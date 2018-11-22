Политика
сегодня, 15:06
Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий
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В администрации области эти обвинения опровергли.
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в соответствии с конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева, заявил член комитета по регламенту Юрий Волков. Об этом сегодня сообщает «РИА Новости».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов 13 ноября внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора. Сейчас врио губернатора такой возможности лишен, в случае досрочной отставки губернатора и назначения врио прежний сенатор исполняет обязанности до выборов нового губернатора.
«К кандидатуре Королева вопросов нет. Но человек, который подписал представление на Королева (о направлении его сенатором в Совфед), здорово себя подставляет. Конституция не предоставляет ему таких полномочий», — заявил парламентарий на заседании комитета.
Таким образом, констатировал Волков, Артамонов «присвоил себе властные полномочия».
В администрации Липецкой области эти обвинения опровергли.
- Наделяя полномочиями члена Совета Федерации представителя от администрации Липецкой области Олега Королева, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов руководствовался пунктом 10 статьи 19 ФЗ 184, в котором сообщается, что временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не вправе распускать законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Таким образом, ИгорьАртамонов имел право делегировать в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации региона.
Бывшего главу Липецкой области Олега Королева врио губернатора Игорь Артамонов делегировал в Совет Федерации на прошлой неделе.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов 13 ноября внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора. Сейчас врио губернатора такой возможности лишен, в случае досрочной отставки губернатора и назначения врио прежний сенатор исполняет обязанности до выборов нового губернатора.
«К кандидатуре Королева вопросов нет. Но человек, который подписал представление на Королева (о направлении его сенатором в Совфед), здорово себя подставляет. Конституция не предоставляет ему таких полномочий», — заявил парламентарий на заседании комитета.
Таким образом, констатировал Волков, Артамонов «присвоил себе властные полномочия».
В администрации Липецкой области эти обвинения опровергли.
- Наделяя полномочиями члена Совета Федерации представителя от администрации Липецкой области Олега Королева, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов руководствовался пунктом 10 статьи 19 ФЗ 184, в котором сообщается, что временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не вправе распускать законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Таким образом, ИгорьАртамонов имел право делегировать в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации региона.
Бывшего главу Липецкой области Олега Королева врио губернатора Игорь Артамонов делегировал в Совет Федерации на прошлой неделе.
20 4294
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