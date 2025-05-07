Липецкая каратистка во второй раз выиграла чемпионат России

Екатерина Горькаева в Орле победила четырёх сильных конкуренток.

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Как рассказал GOROD48 руководитель липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян, его учениц провела на орловском татами четыре боя. Во втором пришлось даже встречаться с землячкой Дарьей Михайловской, но «свой или чужой на дороге не стой». Кроме того Горькаева победила соперниц из Челябинской и Ростовской областей, а в финале взяла верх над сильной спортсменкой из Москвы.











Горькаева в очередной раз выше всех на пьедестале





В шаге от пьедестала почёта Яков Борисов в самой тяжёлой и, соответственно, престижной весовой категории у мужчин – свыше 90 кг. Но и он, попав в «пятёрку» сильнейших, вместе с медалистами соревнований был включён в состав сборной России для подготовки к международным соревнованиям.











Козлов на третьей ступени

Всестилевое каратэ набирает популярность в России, в Орле выступили уже 403 спортсмена из 50 регионов страны. В общекомандном зачёте сборная Липецкой области заняла 16-е место, что говорит о том, что в нашем регионе готовят серьёзных бойцов этого направления.









Победители и призёры соревнований

Липчанка Екатерина Горькаева в Орле во второй раз в карьере завоевала звание чемпионки России по всестилевому каратэ.21-летня мастер спорта международного класса из Липецка выступала в боях в полный контакт с использованием специальных средств защиты.«Бронзовые» медали чемпионата завоевали Кристина Шевякова (средства защиты, до 64 кг), Дарья Михайлова (средства защиты, до 68 кг) и Дмитрий Козлов (полный контакт, 64 кг).