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51 минуту назад
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Липецкая каратистка во второй раз выиграла чемпионат России

Екатерина Горькаева в Орле победила четырёх сильных конкуренток.

Липчанка Екатерина Горькаева в Орле во второй раз в карьере завоевала звание чемпионки России по всестилевому каратэ.

21-летня мастер спорта международного класса из Липецка выступала в боях в полный контакт с использованием специальных средств защиты.

Как рассказал GOROD48 руководитель липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян, его учениц провела на орловском татами четыре боя. Во втором пришлось даже встречаться с землячкой Дарьей Михайловской, но «свой или чужой на дороге не стой». Кроме того Горькаева победила соперниц из Челябинской и Ростовской областей, а в финале взяла верх над сильной спортсменкой из Москвы.

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Горькаева в очередной раз выше всех на пьедестале

«Бронзовые» медали чемпионата завоевали Кристина Шевякова (средства защиты, до 64 кг), Дарья Михайлова (средства защиты, до 68 кг) и Дмитрий Козлов (полный контакт, 64 кг).
В шаге от пьедестала почёта Яков Борисов в самой тяжёлой и, соответственно, престижной весовой категории у мужчин – свыше 90 кг. Но и он, попав в «пятёрку» сильнейших, вместе с медалистами соревнований был включён в состав сборной России для подготовки к международным соревнованиям.

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Козлов на третьей ступени

Всестилевое каратэ набирает популярность в России, в Орле выступили уже 403 спортсмена из 50 регионов страны. В общекомандном зачёте сборная Липецкой области заняла 16-е место, что говорит о том, что в нашем регионе готовят серьёзных бойцов этого направления.

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Победители и призёры соревнований
Всестилевое каратэ
Екатерина Горькаева
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Комментарии (3)

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Внучик
8 минут назад
Расцветали яблони и груши поплыли туманы над рекой, выходила в бой Катюша, за медалью золотой!
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Бабушка
36 минут назад
Хорошо, что хоть каратистка в городе хорошая есть. Приятно читать, после поражений Липецких хоккейно-футбольных команд. Молодец, девочка. Дальнейших успехов!
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Поздравляю
47 минут назад
молодец,так держать!!!
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