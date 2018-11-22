Общество
сегодня, 11:55
Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением
Администрация ищет молодежного лидера, Игорь Артамонов предлагает желающим поучаствовать в отборе на эту должность.
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Как рассказал после встречи с молодежью врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, региональное управление молодежной политики будет преобразовано в бюджетное учреждение.
- Без молодежной политики мы никуда. Упразднение управления молодежной политики оно такое: это будет бюджетное учреждение. Мы сейчас ищем лидера. Потому, если есть мощный лидер, пишите мне, предлагайте. Чтобы всем этим управлять, этой энергетикой, нужна другая мощность.
На вопрос корреспондента GOROD48, может быть просто объявить конкурс на замещение должности начальника нового учреждения, Игорь Артамонов ответил:
- Можно и конкурс объявить. Давайте объявим конкурс. И мне кажется я его только что объявил, пожалуйста!
Игорь Артамонов указал на директора по управлению кадрами администрации, которая находилась рядом, и сказал: "И она готова рассмотреть, и мы все, коллегиально".
Какими качествами должен обладать кандидат на должность?
- Возраст мне не принципиален, но люди сами понимают, что 40 лет это уже не молодежь. Наверное это должно быть до 30 лет, у человека должна быть энергетика, понимание и представление, как он будет развивать молодежное движение, что он предлагает и администрации и населению.
Напомним, что в липецком сегменте соцсетей запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики, которое ликвидируется.
Ранее была отправлена в отставку начальник управления Ольга Решитько.
- Без молодежной политики мы никуда. Упразднение управления молодежной политики оно такое: это будет бюджетное учреждение. Мы сейчас ищем лидера. Потому, если есть мощный лидер, пишите мне, предлагайте. Чтобы всем этим управлять, этой энергетикой, нужна другая мощность.
На вопрос корреспондента GOROD48, может быть просто объявить конкурс на замещение должности начальника нового учреждения, Игорь Артамонов ответил:
- Можно и конкурс объявить. Давайте объявим конкурс. И мне кажется я его только что объявил, пожалуйста!
Игорь Артамонов указал на директора по управлению кадрами администрации, которая находилась рядом, и сказал: "И она готова рассмотреть, и мы все, коллегиально".
Какими качествами должен обладать кандидат на должность?
- Возраст мне не принципиален, но люди сами понимают, что 40 лет это уже не молодежь. Наверное это должно быть до 30 лет, у человека должна быть энергетика, понимание и представление, как он будет развивать молодежное движение, что он предлагает и администрации и населению.
Напомним, что в липецком сегменте соцсетей запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики, которое ликвидируется.
Ранее была отправлена в отставку начальник управления Ольга Решитько.
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