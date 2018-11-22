Общество

сегодня, 11:30

Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры

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#Игорь Артамонов
Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры

Такой рецепт поможет сохранить наиболее талантливых молодых людей для жизни и работы в области.

Сегодня врио главы Липецкой области Игорь Артамонов встречается с молодежью. Встреча проходит в здании городского Дворца молодежи (бывший кинотеатр "Октябрь").

 

Одним из вопросов, заданных на встрече Игорю Артамонову, стал вопрос о мерах по сохранению для Липецкой области талантливых молодых людей, которые сейчас уезжают за образование и карьерой в крупные города России.

По словам Игоря Артамонова, рецепт по сохранению молодых для области есть: вузы региона должны готовить специалистов востребованных современной экономикой.

- Сейчас выпускники ведущих московских вузов получают несколько предложений о работе уже на последних курсах, - рассказал Игорь Артамонов. - В Липецкой области по таким специальностям не готовят.

При этом, по словам врио губернатора, в липецких вузах есть педагоги ни в чем не уступающие московским. Поэтому Игорь Артамонов уже предложил техническому и финансовому университетам обдумать возможность введения нужных экономике и бизнесу специальностей.

Кроме того, по мнению Игоря Артамонова, необходимо и преображение Липецка, способное приблизить его внерабочую жизнь к современным  городским стандартам.

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Много вопросов касалось волонтерского и добровольческого движения. Представители строительных студортядов говорили о том, что не всегда им власти могут предоставить фронт работ, в котором можно было бы применить их руки. На это Артамонов их успокоил:

- У нас впереди и реконструкция Нижнего парка, и обустройство различных общественных пространств.  Так, что, без работы не останетесь, - обнадежил студентов-стройотрядовцев врио.

Дошли до Артамонова и жалобы на плохое состояние ГДМ «Октябрь», в котором и проходила встреча, и где проводит время молодежь.  Ему и выступать пришлось в фойе с подтеками на потолке, а СМИ не раз писали, как с ГДМ пластами отваливается штукатурка, по 40 кв.метров за раз, крыша напоминает дуршлаг.

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Игорь Артамонов обещал проработать эту тему, но с привлечением к ремонту бизнеса и все тех же волонтеров. Врио попросили обозначить все проблемы на бумаге, написать, все что необходимо для ремонта и передать ему. 


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#Игорь Артамонов

Комментарии (42)

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Как гость
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...

3 минуты назад
Как же он уже надоел. Одни слова и лекции. Даже Королева меньше было. С Приморьем облажались, так теперь суетятся, чтобы не пролететь, а этого на бизнесе на руинах заклинило. МАсква,заберите его взад.
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референт.

4 минуты назад
Востребованные специальности.Это менеджер,как он сам.Эх Артамонов .Лучше бы Вы больше молчали. Лунатик Вы. А мы по земле ходим.Боюсь развалите до конца и сбежите!
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Гостьн

6 минут назад
Ошибка вкралась. За 20 верст...
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Гостьн

8 минут назад
Так он с Грефон и закрыли отделения Сбербанка!!! Карточек навыдавли, а теперь пенсионеры ездят снимать деньги в районные центры! Вот какие они с Грефом умные!!! А этот, кто пишет о нем без восторга, поделил нам на группировки! Да только за то, что моей больной родственнице приходится ехать за 20внрсь, чтобы получить свои деньги, я уже во всех трёх группировках против вас, Артамонов...
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Старый человек

9 минут назад
Достал уже этот ставропольский соловей, знали мы оттуда другого соловья, тоже любил встречаться с народом, в начале своей деятельности, и разглогольствовать о перестройке, гласности и прочей лабуде. Итог - страны нет, может этого прислали область ликвидировать?
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гостья

10 минут назад
Гость, ну то что без опыта меньше зарплата, то это всегда так было, или вы предлагаете молодым платить больше с опытом? а вот куда стремиться молодежи - это вопрос? и где кроме НЛМК у нас в городе можно нормально зарабатывать? в магнитах и пятерочках?
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петр

10 минут назад
одни предложения
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гостья

12 минут назад
Николай, вот вот, сначала производство бы наладили и рабочие места с нормальной официальной зп создали, а потом уже кадры
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Антон

12 минут назад
ну вот Аксенов, чем не талантлив? Никогда в своей жизни ни где не работал кроме как в различных молодежных структурах и где учат бла-бла-бла...Зато умеет микрофон держать...не уехал же, нашел себе занятие, депутатом стал...такие и нужны Липецку. Николаю отвечу следующее: бросайте свою позицию типа "все плохо, все закрывается", у Вас перед глазами эконом зона, где все наоборот открывается и работает.
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Гость

13 минут назад
Для того, чтобы молодёжь не уезжала, нужно условия создать. В первую очередь достойную зарплату (ту самую, которая во всех отчётах и которую никто в глаза не видит!). Вы в курсе, что доходы молодых специалистов смешные? Конечно, нет ни стажа, ни опыта... Но вкалывают молодые наравне с опытными сотрудниками (а то и больше). А зарплаты хватает максимум на еду и одежду со скидками. И это у работающих людей! Даже интересно какие профессии экономически востребованы?!
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