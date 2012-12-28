Бугаков верит в дальнейшее движение вверх, Шмаров негодует из-за пенальти

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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- В моём понимании игры в футбол нельзя такое назначать в наши ворота, - горячился он, - Мы пересмотрели несколько раз эпизод, у меня большие вопросы. Шла обоюдоострая борьба (видимо, имеется ввиду между капитаном «Арсенала-2» Павлом Ходеевым и липчанином Романом Ткачуком, прим.) – два игрока держат друг друга руками, идёт подача, мяч попадает в лицо нашему футболисту – свисток, пенальти. У меня огромные вопросы. И этот 11-метровый становится финальным, влияет на исход игры. Считаю, что сегодня мои парни заслужили, как минимум, ничьей.





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