся с 16:00, торжественное открытие соревнования – в 18:00. С 18:10 в путь по возрастным группам начнут трогаться участники детских забегов на 900 метров, среди которых в 19:30 проведут торжественную церемонию награждения.















Одной из самых патриотических организаций города оказался Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9).















«Группа крови». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Максим Бриус (12+).





«Бес попутал». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Дмитрий Фикс (18+).





Дорогие липчане! И всё-таки главным развлечением на майские праздники являются шашлыки. Но не забывайте и про противопожарный режим и про меры безопасности. Отмечайте праздник Победы умеренно: всё-таки лучше оставаться читателем GOROD48, чем стать героем криминальной хроники. Новости у нас будут и сегодня, и в остальные дни – следите за ними. Мы 24/7, ждём вас снова и снова.

Попасть в роддом можно через скорую помощь или обратившись непосредственно к дежурному врачу, если ранее мамочка выбрала это медицинское заведение и имеются документы.Единый номер для вызова любых экстренных служб, в том числе скорой ― 112.Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина. 25) в 13:00 приглашает жителей и гостей региона на открытие обновленной экспозиции «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны»В числе новых музейных экспонатов – предметы солдатского обмундирования и вооружения, а также материалы, обнаруженные краеведами в ходе поисковой экспедиции в Воловском муниципальном округе.Подрастающему поколению расскажут о быте бойцов времён Второй мировой войны, поведают о подвигах, героях и т.д.В 17:00 торжества начнутся и на бульваре «Европейском» - праздничный концерт «Победный май»Забег по тропинкам Зелёного острова, освещённым лишь мерцанием фонарей, пройдёт вечеромВ 20:00 – главный забег вечера на 9 000 км среди мужчин и женщин. Награждение – в 21:00.Все праздничные дни здесь будут проходить акции к 9 мая. С 8:00 до 21:00 можно смотреть не только на животных, но и на выставку детских рисунков ко Дню ПобедыС 13:00 до 15:00 на территории зверинца предусмотрены творческие мастер-классы для детейс 11:00 до 16:00 – катание на пониА ещё не забываем, что сегодня – четверг, а згначит на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.Россия, 2025. Спортивная драма. Режиссёры Олег и Владимир ПресняковыРоссийская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр в Лондоне-2012. Соперники – окруженные дорогущими контрактами и многочисленными болельщиками игроки Бразилии (у наших и жирные контракты, и поклонники тоже имелись, но кто же вам в кино об этом скажет?!. В реальности сборная России победила на тай-брейке т.е. в укороченной пятой партии, что сродни овертайму в хоккее или дополнительному времени в футболе – 15:9. И 3:2 в матче.Денис Шведов, Вадим Соснин, Влада Ерофеева.Очень патриотическое кино. Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря.Роман Романовский, Андрей Рудыка, Ева Уильямс.Эгоистичный парень заключает сделку с дьяволом, но неожиданно влюбляется в девушку, которую должен погубить.Павел Деревянко, София Присс, Мария Столярова.