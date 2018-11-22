Общество

сегодня, 11:55

Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением

9 1560
#кадры
Областное управление молодежной политики станет бюджетным учреждением

Администрация ищет молодежного лидера, Игорь Артамонов предлагает желающим поучаствовать в отборе на эту должность.

Загрузка плеера
Как рассказал после встречи с молодежью врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, региональное управление молодежной политики будет преобразовано в бюджетное учреждение.

- Без молодежной политики мы никуда. Упразднение управления молодежной политики оно такое: это будет бюджетное учреждение. Мы сейчас ищем лидера. Потому, если есть мощный лидер, пишите мне, предлагайте. Чтобы всем этим управлять, этой энергетикой, нужна другая мощность. 

На вопрос корреспондента GOROD48, может быть просто объявить конкурс на замещение должности начальника нового учреждения, Игорь Артамонов ответил:

- Можно и конкурс объявить. Давайте объявим конкурс. И мне кажется я его только что объявил, пожалуйста!

Игорь Артамонов указал на директора по управлению кадрами администрации, которая находилась рядом, и сказал: "И она готова рассмотреть, и мы все, коллегиально".

Какими качествами должен обладать кандидат на должность?

- Возраст мне не принципиален, но люди сами понимают, что 40 лет это уже не молодежь. Наверное это должно быть до 30 лет, у человека должна быть энергетика, понимание и представление, как он будет развивать молодежное движение, что он предлагает и администрации и населению.

Напомним, что в липецком сегменте соцсетей запустили флешмоб в поддержку управления молодежной политики, которое ликвидируется.

Ранее была отправлена в отставку начальник управления Ольга Решитько.

9 1560
#кадры

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

тт

6 минут назад
У меня есть предложение . Навального надо покликать.) У него есть всё ,что Артамонов хочет - мощность ,энергетика , а еще - не трус,впридачу.
ответить

гостья

8 минут назад
Славик, ну да...может пора возродить стройотряды??? а зато как там здорово было)))
ответить

Татьяна

15 минут назад
Ну еще одни подсядут на бюджет. И зачем? Давно пора выскочку Аксенова под зад мешалкой, а в Октябре сделать дом творчества и спорта для детей и сделать бесплатные секции. А деньги, которые собрались давать некчемным бюджетникам, выделить на з/п тренерам и руководителям кружков. Дети шатаются по дворам, без дела, на Депутатскую неудобно ходить, да и делать там нечего, только школы на экскурсии сгоняют. Уверена, что Аксенов сейчас весь зад порвет и его назначат. Почему Артамон куда бы не пришел, при первом рукопожатии сразу человека назначает на должность? Как слепой котенок.
ответить

Василий

29 минут назад
Ерундой не занимайтесь. Деньги на эту хрень выделят не надо.
ответить

Славик

36 минут назад
Пора, избавляться от всех группировок и кланов, а то работать мешают, отвлекают нашего Артамонова от более важных проблем, как сельское хозяйство, в деревнях работы нет, зарплату годами люди не получают, а они со своими управлениями достали, наплоди бездарей, которые только и знают, что пляшут да поют, флешмобы устраивают , идите в поле работать, тогда сил для ерунды не будет, и спать крепче будете. Когда молодежь пару коров подоят так вся охота прыгать отпадет. Еще молодые а ту да же в политику, лишь бы не работать, мы раньше по стройкам ездили, заводы за так возводили, помогали урожай собирать и добрее были, а сейчас все делают лишь бы не работать. Вас бы молодежь на сбор урожая кинуть, тогда танцевать не когда будет.
ответить

СССР

42 минуты назад
Шило на мыло...Как всегда теперь...
ответить

посмотрим

44 минуты назад
вот и пусть переходят на рыночные условия работы, и зарабатывают деньги в бюджет своими лекциями. слабо?
ответить

поясните

45 минут назад
это теперь они не чиновники, а простые бюджетники, которым можно зарабатывать внебюджетку тусовками для молодёжи?
ответить

ха ха

58 минут назад
называется, 10 уборщиц сократим, 50 бездарей в кресла посадим. Проходили, знаем.
ответить

Еще в рубрике

Люди-свиньи устроят флешмоб под Липецком
#доброе сало #фестиваль
5
Люди-свиньи устроят флешмоб под Липецком

48 минут назад

Общество
Татьяна Григорова разругалась с Федором Жигаровым
#капремонт #ЖКХ
16
Татьяна Григорова разругалась с Федором Жигаровым

сегодня, 11:45

Общество
Липецкие водители — на 20 месте по скорости
#дорожное движение
1
Липецкие водители — на 20 месте по скорости

сегодня, 11:35

Общество
Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры
#Игорь Артамонов
42
Игорь Артамонов предложил готовить в Липецке востребованные экономикой кадры

сегодня, 11:30

Общество
В «новых» районах Липецка откроют спортивный центр
#строительство #инвестиции
11
В «новых» районах Липецка откроют спортивный центр

сегодня, 11:09

Общество
«Через четыре года здесь будет город-сад!»
#благоустройство
15
«Через четыре года здесь будет город-сад!»

сегодня, 11:03

Общество