Общество

сегодня, 15:31

С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день

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С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день

В администрации Липецка создали колл-центр для обработки жалоби предложений.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Липецка начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков сообщил чиновникам, что с 8 ноября получено более 400 жалоб и предложений сайта врио губернатора Игоря Артамонова.

- В день мы получаем до 50 обращений. 80 процентов жалоб - на ЖКХ, благоустройство, градостроительную деятельность. Остальные жалобы - это социальная сфера, транспорт, торговля, - сказал Евгений Зенков. 

Чиновник сообщил, что очень много жалоб - повторны,те, на которые уже мэрия давала ответы заявителям. На треть обращений с сайта врио губернатора администрация города уже дала ответы.

- Для своевременной обратной связи мы создали колл-центр, - сказал Евгений Зенков.

Он также сообщил, что сейчас в мэрии разрабатывают единый образец ответа на запросы горожан. 
64 6275
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Комментарии (64)

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Как гость
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Праврос

49 минут назад
Толстой ты наверное из тех, кто в тихаря постукивает, или нет, тогда подскажи как нормальные люди по другому делают..
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Гость

53 минуты назад
Извиняюсь- праврос.
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Гость

56 минут назад
Вот вам первый правдос.
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Толстой

57 минут назад
Какую глупость сделали. Ведь много людей, которые просто больны психически и они будут вам писать 10 раз в день и вы будите заниматься только этими отписками. Остановитесь. Нормальные люди делают совсем по другому.
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Гость

сегодня, 21:37
Правильно, пишите и побольше, может что то сдвинется с места и проблемы реально будут решаться, при КОПе всё умалчивалось, а в райцентрах бардак, местные чинуши совсем нюх потеряли
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Праврос

сегодня, 21:26
Сделано на коленке, Согласен на 1000%-почитайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!-1.3. Работа портала «Развиваем Липецкую область вместе» законом №59 «О порядке рассмотрения обращения граждан» не регулируется.((ЗНАЧИТ НИКТО НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)) От пользователя не требуется указывать свои персональные данные,((ТОГДА ЭТО АНОНИМКА, А НА НЕЕ НЕ НАДО ОТВЕЧАТЬ)) и процедура регистрации на портале проходит по упрощенной схеме. Идеи и проблемы не являются официальным((???????????)) обращением гражданина в органы исполнительной власти. Вот например такого типа обращение-((ПОСТРОИТЬ СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ ДО ВНОВЬ СТРОЯЩЕЙСЯ ПОДСТАНЦИИ БЫХАНОВА САДА)) и пошло и поехало и любую администрацию области, города и района, правоохранительных органов завалить обращениями. Мальчик Петя сидит и стучит по клавишам-((Дядя Ваня с балкона бросил окурок и т.д и т.п.))
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Праврос

сегодня, 21:20
Сделано на коленке, Согласен на 1000%-почитайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!-1.3. Работа портала «Развиваем Липецкую область вместе» законом №59 «О порядке рассмотрения обращения граждан» не регулируется.((ЗНАЧИТ НИКТО НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)) От пользователя не требуется указывать свои персональные данные,((ТОГДА ЭТО АНОНИМКА, А НА НЕЕ НЕ НАДО ОТВЕЧАТЬ)) и процедура регистрации на портале проходит по упрощенной схеме. Идеи и проблемы не являются официальным((???????????)) обращением гражданина в органы исполнительной власти. Вот например такого типа обращение-((ПОСТРОИТЬ СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ ДО ВНОВЬ СТРОЯЩЕЙСЯ ПОДСТАНЦИИ БЫХАНОВА САДА)) и пошло и поехало и любую администрацию области, города и района, правоохранительных органов завалить обращениями. Мальчик Петя сидит и стучит по клавишам-((Дядя Ваня с балкона бросил окурок и т.д и т.п.))
ответить

Обращаемся в телеграмм

сегодня, 20:55
Все туда пишем — https://t.me/Lipetsk_inside Проверено !!!
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титер

сегодня, 20:54
ты сам наркоман безмозглый
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Липчанин

сегодня, 20:03
Обращение на сайт реально помогло.
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