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Погода в Липецке
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48 минут назад
В Липецкую область возвращается тепло
Хотя температура воздуха остается пока ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем небольшие дожди пройдут местами. Ветер северный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем — от +12 до +17 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.
День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 1 градус мороза.
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