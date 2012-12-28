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Общество
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26 минут назад
Концерт для ветерана: 99-летнего фронтовика чествовали в «Европейском»
В детском саду «Академия чудес» чествовали нового Почетного гражданина Липецка, 99-летнего Петра Толканева, ушедшего на фронт в 18 лет.
— Сегодня мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и один из них у нас в гостях, — так заведующая детсадом Наталья Стрельникова представила детям и их родителям Петра Кирилловича Толканева, которому в июне исполнится 100 лет.
На фронт Петр Толканев попал 18-летним мальчишкой в 1943-м. Стал пулеметчиком, его верным спутником стал пулемет «Максим». Петр Кириллович воевал в Белоруссии, дошел до Прибалтики, где получил тяжелое ранение. Победу встретил в госпитале, а домой вернулся лишь в 1946-м. Ратные подвиги Родина отметила медалью «За отвагу», орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени. А недавно сессия горсовета присвоила ветерану звание Почетного гражданина Липецка.
По правую руку от Петра Толканева —военный штурман 1 класса, кавалер ордена Красной Звезды, полковник в отставке Александр Яковлев, участника боевых действий в Афганистане. С собой военлёт принес портрет своего героического деда: Петр Лебедев прошел всю войну — с 1941 по 1945 годы. У него было два Дня Победы — в Праге в мае и в Китае в сентябре, где была разбита японская армия. Рядового зенитно-артиллерийского полка Лебедева можно считать счастливчиком — за время войны он не получил ни одного ранения.
Получив слово, Александр Яковлев пригласил жителей города утром 9 мая прийти на площадь Героев и почтить память 7 880 липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Он прочитал и стихотворение собственного сочинения, написанное еще 20 лет назад. Его сюжетом как раз стала эта самая площадь:
— Лежат на площади герои
Прошедшей страшной той войны.
Их жизнь, сгоревшая искрою, —
В покоях вечно тишины.
Они не зря ее отдали
Во имя Родины своей,
Ведь счастье жить потомкам дали,
Спасли детей и матерей…
Левую сторону от 99-летнего фронтовика заняли ветераны СВО Семен Андриеш и Звяди Поцхорая.
Исполняющий обязанности директора по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев от души поблагодарил в лице Петра Толканева всех тех, кто своей жизнью и здоровьем приближал Великую Победу:
— Дорогие ветераны, огромное вам спасибо! Мы живем в прекрасной стране и прекрасном городе во многом благодаря вам. Особую благодарность хотелось бы выразить Петру Кирилловичу — вы для нас пример служения Родине. Как только сказали, что вот-вот вам исполнится 100 лет, у меня пробежали мурашки по коже! Этот ваш приближающийся юбилей говорит о стальном характере, который позволил вам пережить и войну, и восстановление разрушенной страны, и потрясения восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Вы служите примером нам, жителям современной России, которая никогда ни под кого не прогнется. Спасибо вам! Здоровья вам!
А затем легендарный фокстрот «Рио Рита», даровавший оптимизм жителям Советского Союза в военное время, станцевали воспитательницы детского сада.
— Единство и память — этим всегда была сильна Россия! Это передается из поколения в поколение. Это и наша задача при воспитании детей — не дать забыть о единстве и памяти. «Этим мы сильны», — сказала заведующая детским садом Наталья Стрельникова и пригласила педагогов и родителей исполнить гимн детского сада. Одна из строк гимна — «Самая лучшая в мире работа — дарить малышам и тепло, и заботу».
Следующим номером концерта стал танец малышей под одну из популярнейших в стране и во всем мире русскоязычных песен о войне, под «Журавли», которую впервые в 1969-м исполнил легендарный Марк Бернес.
Концертная программа в исполнении детей была насыщена разными выступлениями: танцами, песнями, хореографическими композициями, тепло принимаемыми гостями «Академии чудес». А изюминкой праздника стала песня «День Победы», которую хором исполнили все присутствующие.
— Все получилось необычайно эмоционально, до дрожи. У меня самого дед воевал в пехоте, участвовал в освобождении Европы от фашистской нечисти, закончил войну капитаном. Поэтому в эти дни очень важно показать ветеранам той большой войны, как их ценят. Надо продолжать чествовать тех, кто жив, и помнить тех, кого уже нет — сказал металлург Сергей Евсеев.
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