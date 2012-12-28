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Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Общество
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27 минут назад
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, похороны сбитых мотоциклистов и начало строительства «Петропарка»
Сегодня, 7 мая, в Липецкой области объявляли ракетную опасность, похоронили жертв аварии на улице Катукова, и для парка аттракционов «Петропарк» начали искать подрядчика.
Школьникам, педагогам и родителям на всякий случай напомнили, как вести себя при воздушных угрозах.
Ближе к обеду в Липецке вели уже привычный красный уровень опасности, но не надолго.
Примерно в это же время поступило сообщение о минировании ТЦ «Квартал» на улице Зои Космодемьянской. После проверки здания выяснилось, что тревога была ложной.
Министерство обороны сообщило, что за сутки в России сбито 524 беспилотника. Также уничтожены пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS. Это самая масштабная атака с начала СВО. Предыдущий «рекорд» датируется мартом текущего года, тогда речь шла о 337 БПЛА.
Новости о ракетной атаке и атаке БПЛА просмотрели около 30 тысяч раз. Для сравнения, месяц назад, во время ночной атаки, когда липчане услышали взрывы, просмотров было в четыре раза больше.
«Господи, когда же эта шарманка закончится», — взмолился эээ.
«Нужно обязательно все массовые мероприятия запретить», — считает Гость.
«А я на работе. В здании кругом окна. В лифте тоже прятаться нельзя. Вот и сидим как обычно», — сообщила Лола.
«Ехала на работу во время тревоги. Всем уже все пофиг», — подбодрила Задолбали.
«Не в осуждение, а в назидание: сегодня забирали детей из садика, сирена орёт, и родители, и воспитатели толком не знают, что делать. В подвале моментально стало душно, решили домой ехать. Нужно ещё проводить учения», — попросила Бабушка.
«Объявили сегодня красный уровень, мы как сидели на уроке, так и сидели»,. — доложил И что.
Сегодня похоронили 20-летнего Артёма Дружбинского и 21-летнего Ивана Морева. Они погибли ночью 5 мая, кода в мотоцикл с парнями врезался «ВАЗ-21144» под управлением арестованного вчера Мирослава Ломова.
Артёма Дружбинского похоронили в Копцевых Хуторах, Ивана Морева — в Кузьминских Отвержках. Они были однокласниками, а потом вместе поступили в Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства.
«Терпенье и соболезнование семьям потерявших сыновей. Земля им пухом. Очень жалко терять милых сыновей», — написал Сосед.
Мэр Роман Ченцов сообщил, что администрация города ищет подрядчика, который построит парк аттракционов «Петропарк».
Название парка, как рассказали в мэрии пояснили, выбрано по итогам голосования липчан.
Первоначальная стоимость контракта на строительство парка почти 171 миллион рублей. Напомним, сами аттракционы обошлись бюджету в 104 миллиона 650 тысяч рублей.
В новый контракт входит закупка инсталляций и артобъектов: «Тайм-лапс» (1,6 миллиона рублей), «Колосья» (каждый из 450 светящихся колосьев предварительно оценен в 2,3 тысячи рублей), «Доменные печи» (1,8 миллиона рублей), «Стальной гигант» (2,9 миллиона рублей), «Звуковая амфора» (1,3 миллиона рублей), «Кинетическая стена» (1,5 миллиона рублей), «Липа» (3 миллиона рублей), «Корабельные мачты» (каждая из 16 штук стоит 44,2 тысячи рублей), «Дом страха» (11 миллионов рублей, корабль «Венеция» с горками и мачтами (5,3 миллиона рублей), три навигационных стенда с картами «Петропарка», игровой комплекс «Морской бой», качалки, бревна-балансиры, песочница, четыре модульных туалета, 43 урны, 35 скамеек и шесть теневых навесов.
Подрядчик обязан благоустроить территорию — на это в контракте заложено 57 миллионов рублей и озеленить ее за 12 миллионов рублей.
И это только первый этап обустройства «Петропарка». Второй назначен на следующий год.
— В парке появятся зоны променада, арт-объекты, дополнительные зоны отдыха и развлечений. Смысл всего замысла — создание места, в котором липчане и гости города могли бы провести весь день с учетом непосредственной близости Нижнего парка с его инфраструктурой, центрального городского пляжа, Зеленого острова с его спортивным ядром, — рассказал Роман Ченцов.
Для сравнения, генеральный директор «Треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов полное благоустройство Каменного Лога минувшей осенью оценил в миллиард рублей.
И еще по поводу благоустройства. Жильцы дома №108 на проспекте Победы пожаловались GOROD48 на то, что в их дворе вырубают зеленые деревья. Оказалось, что 16 деревьев сносят для благоустройства по программе «Мой двор».
Эта новость набрала почти сотню комментариев — сокращение зеленых насаждений — больная проблема для Липецка. На посадку новых деревьев до сих пор, кстати, не могут найти денег.
«Что-то бардак с озеленением. Все лысее и лысее города наши становятся. Не видно, что озеленяют или подсаживают новые деревья. Видно только, что вырубают и сносят деревца, убивают все живое», — жалуется ГОСТЬЯ53.
«Эта программа «Мой двор» для кого задумана? Для жильцов или как? И если жильцы этих домов против вырубки зелёных деревьев, значит, им не нужна эта программа. Тогда зачем она, для кого?», — не понял Вот интересно.
«А помните какой зеленый был Каменный лог? Какие там были пышные деревья, и какая была красота. Каждый раз любовалась, когда ездила на трамвае. А сейчас дыра и трава. Раньше улица Гагарина — вдоль дороги деревья, а теперь ничего, просто лысый город», — вспомнила Ель Сибирская.
«Все проголосовали за сохранение деревьев и Крепости. А по факту всё наоборот. Ломают, сносят», — возмутился Проспект Победы, 108.
А жителей улицы Коцаря напугали кресты на асфальте.
Скорее всего, на улице проводили геодезическую разбивку. Комментаторы устроили соревнование самых неожиданных объяснений геодезических знаков.
«Инопланетяне обозначали точку приземления ихнего звездолёта!», — предположил Ответ.
«Надо срочно министра по непонятным знакам на асфальте назначить», — считает Да уж.
«Кельтский крест. Это были кельты!», — уверен Френк Дребин.
«Шапочку из фольги надо носить, чтобы не пугали всякие кресты на асфальте», — посоветовал Илларион.
«Печенеги? Покоцали асфальт на Коцаря», — уверен Дмитрий Быков.
Синоптики обещают, что завтра в Липецке потеплеет. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Без существенных осадков.
И обратите внимание, 9 мая транспорт в Липецке будет работать в обычном режиме. Акция «Бессмертный полк» переведена в онлайн-формат. Но это не значит, что в Липецке не будет праздника:
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