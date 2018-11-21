Общество
сегодня, 16:13
Сергей Иванов: «Возможности муниципалитета очень ограничены»
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Глава Липецка ответил на критику врио губернатора.
Сегодня на расширенном заседании администрации Липецка, где мэрия итожила свою работу за январь-сентябрь этого года, врио губернатора Игорь Артамонов подверг резкой критике деятельность муниципалитета. В частности, сославшись на 765 жалоб горожан, пришедших к нему на специально созданный сайт, Игорь Артамонов заявил, что сожалеет о том, что «администрация города не включилась активно в решение проблем горожан».
Сергею Иванову удалось лишь сказать несколько слов в оправдание деятельности мэрии, но врио губернатора спешил на какую-то встречу и не дал возможности главе Липецка ответить хотя бы на часть обвинений.
GOROD48 после окончания встречи поинтересовался у Сергея Иванова, как он воспринял прозвучавшую на коллегии в мэрии информацию врио губернатора Игоря Артамонова об оценке жителями состояния дел в ЖКХ и сфере благоустройства? И была ли это критика городской администрации или его лично?
- Воспринял не как критику, а как обозначение задач, - сказал в ответ глава Липецка. - Такие сферы деятельности как ЖКХ или благоустройство очень важны. Не случайно городская администрация не первый год акцентирует внимание на решении именно этих вопросов. Наши стремления укрупнить управляющие компании, ускорить темпы обустройства дворовых территорий, заасфальтировать или хотя бы отсыпать шлаком как можно большее число улиц частного сектора тому подтверждение. Не снимаем, конечно, ответственности за это направление работы. Однако возможности муниципалитета очень ограничены. На 95% решение вопросов в сфере ЖКХ или изменения внешнего облика города требует ресурсов, которыми город не обладает. Без серьезнейшей поддержки региональной власти эффективное решение назревших проблем невозможно.
Сергею Иванову удалось лишь сказать несколько слов в оправдание деятельности мэрии, но врио губернатора спешил на какую-то встречу и не дал возможности главе Липецка ответить хотя бы на часть обвинений.
GOROD48 после окончания встречи поинтересовался у Сергея Иванова, как он воспринял прозвучавшую на коллегии в мэрии информацию врио губернатора Игоря Артамонова об оценке жителями состояния дел в ЖКХ и сфере благоустройства? И была ли это критика городской администрации или его лично?
- Воспринял не как критику, а как обозначение задач, - сказал в ответ глава Липецка. - Такие сферы деятельности как ЖКХ или благоустройство очень важны. Не случайно городская администрация не первый год акцентирует внимание на решении именно этих вопросов. Наши стремления укрупнить управляющие компании, ускорить темпы обустройства дворовых территорий, заасфальтировать или хотя бы отсыпать шлаком как можно большее число улиц частного сектора тому подтверждение. Не снимаем, конечно, ответственности за это направление работы. Однако возможности муниципалитета очень ограничены. На 95% решение вопросов в сфере ЖКХ или изменения внешнего облика города требует ресурсов, которыми город не обладает. Без серьезнейшей поддержки региональной власти эффективное решение назревших проблем невозможно.
86 3499
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