Все киоски на остановках города приведут к единому стилю

В противном случае договоры с владельцами киосков будут расторгаться, а по освободившимся местам проводиться аукционы.

Выездное совещание администрации Липецка прошло сегодня в городе. Основной темой объезда стала реализация плана комплексного благоустройства улиц, сообщает пресс-служба мэрии.Объезд начался с улиц, которые уже преобразились в уходящем году. По обновленному в этом сезоне Петровскому спуску участники совещания поднялись к другому объекту проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» - улице Ленина. Здесь критике градоначальника подверглись киоски. Сергей Иванов заметил, что целый ряд нестационарных объектов торговли сегодня необходимо приводить в соответствие современным архитектурным требованиям, а отдельные строения – демонтировать.

- Особое внимание следует обратить на остановочные павильоны у Центрального рынка и железнодорожного вокзала, являющегося лицом города, - считает глава Липецка Сергей Иванов.

Начальник управления потребительского рынка Антон Мамонов сообщил, что со следующего года все остановочные павильоны будут размещаться на городской территории по новым правилам, и у владельцев таких объектов будет полгода на их приведение в соответствие с современными архитектурными требованиями. В противном случае договоры будут расторгаться, а по освободившимся местам проводиться аукционы. Объекты нового образца уже сегодня можно увидеть на улице Зегеля («Русский Аппетит», «Роспечать» и кофейня), в сквере Ворошилова («Роспечать», «Мороженное»), их характерной особенностью является обширное остекление, применение новых материалов.

Сегодня на площадке между зданием железнодорожного вокзала и домом №104 по ул. Гагарина размещается платная парковка и небольшой авторынок под открытым небом. Вместе с тем, состояние территории вокруг оставляет желать лучшего. В свою очередь исполняющая обязанности председателя департамента градостроительства и архитектуры Татьяна Шульгина сообщила, что структурным подразделением уже подготовлен эскиз по благоустройству данного участка, предусматривающий его озеленение и установку малых архитектурных форм. Сергей Иванов поручил в кратчайшие сроки создать условия для претворения в жизнь планов профильного департамента.

Во время проезда по мосту на улице Терешковой руководитель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин рассказал, что в следующем году обследуют эту переправу, а также мосты между улицами Филипченко и Доватора и на улице Советская.

На улице 60 лет СССР Иванов спросил про долгострой, который уже много лет портит облик 20 микрорайона. Первый вице-мэр Михаил Щербаков ответил, что планируется подать иск о нецелевом использовании земли.

Обсуждая планы на 2019 год, Сергей Иванов призвал коллег работать на перспективу.

- В следующем сезоне проспект Победы ждет масштабный ремонт. В ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и других программ различных уровней преобразится целый ряд улиц. Необходимо уже сегодня приложить максимум усилий, чтобы подготовить эти участки. Нужно проработать с руководством сетевых гипермаркетов, магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов и владельцами киосков вопросы о приведении фасадов и витрин к единому стилю. Ликвидировать с красных линий несанкционированную торговлю. Следить за культурой размещения рекламы. Разумеется, администрация города и профильные службы продолжат работать, чтобы обеспечить соответствие проекту комплексного благоустройства и тех улиц, где уже многое было сделано за счет бюджетных средств, - подвел итог выездного совещания глава Липецка Сергей Иванов.