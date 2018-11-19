С сайта Игоря Артамонова в мэрию приходят до 50 жалоб в день

В администрации Липецка создали колл-центр для обработки жалоби предложений.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Липецка начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков сообщил чиновникам, что с 8 ноября получено более 400 жалоб и предложений сайта врио губернатора Игоря Артамонова.



- В день мы получаем до 50 обращений. 80 процентов жалоб - на ЖКХ, благоустройство, градостроительную деятельность. Остальные жалобы - это социальная сфера, транспорт, торговля, - сказал Евгений Зенков.



Чиновник сообщил, что очень много жалоб - повторны,те, на которые уже мэрия давала ответы заявителям. На треть обращений с сайта врио губернатора администрация города уже дала ответы.



- Для своевременной обратной связи мы создали колл-центр, - сказал Евгений Зенков.



Он также сообщил, что сейчас в мэрии разрабатывают единый образец ответа на запросы горожан.

