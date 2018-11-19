Общество

сегодня, 13:30

Липецким чиновникам запретили пользоваться Skype

93 5375
#запрет #данные #утечка
5
Липецким чиновникам запретили пользоваться Skype

В пресс-службе меры называют рекомендацией, а не обязательством.

По управлениям администрации Липецкой области ходит бумага о запрете использования в работе Skype. Сотрудников под подпись знакомят с этим документом, сообщил GOROD48 инсайдер в администрации Липецкой области. По его данным запрет на Skype обусловлен тем, что мессенджер - западная разработка, соответственно, передаваемые липчанами данные могут быть скомпрометированы.

По словам инсайдера GOROD48, чиновникам запретили пользоваться Skype только на рабочем месте. Кроме того, в документе не было указано меры ответственности за то, если программу вдруг обнаружат на рабочем ПК.

Как сообщил GOROD48 руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, такой формуляр имеет место. Отказ от Skype — вопрос безопасности данных. «У сервиса низкая защита, и сотрудникам администрации не рекомендовано использовать в работе Skype. Мы не уверены в том, что передаваемые данные не попадут третьим лицам», уточнил Михаил Шаршаков.
93 5375
#запрет #данные #утечка
5

Комментарии (93)

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Ванька Жуков

сегодня, 21:54
Я учился при свечке и мне в морду совали морду селедки,как-то так,а чиновники,причем не только липецкие при светодиодных фонарях и с Intel процессорами так и остались с мозгами игуанодонов.Для тестирования тех же АВ есть тестовая комбинация символов,авто бьют по меркам Евроинкап,а тупые бОраны оценили защиту мессенджера по ярким видениям после клофелина.А разве нет?В здравии и добром здоровье такого запрета просто не могло бы появиться.Чего же они жрут для таких видений?Видать глюки у них еще и цветные!
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!

сегодня, 20:19
Все правительство с айфонами и айпэдами, все компьютеры на вражеской виндовс)))
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Одни чиновники

сегодня, 19:57
У которых недвижимость, семьи, деньги за рубежом, запрещают другим чиновникам пользоваться каким то неведомым скайпом в целях защиты секретной инфы.
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КГБ

сегодня, 19:36
Нельзя выдавать американцам секреты Родины! Если узнают наши зарплаты и расходы на медицину, дороги, образование - засмеют и совсем перестанут с нами считаться! Не болтай, липецкий чиновник!
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Гость

сегодня, 19:08
Лучше воровать им запретили, с последующим отсечением Башки
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Гость

сегодня, 19:04
И то правда,а то узнают в Америке секретную информацию,сколько ежегодно тратит Липецк на ремонт одних и тех же дорог.А то и средний заработок простого россиянина.
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формула любви

сегодня, 18:36
бедненькие
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Ктулху

сегодня, 18:10
ну ну, и что? на "керченского стрелка" тоже вышли? Или только на узбеков, которых решили кинуть с зарплатой?
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ну ну

сегодня, 18:02
Ктулху, Представь себе ,на террористов выходят.
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ну ну

сегодня, 17:56
довольно добрый человек, Зачем( ?) знак ставишь!!! Это тоже не мешает.А вообще я думаю давно программы есть ,заряженные на определенные выражения и т.д..Но аналитиков никто не отменял.Если в России все пишется,то "там" сам Бог велел.
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