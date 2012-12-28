Концерт для ветерана: 99-летнего фронтовика чествовали в «Европейском»

В детском саду «Академия чудес» чествовали нового Почетного гражданина Липецка, 99-летнего Петра Толканева, ушедшего на фронт в 18 лет.

Накануне Дня Победы прошел концерт «Памяти павших будьте достойны», который подготовили воспитанники детского сада №32 микрорайона «Европейский».— Сегодня мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и один из них у нас в гостях, — так заведующая детсадом Наталья Стрельникова представила детям и их родителям Петра Кирилловича Толканева, которому в июне исполнится 100 лет.На фронт Петр Толканев попал 18-летним мальчишкой в 1943-м. Стал пулеметчиком, его верным спутником стал пулемет «Максим». Петр Кириллович воевал в Белоруссии, дошел до Прибалтики, где получил тяжелое ранение. Победу встретил в госпитале, а домой вернулся лишь в 1946-м. Ратные подвиги Родина отметила медалью «За отвагу», орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени. А недавно сессия горсовета присвоила ветерану звание Почетного гражданина Липецка.По правую руку от Петра Толканева —военный штурман 1 класса, кавалер ордена Красной Звезды, полковник в отставке Александр Яковлев, участника боевых действий в Афганистане. С собой военлёт принес портрет своего героического деда: Петр Лебедев прошел всю войну — с 1941 по 1945 годы. У него было два Дня Победы — в Праге в мае и в Китае в сентябре, где была разбита японская армия. Рядового зенитно-артиллерийского полка Лебедева можно считать счастливчиком — за время войны он не получил ни одного ранения.Получив слово, Александр Яковлев пригласил жителей города утром 9 мая прийти на площадь Героев и почтить память 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Он прочитал и стихотворение собственного сочинения, написанное еще 20 лет назад. Его сюжетом как раз стала эта самая площадь:— Лежат на площади героиПрошедшей страшной той войны.Их жизнь, сгоревшая искрою, —В покоях вечно тишины.Они не зря ее отдалиВо имя Родины своей,Ведь счастье жить потомкам дали,Спасли детей и матерей…Левую сторону от 99-летнего фронтовика заняли ветераны СВО Семен Андриеш и Звяди Поцхорая.Исполняющий обязанности директора по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев от души поблагодарил в лице Петра Толканева всех тех, кто своей жизнью и здоровьем приближал Великую Победу:— Дорогие ветераны, огромное вам спасибо! Мы живем в прекрасной стране и прекрасном городе во многом благодаря вам. Особую благодарность хотелось бы выразить Петру Кирилловичу — вы для нас пример служения Родине. Как только сказали, что вот-вот вам исполнится 100 лет, у меня пробежали мурашки по коже! Этот ваш приближающийся юбилей говорит о стальном характере, который позволил вам пережить и войну, и восстановление разрушенной страны, и потрясения восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Вы служите примером нам, жителям современной России, которая никогда ни под кого не прогнется. Спасибо вам! Здоровья вам!А затем легендарный фокстрот «Рио Рита», даровавший оптимизм жителям Советского Союза в военное время, станцевали воспитательницы детского сада.— Единство и память — этим всегда была сильна Россия! Это передается из поколения в поколение. Это и наша задача при воспитании детей — не дать забыть о единстве и памяти. «Этим мы сильны», — сказала заведующая детским садом Наталья Стрельникова и пригласила педагогов и родителей исполнить гимн детского сада. Одна из строк гимна — «Самая лучшая в мире работа — дарить малышам и тепло, и заботу».Следующим номером концерта стал танец малышей под одну из популярнейших в стране и во всем мире русскоязычных песен о войне, под «Журавли», которую впервые в 1969-м исполнил легендарный Марк Бернес.Концертная программа в исполнении детей была насыщена разными выступлениями: танцами, песнями, хореографическими композициями, тепло принимаемыми гостями «Академии чудес». А изюминкой праздника стала песня «День Победы», которую хором исполнили все присутствующие.— Все получилось необычайно эмоционально, до дрожи. У меня самого дед воевал в пехоте, участвовал в освобождении Европы от фашистской нечисти, закончил войну капитаном. Поэтому в эти дни очень важно показать ветеранам той большой войны, как их ценят. Надо продолжать чествовать тех, кто жив, и помнить тех, кого уже нет — сказал металлург Сергей Евсеев.