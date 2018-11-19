Липецким чиновникам запретили пользоваться Skype

В пресс-службе меры называют рекомендацией, а не обязательством.

По управлениям администрации Липецкой области ходит бумага о запрете использования в работе Skype. Сотрудников под подпись знакомят с этим документом, сообщил GOROD48 инсайдер в администрации Липецкой области. По его данным запрет на Skype обусловлен тем, что мессенджер - западная разработка, соответственно, передаваемые липчанами данные могут быть скомпрометированы.



По словам инсайдера GOROD48, чиновникам запретили пользоваться Skype только на рабочем месте. Кроме того, в документе не было указано меры ответственности за то, если программу вдруг обнаружат на рабочем ПК.



Как сообщил GOROD48 руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, такой формуляр имеет место. Отказ от Skype — вопрос безопасности данных. «У сервиса низкая защита, и сотрудникам администрации не рекомендовано использовать в работе Skype. Мы не уверены в том, что передаваемые данные не попадут третьим лицам», уточнил Михаил Шаршаков.