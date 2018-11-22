Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры

Такой рецепт поможет сохранить наиболее талантливых молодых людей для жизни и работы в области.

Сегодня врио главы Липецкой области Игорь Артамонов встречается с молодежью. Встреча проходит в здании городского Дворца молодежи (бывший кинотеатр "Октябрь").

Одним из вопросов, заданных на встрече Игорю Артамонову, стал вопрос о мерах по сохранению для Липецкой области талантливых молодых людей, которые сейчас уезжают за образование и карьерой в крупные города России.

По словам Игоря Артамонова, рецепт по сохранению молодых для области есть: вузы региона должны готовить специалистов востребованных современной экономикой.

- Сейчас выпускники ведущих московских вузов получают несколько предложений о работе уже на последних курсах, - рассказал Игорь Артамонов. - В Липецкой области по таким специальностям не готовят.

При этом, по словам врио губернатора, в липецких вузах есть педагоги ни в чем не уступающие московским. Поэтому Игорь Артамонов уже предложил техническому и финансовому университетам обдумать возможность введения нужных экономике и бизнесу специальностей.

Кроме того, по мнению Игоря Артамонова, необходимо и преображение Липецка, способное приблизить его внерабочую жизнь к современным городским стандартам.









Много вопросов касалось волонтерского и добровольческого движения. Представители строительных студортядов говорили о том, что не всегда им власти могут предоставить фронт работ, в котором можно было бы применить их руки. На это Артамонов их успокоил:

- У нас впереди и реконструкция Нижнего парка, и обустройство различных общественных пространств. Так, что, без работы не останетесь, - обнадежил студентов-стройотрядовцев врио.

Дошли до Артамонова и жалобы на плохое состояние ГДМ «Октябрь», в котором и проходила встреча, и где проводит время молодежь. Ему и выступать пришлось в фойе с подтеками на потолке, а СМИ не раз писали, как с ГДМ пластами отваливается штукатурка, по 40 кв.метров за раз, крыша напоминает дуршлаг.





Игорь Артамонов обещал проработать эту тему, но с привлечением к ремонту бизнеса и все тех же волонтеров. Врио попросили обозначить все проблемы на бумаге, написать, все что необходимо для ремонта и передать ему.