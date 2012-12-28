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35 минут назад

В районе Сырского Рудника-Коровино отключат холодную воду

8 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в частном секторе района Сырского Рудника-Коровино — без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, ул. Подсобное хозяйство.
Подвоз воды для питья и хозяйственных нужд будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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