Хитрый план провалился: пытавшийся украсть 24 тонны металла водитель получил три года условно
Экономика
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57 минут назад
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Статистика: в Липецкой области сократилось поголовье свиней, коз и овец
25,5 миллиарда рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2025 года (в действующих ценах). По сравнению с тем же периодом 2024 года он вырос на 1,7%.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте составил 2427 килограммов (+6,4% к тому же периоду прошлого года), яйценоскость кур-несушек составила 72 штуки, год назад — 74 штуки.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 112,6 тысячи голов (101,3% к 1 апреля 2024 года), в том числе коров — 41,7 тысячи (98,1%); свиней — 727 тыс. (86,9%), овец и коз — 63,1 тысячи голов (93,1%), сообщает Липецкстат.
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