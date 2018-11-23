Общество

40 минут назад

Все киоски на остановках города приведут к единому стилю

9 499
#благоустройство
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Все киоски на остановках города приведут к единому стилю

В противном случае договоры с владельцами киосков будут расторгаться, а по освободившимся местам  проводиться аукционы. 

Выездное совещание администрации Липецка прошло сегодня в городе. Основной темой объезда стала реализация плана комплексного благоустройства улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Объезд начался с улиц, которые уже преобразились в уходящем году. По обновленному в этом сезоне Петровскому спуску участники совещания поднялись к другому объекту проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» - улице Ленина. Здесь критике градоначальника подверглись киоски. Сергей Иванов заметил, что целый ряд нестационарных объектов торговли сегодня необходимо приводить в соответствие современным архитектурным требованиям, а отдельные строения – демонтировать.

- Особое внимание следует обратить на остановочные павильоны у Центрального рынка и железнодорожного вокзала, являющегося лицом города, - считает глава Липецка Сергей Иванов.

Начальник управления потребительского рынка Антон Мамонов сообщил, что со следующего года все остановочные павильоны будут размещаться на городской территории по новым правилам, и у владельцев таких объектов будет полгода на их приведение в соответствие с современными архитектурными требованиями. В противном случае договоры будут расторгаться, а по освободившимся местам  проводиться аукционы. Объекты нового образца уже сегодня можно увидеть на улице Зегеля («Русский Аппетит», «Роспечать» и кофейня), в сквере Ворошилова («Роспечать», «Мороженное»), их характерной особенностью является обширное остекление, применение новых материалов. 

Сегодня на площадке между зданием железнодорожного вокзала и домом №104 по ул. Гагарина размещается платная парковка и небольшой авторынок под открытым небом. Вместе с тем, состояние территории вокруг оставляет желать лучшего. В свою очередь исполняющая обязанности председателя департамента градостроительства и архитектуры Татьяна Шульгина сообщила, что структурным подразделением уже подготовлен эскиз по благоустройству данного участка, предусматривающий его озеленение и установку малых архитектурных форм. Сергей Иванов поручил в кратчайшие сроки создать условия для претворения в жизнь планов профильного департамента.  

Во время проезда по мосту на улице Терешковой руководитель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин рассказал, что в следующем году обследуют эту переправу, а также мосты между улицами Филипченко и Доватора и на улице Советская.

На улице 60 лет СССР Иванов спросил про долгострой, который уже много лет портит облик 20 микрорайона. Первый вице-мэр Михаил Щербаков ответил, что планируется подать иск о нецелевом использовании земли.

Обсуждая планы на 2019 год, Сергей Иванов призвал коллег работать на перспективу.

- В следующем сезоне проспект Победы ждет масштабный ремонт. В ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и других программ различных уровней преобразится целый ряд улиц. Необходимо уже сегодня приложить максимум усилий, чтобы подготовить эти участки. Нужно проработать с руководством сетевых гипермаркетов, магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов и владельцами киосков вопросы о приведении фасадов и витрин к единому стилю. Ликвидировать с красных линий несанкционированную торговлю. Следить за культурой размещения рекламы. Разумеется, администрация города и профильные службы продолжат работать, чтобы обеспечить соответствие проекту комплексного благоустройства и тех улиц, где уже многое было сделано за счет бюджетных средств, - подвел итог выездного совещания глава Липецка Сергей Иванов.


9 499
#благоустройство
1

Комментарии (9)

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Любовь

12 минут назад
На возведение ледовой арены и автопарковки Катящихся камней выделено 2 млрд 263 млн руб на 2019 год. Вот вам и деньги на все дороги в городе и все дворы. Кому нужна эта арена? И кто туда будет ходить? На охрану в школах 75 млн рублей не могут найти.
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Фокс

12 минут назад
Порядка 25 лет на 20 МКР стоит этот "шедевр" Батуриной, сменилось много власти, воз и ныне там. Власть может только вести борьбу со старухами, которые продают укроп с рук. 25 лет люди ходят вдоль этого уродского забора, вытирая грязь из-под колёс машин, едущих мимо. А ведь там раньше была берёзовая лесополоса, лужайка, которую урвали твари, с которыми теперь кто-то из отцов-командиров хочет анонимно судиться. А в открытую: "Слышь ворюги, Лужков и Батурина!" слабо?
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Где то мы это уже слышали

14 минут назад
Год назад наш город посетила Валентина Матвиенко, назвав его "ШАНХАЕМ", указав на недостатки касающиеся единого облика, однако прошло время и нечего не изменилось. В связи с тем, что практически в каждом районе и не только находятся супермаркеты, рентабильность ларьков равна нулю а то и минусу, они держатся на плаву лишь по одной причине: 99% торгуют из пот полы контрафактом к тому же многие незаконно подключили электричество а налогах я вообще молчу. Максимум, что должно быть на остановках это Распечатать
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дмитрий

17 минут назад
Так их уже приводили к единому виду( даже несколько раз) опять бабло отжимать у торгашей будут.....
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Анна

17 минут назад
А откуда владельцы ( смешно сказать), остановочных павилионов изущут средства для их реконструкции? Кроме воды и шоколадок им не разрешено ничем торговать...
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Анна

18 минут назад
А откуда владельцы ( смешно сказать), остановочных павилионов изущут средства для их реконструкции? Кроме воды и шоколадок им не разрешено ничем торговать...
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Лошары вы бестолковые

19 минут назад
Иванов, если вас всё устраивает в районе Ц.рынка и пл.Победы, то больше ни о чем говорить и не стоит. Это даже не уровень приличного райцентра. Это деревня! Набрали дебилов, а спрашивают как с умных. Наймите архитекторов, дизайнеров, они хотя бы нарисуют, как должен выглядеть современный город.
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Ельцинопутинизм

20 минут назад
Началось. Запретить, запретить, запретить... Это называется рэйдерство. 21 век, ребят, а вы никак не уймётесь!
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гостья

31 минуту назад
вы сначала остановки приведите к нормальному стилю для нашего климата ,а на ц.рынке вообще позор, остановку перенесли, а там выходишь и асфальт буграми, ящики стоят, даже не подумали привести площадку остановочную в нормальный вид...
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