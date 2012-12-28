В Липецкую область возвращается тепло

Хотя температура воздуха остается пока ниже нормы.





В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, центр которого расположился над севером Центрального федерального округа — пройдут небольшие и умеренные дожди, лишь 9 мая погода будет без существенных осадков.Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем небольшие дожди пройдут местами. Ветер северный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем — от +12 до +17 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 1 градус мороза.