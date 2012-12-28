Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»

Сегодня, 7 мая, в Липецкой области объявляли ракетную опасность, похоронили жертв аварии на улице Катукова, и для парка аттракционов «Петропарк» начали искать подрядчика.