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Сергей Иванов: «Возможности муниципалитета очень ограничены»

86 3499
#Сергей Иванов #Игорь Артамонов
4
Сергей Иванов: «Возможности муниципалитета очень ограничены»

Глава Липецка ответил на критику врио губернатора.

Сегодня на расширенном заседании администрации Липецка, где мэрия итожила свою работу за январь-сентябрь этого года, врио губернатора Игорь Артамонов подверг резкой критике деятельность муниципалитета. В частности, сославшись на 765 жалоб горожан, пришедших к нему на специально созданный сайт, Игорь Артамонов заявил, что сожалеет о том, что «администрация города не включилась активно в решение проблем горожан».

Сергею Иванову удалось лишь сказать несколько слов в оправдание деятельности мэрии, но врио губернатора спешил на какую-то встречу и не дал возможности главе Липецка ответить хотя бы на часть обвинений.

GOROD48 после окончания встречи поинтересовался у Сергея Иванова, как он воспринял прозвучавшую на коллегии в мэрии информацию врио губернатора Игоря Артамонова об оценке жителями состояния дел в ЖКХ и сфере благоустройства? И была ли это критика городской администрации или его лично?

- Воспринял не как критику, а как обозначение задач, - сказал в ответ глава Липецка. - Такие сферы деятельности как ЖКХ или благоустройство очень важны. Не случайно городская администрация не первый год акцентирует внимание на решении именно этих вопросов. Наши стремления укрупнить управляющие компании, ускорить темпы обустройства дворовых территорий, заасфальтировать или хотя бы отсыпать шлаком как можно большее число улиц частного сектора тому подтверждение. Не снимаем, конечно, ответственности за это направление работы. Однако возможности муниципалитета очень ограничены. На 95% решение вопросов в сфере ЖКХ или изменения внешнего облика города требует ресурсов, которыми город не обладает. Без серьезнейшей поддержки региональной власти эффективное решение назревших проблем невозможно.
86 3499
#Сергей Иванов #Игорь Артамонов
4

Комментарии (86)

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IQ

5 минут назад
умственные способности голопузовских колхозников тоже ограничены!
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З

15 минут назад
Вот он порядок http://video-time.ru/video/364-lipeck-ltz-grjaz-na-zadnem-dvore.html
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да

18 минут назад
это чучело бестолковое литрович во власть за уши тащил, тех пор как его москвичи с элеватора погнали...
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В декрете я

20 минут назад
Странное оправдание... Работаем на 5 % )))
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Гость

25 минут назад
Серёжа не лепи отмазки чтобы работать нужно доверие людей а тебя как черта из таботерки вытощил дядя Олег мы тебя не выбирали и доверия ты наше не заслужил . Чужой ты здесь!
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НатусикТрампампусик

33 минуты назад
ОПК заставил депутатов Его выбрать, так спешили что символ города задом наперед одели) ОПК н а камеру прилюдно тогда сказал "теперь мы все повязаны". Будет справедливо теперь развязать всех. Лужкова просто сняли "потеря доверия"))))))
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хоть

39 минут назад
сы в глаза ..роса
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Дохтур

39 минут назад
Психиатр, собирай вещички, скоро турнут с Советской
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Психиатр

44 минуты назад
Ближе к ночи у вас наступает дорогие агрессия, а у некоторых даже агония. Жаль вас. Берегите свое здоровье!
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одувану

45 минут назад
Одуванчик, лишь бы тебе ничего не выписали,знающие тебя лошпета!
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