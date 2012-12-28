Статистика: в Липецкой области сократилось поголовье свиней, коз и овец

25,5 миллиарда рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2025 года (в действующих ценах). По сравнению с тем же периодом 2024 года он вырос на 1,7%.

Так, скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено за три месяца 98,5 тысячи тонн – на 1,1% больше, чем год назад. Заметнее всего выросло производство молока — на 9,2%, его общий объем составил 78,9 тысячи тонн. Яиц произведено 196,6 миллиона штук (+4,9%).Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте составил 2427 килограммов (+6,4% к тому же периоду прошлого года), яйценоскость кур-несушек составила 72 штуки, год назад — 74 штуки.Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 112,6 тысячи голов (101,3% к 1 апреля 2024 года), в том числе коров — 41,7 тысячи (98,1%); свиней — 727 тыс. (86,9%), овец и коз — 63,1 тысячи голов (93,1%), сообщает Липецкстат.