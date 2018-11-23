Общество
сегодня, 12:00
Для реконструкции проспекта Победы будут использованы самые передовые технологии
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Глава Липецка Сергей Иванов рассказал общественникам о планах дорожных ремонтов мэрии на следующий год.
Сегодня в администрации Липецка состоялось заседание Общественного совета при главе города Сергее Иванове.
Центральными вопросами повестки дня стали итоги реализации в городе Липецке федерального проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» и планы большого дорожного ремонта 2019 года, а также украшение города к Новому году и Рождеству.
Начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков в начале встречи рассказал общественникам о данных проведенного администрацией Липецка соцопроса горожан по "дорожному вопросу". Было опрошено чуть более 200 горожан. 54% из них знают о реализации в Липецке долгосрочного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Ремонт автомагистралей 70% опрошенных оценили удовлетворительно, выбрав ответ "Есть небольшие недостатки". 95% респондентов мэрии считают, что к контролю работ нужно привлекать общественников. Большинство горожан считают, что в первостепенном внимании власти нуждаются улицы Полиграфическая, Жуковского, Металлургов, Краснозаводская и Титова. Все они, кстати, попали в планы ремонта следующего года.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин сообщил, что этом году в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» вошло 20 объектов улично-дорожной сети Липецка (благодаря экономии, достигнутой по результатам торгов, в него дополнительно вошли Петровский и Товарный проезды и Лебедянский выезд).
Львиную долю средств от бюджетного миллиарда (Липецк остается членом федеральной программы «Безопасные и качественные дороги») съедят в следующем году два объекта. Первый - это попавшая под капительное благоустройство улица Космонавтов. Её длина - 3,7 км, ширина проезжей части - 15 метров. На нее выделят 244 млн рублей. За эти средства будут отремонтированы и тротуары на всем протяжении этой улицы. Второй - проспект Победы. Из-за его большой протяженности (3,6 км) реконструкция будет проведена в два этапа. В следующем году за 450 млн рублей на проспекте будут перенесены сети и коммуникации в связи с будущим расширением проезжей части до трех полос в одну сторону и трех - в другую с выделением крайних под общественный транспорт.
- Сейчас работаем над тем, чтобы с улицы Папина убрать ЛЭП, - сказал Сергей Иванов. - Мы хотели бы избежать транспортных проблем при реконструкции проспекта Победы, поэтому хотим убрать сеть под землю, чтобы сделать эту дорогу, дублирующую проспект Победы, шире для автомобилистов. Мы находимся в глубочайшей проработке проекта реконструкции проспекта Победы, например, хотим отказаться от вывоза старой "подушки" с проспекта, используя передовые технологии укрепления грунта. В частности, есть идея привлечь спецтехнику, которая прокалывает слои песка, щебня, гравия, заканчивает в проколы бетон и тем самым делает "подушку" под асфальт практически монолитом.
Остальные средства за редким исключением (улица Плеханова, улица Ворошилова, улица Семашко, улица Гоголя, улица Октябрьская в границах улиц Барашева и Горького) будут потрачены на ремонт дорог городских окраин.
Так, несказанно повезет поселку тракторостроителей. Самый «народный депутат» по версии GOROD48 Валентина Пересыпкина наконец-то пробила оборону чиновников и ее избиратели получат обновленные дороги на улицах Жуковского (15,7 млн рублей), Краснозаводской (15,6 млн рублей), Краснознаменной (16,5 млн рублей) и Ильича (19,7 млн рублей). Немало щедрот перепадет и Соколу. Так, в этой части города отремонтируют улицу 40 лет Октября (12,1 млн рублей), Пожарского, на которой будет обустроен еще и тротуар (34,4 млн рублей), Бабушкина (15,5 млн рублей) и, внимание, проезд от площади Заводской к автостанции «Сокол» (3 млн рублей). Под ремонт попадут улицы Полиграфическая (23,2 млн рублей), Минская (27 млн рублей), Металлургов (34 млн рублей), Титова (9,2 млн рублей), 40 лет ВЛКСМ (14 млн рублей), Вторая Индустриальная (3,7 млн рублей), проезд Строителей (11,5 млн рублей).
Обновленные дороги появятся на улицах Сенной и Смоленской в Коровино, улице Кирпичной, переулках Космическом и Рядовом, улице Кузьминской (поселок Северный Рудник) и улице Космонавтов (село Сселки).
Всего в графике дорожных ремонтов - 31 объект.
Говоря о нареканиях горожан на качество дорог, глава Липецка назвал их справедливыми. Сергей Иванов сказал, что власти взяли ситуацию под контроль.
Общественники обратили внимание на то, что в планы ремонтов 2019 года попала улица Плеханова, которую закрывали на ремонт на полгода в 2013 году. Каким было качество ремонта этой магистрали, если разрушаться она началась уже в 2014 году?
Сергей Иванов рассказал общественникам о том, почему в мэрии перешли с обычного асфальтобетона на более дорогой асфальт марки ЩМА:
- Сейчас идут жалобы на качество битума. Это не битум, а подкрашенная чёрным вода. Наверное, из-за того, что на нефтеперерабатывающих предприятиях из нефти по максимуму извлекают все его компоненты. Поэтому мы переходим на асфальт с полимерным добавками, которые делают дорожное покрытие более долговечным, - заметил Сергей Иванов.
Сторонник ЗОЖ, общественник Александр Пензенский, попросил мэра сделать наконец-то велодорожки. Глава Липецка сказал, что порядка четырех километров велодорожек в этом году горожане получили. Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что в недалеком будущем город можно будет проехать насквозь на велосипеде по Каменному логу - его полное благоустройство будет стоить бюджету миллиард рублей. Поэтому Каменный лог мэрия будет делать частями. Кстати, к реализации этого проекта Сергей Иванов попросил подключиться бизнесу.
- Город меняется в лучшую сторону. Это стоит признать всем, кто бывает в других городах. Стоит сказать администрации Липецка спасибо, - сказал общественник Сергей Репка (другие члены Общественного совета засмеялись - как так, Репка впервые сказал нечто хорошее об администрации Липецка).
Общественное Михаил Ларионов привёл данные общероссийских рейтингов благоустройства городов. Три года назад Липецк был в их конце, а сейчас - уверенный середняк.
О новогоднем убранстве города нет нужды писать еще раз - о том, каким к середине декабря станет Липецк, GOROD48 писал вчера: в областном центре будет установлено и наряжено около пятидесяти елей (лучащаяся искусственным светом красавиц украсит площадь Мира, а накануне новогодних выходных сказочными огнями засияют туи у Быханова сада). Также в городе, по словам главного архитектора Липецка Татьяны Азовой, обновят десятки световых композиций и конструкций и установят несколько новых: "Ель" у стадиона "Металлург", "Арку-часы" в сквере на улице Ворошилова, "Камин" на площади Петра Великого, "Уличный фонарь" на площади Ленина-Соборная, "Заяц" и "Медведь" у областного центра культуры, народного творчества и кино.
Кстати, не обошлось без упоминания и о катке на площади Ленина-Соборной, о котором с подачи врио губернатора Игоря Артамонова уже столько разговоров. Пока это лишь проект, и будет ли он реализован, не известно.
- Каток 30 на 60 на площади Ленина-Соборной обойдётся в 12 миллионов. Эти средства мы планируем получить от бизнеса, так как у нас на него денег нет, - сказал Сергей Иванов.
- А давайте сделаем каток из Комсомольского пруда! - предложил общественник Сергей Репка. - В армии силами нескольких десятков солдат я делал великолепные ледяные городки. С пятиметровыми Дедом Морозом и Снегурочкой. Мне нужны только грязный снег и морозы.
- Ну, с грязным снегом у нас проблем не будет, - пошутил глава Липецка.
Кстати, вчера на заседании комиссии по бюджету Липецкого горсовета выяснилось, что мэрия берет 7 млн рублей кредита на приобретение иллюминации для праздничного оформления города к 65-летию Липецкой области (в центре города разместят четыре световых перетяжки "65 лет Липецкой области", а на площадях Театральная, Соборная и улице Космонавтов появятся светодиодные информационные табло). Месяцем ранее, между прочим, городская администрация взяла заем в 6,5 млн рублей на реконструкцию Петровского моста.
Общественники поинтересовались тем, когда же праздничная иллюминация появится на городских окраинах. Но Татьяна Азова была так увлечена рассказом о наведении красоты в центре города, что этих вопросов не услышала.
Центральными вопросами повестки дня стали итоги реализации в городе Липецке федерального проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» и планы большого дорожного ремонта 2019 года, а также украшение города к Новому году и Рождеству.
Начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков в начале встречи рассказал общественникам о данных проведенного администрацией Липецка соцопроса горожан по "дорожному вопросу". Было опрошено чуть более 200 горожан. 54% из них знают о реализации в Липецке долгосрочного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Ремонт автомагистралей 70% опрошенных оценили удовлетворительно, выбрав ответ "Есть небольшие недостатки". 95% респондентов мэрии считают, что к контролю работ нужно привлекать общественников. Большинство горожан считают, что в первостепенном внимании власти нуждаются улицы Полиграфическая, Жуковского, Металлургов, Краснозаводская и Титова. Все они, кстати, попали в планы ремонта следующего года.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин сообщил, что этом году в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» вошло 20 объектов улично-дорожной сети Липецка (благодаря экономии, достигнутой по результатам торгов, в него дополнительно вошли Петровский и Товарный проезды и Лебедянский выезд).
Львиную долю средств от бюджетного миллиарда (Липецк остается членом федеральной программы «Безопасные и качественные дороги») съедят в следующем году два объекта. Первый - это попавшая под капительное благоустройство улица Космонавтов. Её длина - 3,7 км, ширина проезжей части - 15 метров. На нее выделят 244 млн рублей. За эти средства будут отремонтированы и тротуары на всем протяжении этой улицы. Второй - проспект Победы. Из-за его большой протяженности (3,6 км) реконструкция будет проведена в два этапа. В следующем году за 450 млн рублей на проспекте будут перенесены сети и коммуникации в связи с будущим расширением проезжей части до трех полос в одну сторону и трех - в другую с выделением крайних под общественный транспорт.
- Сейчас работаем над тем, чтобы с улицы Папина убрать ЛЭП, - сказал Сергей Иванов. - Мы хотели бы избежать транспортных проблем при реконструкции проспекта Победы, поэтому хотим убрать сеть под землю, чтобы сделать эту дорогу, дублирующую проспект Победы, шире для автомобилистов. Мы находимся в глубочайшей проработке проекта реконструкции проспекта Победы, например, хотим отказаться от вывоза старой "подушки" с проспекта, используя передовые технологии укрепления грунта. В частности, есть идея привлечь спецтехнику, которая прокалывает слои песка, щебня, гравия, заканчивает в проколы бетон и тем самым делает "подушку" под асфальт практически монолитом.
Остальные средства за редким исключением (улица Плеханова, улица Ворошилова, улица Семашко, улица Гоголя, улица Октябрьская в границах улиц Барашева и Горького) будут потрачены на ремонт дорог городских окраин.
Так, несказанно повезет поселку тракторостроителей. Самый «народный депутат» по версии GOROD48 Валентина Пересыпкина наконец-то пробила оборону чиновников и ее избиратели получат обновленные дороги на улицах Жуковского (15,7 млн рублей), Краснозаводской (15,6 млн рублей), Краснознаменной (16,5 млн рублей) и Ильича (19,7 млн рублей). Немало щедрот перепадет и Соколу. Так, в этой части города отремонтируют улицу 40 лет Октября (12,1 млн рублей), Пожарского, на которой будет обустроен еще и тротуар (34,4 млн рублей), Бабушкина (15,5 млн рублей) и, внимание, проезд от площади Заводской к автостанции «Сокол» (3 млн рублей). Под ремонт попадут улицы Полиграфическая (23,2 млн рублей), Минская (27 млн рублей), Металлургов (34 млн рублей), Титова (9,2 млн рублей), 40 лет ВЛКСМ (14 млн рублей), Вторая Индустриальная (3,7 млн рублей), проезд Строителей (11,5 млн рублей).
Обновленные дороги появятся на улицах Сенной и Смоленской в Коровино, улице Кирпичной, переулках Космическом и Рядовом, улице Кузьминской (поселок Северный Рудник) и улице Космонавтов (село Сселки).
Всего в графике дорожных ремонтов - 31 объект.
Говоря о нареканиях горожан на качество дорог, глава Липецка назвал их справедливыми. Сергей Иванов сказал, что власти взяли ситуацию под контроль.
Общественники обратили внимание на то, что в планы ремонтов 2019 года попала улица Плеханова, которую закрывали на ремонт на полгода в 2013 году. Каким было качество ремонта этой магистрали, если разрушаться она началась уже в 2014 году?
Сергей Иванов рассказал общественникам о том, почему в мэрии перешли с обычного асфальтобетона на более дорогой асфальт марки ЩМА:
- Сейчас идут жалобы на качество битума. Это не битум, а подкрашенная чёрным вода. Наверное, из-за того, что на нефтеперерабатывающих предприятиях из нефти по максимуму извлекают все его компоненты. Поэтому мы переходим на асфальт с полимерным добавками, которые делают дорожное покрытие более долговечным, - заметил Сергей Иванов.
Сторонник ЗОЖ, общественник Александр Пензенский, попросил мэра сделать наконец-то велодорожки. Глава Липецка сказал, что порядка четырех километров велодорожек в этом году горожане получили. Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что в недалеком будущем город можно будет проехать насквозь на велосипеде по Каменному логу - его полное благоустройство будет стоить бюджету миллиард рублей. Поэтому Каменный лог мэрия будет делать частями. Кстати, к реализации этого проекта Сергей Иванов попросил подключиться бизнесу.
- Город меняется в лучшую сторону. Это стоит признать всем, кто бывает в других городах. Стоит сказать администрации Липецка спасибо, - сказал общественник Сергей Репка (другие члены Общественного совета засмеялись - как так, Репка впервые сказал нечто хорошее об администрации Липецка).
Общественное Михаил Ларионов привёл данные общероссийских рейтингов благоустройства городов. Три года назад Липецк был в их конце, а сейчас - уверенный середняк.
О новогоднем убранстве города нет нужды писать еще раз - о том, каким к середине декабря станет Липецк, GOROD48 писал вчера: в областном центре будет установлено и наряжено около пятидесяти елей (лучащаяся искусственным светом красавиц украсит площадь Мира, а накануне новогодних выходных сказочными огнями засияют туи у Быханова сада). Также в городе, по словам главного архитектора Липецка Татьяны Азовой, обновят десятки световых композиций и конструкций и установят несколько новых: "Ель" у стадиона "Металлург", "Арку-часы" в сквере на улице Ворошилова, "Камин" на площади Петра Великого, "Уличный фонарь" на площади Ленина-Соборная, "Заяц" и "Медведь" у областного центра культуры, народного творчества и кино.
Кстати, не обошлось без упоминания и о катке на площади Ленина-Соборной, о котором с подачи врио губернатора Игоря Артамонова уже столько разговоров. Пока это лишь проект, и будет ли он реализован, не известно.
- Каток 30 на 60 на площади Ленина-Соборной обойдётся в 12 миллионов. Эти средства мы планируем получить от бизнеса, так как у нас на него денег нет, - сказал Сергей Иванов.
- А давайте сделаем каток из Комсомольского пруда! - предложил общественник Сергей Репка. - В армии силами нескольких десятков солдат я делал великолепные ледяные городки. С пятиметровыми Дедом Морозом и Снегурочкой. Мне нужны только грязный снег и морозы.
- Ну, с грязным снегом у нас проблем не будет, - пошутил глава Липецка.
Кстати, вчера на заседании комиссии по бюджету Липецкого горсовета выяснилось, что мэрия берет 7 млн рублей кредита на приобретение иллюминации для праздничного оформления города к 65-летию Липецкой области (в центре города разместят четыре световых перетяжки "65 лет Липецкой области", а на площадях Театральная, Соборная и улице Космонавтов появятся светодиодные информационные табло). Месяцем ранее, между прочим, городская администрация взяла заем в 6,5 млн рублей на реконструкцию Петровского моста.
Общественники поинтересовались тем, когда же праздничная иллюминация появится на городских окраинах. Но Татьяна Азова была так увлечена рассказом о наведении красоты в центре города, что этих вопросов не услышала.
21 1426
Житель манежа
Житель ЛТЗ
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Октябрьская
гостья
НА ХРЕНА?
Передовые технологии
Балбесы
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