Политика

сегодня, 15:06

Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий

20 4294
#Игорь Артамонов
4
Игоря Артамонова обвинили в присвоении властных полномочий

В администрации области эти обвинения опровергли.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в соответствии с конституцией не имел права делегировать сенатором в Совет Федерации бывшего главу региона Олега Королева, заявил член комитета по регламенту Юрий Волков. Об этом сегодня сообщает «РИА Новости».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов 13 ноября внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора. Сейчас врио губернатора такой возможности лишен, в случае досрочной отставки губернатора и назначения врио прежний сенатор исполняет обязанности до выборов нового губернатора.

«К кандидатуре Королева вопросов нет. Но человек, который подписал представление на Королева (о направлении его сенатором в Совфед), здорово себя подставляет. Конституция не предоставляет ему таких полномочий», — заявил парламентарий на заседании комитета.

Таким образом, констатировал Волков, Артамонов «присвоил себе властные полномочия».

В администрации Липецкой области эти обвинения опровергли. 

- Наделяя полномочиями члена Совета Федерации представителя от администрации Липецкой области Олега Королева, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов руководствовался пунктом 10 статьи 19 ФЗ 184, в котором сообщается, что временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не вправе распускать законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта Российской Федерации. Таким образом, ИгорьАртамонов имел право делегировать в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации региона.

Бывшего главу Липецкой области Олега Королева врио губернатора Игорь Артамонов делегировал в Совет Федерации на прошлой неделе.


20 4294
#Игорь Артамонов
4

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Fktrctq

38 секунд назад
Ты в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку https://u.to/AZooFA и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
ответить

ПРАВДА

1 минуту назад
https://youtu.be/OqqTcI093s0
ответить

Нарколог

1 минуту назад
Zed, Да хватит бредить. Никто здесь особо за Королёва не топит. Но и лысый путинский назначенец на хрен не нужен.
ответить

Zed

3 минуты назад
Итить, вот они вылазят те самые группировки обиженных о которых Артамонов говорил. Сочувствующие друзья бывшего губера, которых погнали метлой. Теперь подкупают СМИ и дружков в правительстве.
ответить

Владимир

3 минуты назад
Ктулху, Да я с Вами полностью согласен. А город 49 комменты трёт. Правды не любит.
ответить

Отозватьи предать анафеме

4 минуты назад
Ктулху, прав!
ответить

Владимир

5 минут назад
123, По мне оба-хуже. В любом случае буду голосовать против назначенца Путина. Про социализм, повторюсь-ВСЁ в Липецке построено при СССР- промышленность, театры, ДК, стадионы и ледовый дворец спорта, трамвайные и троллейбусные линии, вокзал, гражданский аэропорт и военный аэродром, зоопарк, больницы , школы, жилые микрорайоны , все административные здания. * построено НИЧЕГО , кроме нескольких ТЦ из говна и палок. Верх их деятельности-сдача на цвет. мет троллейбусных проводов. Как то так.....
ответить

Ктулху

9 минут назад
Вся эта история, с назначением "лысого кассира" мерзко попахивает. Во первых с какого-то перепугу, человека за которого голосовали 80% избирателей областим, вдруг отправляют в отставку. Он что умер? Заболел? Нет, просто в каких-то чиновьничих кабинетах Москвы решили что нужно поставить во главе области своего человека. А на мнение избирателей- жителей области им наср... (накакать). Что можно сказать, в этом случае, ну как они на нас, так и мы на них. Я, лично, не буду голосовать за этого назначенца, не потому что он плох или хорошо, а потому что он такой же шулер, как и эти московские чиновники.
ответить

Ктулху

14 минут назад
Владимир, я тоже не голосовал за Королёва, но уважаю выбор граждан моего региона. Уважают ли нас московские чиновники, ответ нет. Они нас считаю быдлом, кого прислали, тот и будет рулить. И я считаю, что это неправильно. У нас есть законы, есть конституция. И если вы приняли эти законы, выполняйте их. Что же до назначения Королёва сенатором, здесь явное нарушение закона. Что собственно говоря законодатели и сказали. А это означает одно, Королёва надо отозвать. А так как предыдущий сенатор написал заявление о снятии с должности. То должность должна оставаться вакантной до инаугурации нового губернатора. -Уважайте принятые Вами законы.
ответить

123

16 минут назад
Владимир, Ой, тока не стоит тут разводить, каким был наш вездесущий и незаменимый. И кто и как за него голосовал. К нам пришёл сторонник жёсткой политики. Гнуть будет и чем дальее- тем жёстче. В целом, область , может и поправится. . Но люди ему пофиг. Всё и всегда только за счёт населения. Кстати, любителям попеть про потерянный социализм - а вы жили в "национальных" республиках( особенно, входящих в состав РСФСР)? и кер звиздеть. Всё, что имеем - лишь продолжение начатого в 60-х.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей
#Игорь Артамонов #зарплата
219
Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей

вчера, 09:59

Политика
Ушел в отставку Владимир Дементьев
#администрация Липецкой области
155
Ушел в отставку Владимир Дементьев

14.11.2018 18:38

Политика
В Липецке проходит «Социальный марш»
#митинг
128
В Липецке проходит «Социальный марш»

05.11.2018 13:05

Политика
Игорь Артамонов задекларировал доход в 131 миллион рублей
#декларация о доходах #Игорь Артамонов
575
Игорь Артамонов задекларировал доход в 131 миллион рублей

03.11.2018 14:22

Политика
Игорь Артамонов назначил двух вице-губернаторов
#администрация Липецкой области #Игорь Артамонов
311
Игорь Артамонов назначил двух вице-губернаторов

12.10.2018 10:20

Политика
Губернатор Липецкой области официально объявил о своем уходе
#Олег Королев
34
Губернатор Липецкой области официально объявил о своем уходе

02.10.2018 14:02

Политика