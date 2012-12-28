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Спорт
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сегодня, 10:43
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Бугаков верит в дальнейшее движение вверх, Шмаров негодует из-за пенальти
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
- В первом тайме игра нам давалась: мы правильно комбинировали, забили два мяча. Во второй половине команда соперника немного упростила свою игру, начала действовать за счёт длинных передач. Нам было тяжеловато, потому что большая группа игроков у Тулы обладает высоким ростом. Но я отмечу и наших игроков обороны, их бойцовские качества – справились с давлением. Во втором тайме и у нас были неплохие выбегания к воротам хозяев, которые мы могли реализовать и тогда игра бы сложилась для нас проще.
- Во втором тайме у вас была установка играть вторым номером?
- Мы предполагали, что команда соперника окажет давление. Счёт нас устраивал, поэтому логично было с нашей стороны отдать инициативу и играть на бустрых ответных атаках.
- У «Металлурга» впервые в стартовом составе вышел Михаил Агеев, отметился голевой передачей, да и вообще с его появлением группа атаки стала производить более цельное впечатление. Вы согласны?
- Михаил провёл очень хороший матч, он набирает кондиции. Думаю, он будет прибавлять с каждым матчем, его старание и умения обязательно выльются в голы.
- На выбор Александра Кобзева в качестве основного вратаря повлиял его день рождения?
Совокупность факторов. День рождения – это эмоциональный фон. И прошлые матчи Александр провёл уверенно, и на тренировках хорошо выглядит. Всё вместе и определило выбор.
- Можно сказать, что после неудачного старта «Металлург» начал нащупывать свою игру?
- Я считаю, что мы и на старте проводили неплохие матчи. Подводила реализация моментов и поэтому результат при хорошей игре был не самым лучшим. Но думаю, что от игры к игре мы будем и дальше прибавлять и недобор очков на старте обязательно компенсируем.
- В следующем туре в Липецк приедет один из главных фаворитов сезона – брянское «Динамо», с которым придётся особенно непросто.
- В нашей группе вообще нет слабых соперников. Посмотрите на плотность результатов в таблице. Любая команда может обыграть любую! Да, Брянск силён и авторитетен. Но и мы постараемся показать лучшие качества.
Главный тренер «Арсенала-2» Александр Шмаров чуть ли не главной причиной поражение назвал пенальти в ворота его команды. Причём сделал это в лучших традициях российского тренерского корпуса – сначала заявил, что не хочет ничего комментировать по этому поводу, а затем долго-долго выплёскивал эмоции, возвращаясь к эпизоду раз за разом.
- В моём понимании игры в футбол нельзя такое назначать в наши ворота, - горячился он, - Мы пересмотрели несколько раз эпизод, у меня большие вопросы. Шла обоюдоострая борьба (видимо, имеется ввиду между капитаном «Арсенала-2» Павлом Ходеевым и липчанином Романом Ткачуком, прим.) – два игрока держат друг друга руками, идёт подача, мяч попадает в лицо нашему футболисту – свисток, пенальти. У меня огромные вопросы. И этот 11-метровый становится финальным, влияет на исход игры. Считаю, что сегодня мои парни заслужили, как минимум, ничьей.
Полностью ответы тренеров в видеофайлах.
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