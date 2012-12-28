Лучшим бомбардиром «Золота» «Металлург» не напугать

«Звёздный» Азявин нашёл свой шанс, но наши в Туле забили на один больше.

Несведущие в футболе даже начали писать в комментариях, что обыграли «детей». Между тем, средний возраст команды не сильно отличался, с капитанской повязкой «канониров» вывел на поле Академии «Арсенала» почти двухметровый защитник Павел Ходеев, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета «Металлурга» в «Серебре».











Ходеев (слева) и липецкий капитан Дмитрий Пахомов - теперь по разные стороны баррикад

А, кроме того, хозяева приготовили для липчан парочку особых «снарядов»: игроков из основного «Арсенала», которые резко усилили резервистов. Весь первый тайм на позиции правого крайнего форварда отыграл Ансор Хабибов, на счету которого 11 матчей и 1 гол в «Лучшей лиге мира» в текущем сезоне. А на позиции центрфорварда 90 минут отбегал Илья Азявин – 7 игр, 1 гол в первой лиге, знаменитый тем, что в прошлом сезоне в составе «Мурома» становился лучшим бомбардиром и осеннего, и весеннего турниров в полгруппы «Золото», забив, соответственно, 9 и 10 голов. Игроков такого калибра в «Металлурге» сейчас нет.









Азявин доставил немало хлопот липецким защитникам

Зато у липчан отмечал 36-й день рождения вратарь Александр Кобзев, который отпраздновал именины парочкой эффектных спасений.











Кобзев и в 36 лет держит марку

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Далее последовал всплеск активности рассерженных туляков. Хабибов бил из пределов штрафной площади, Кобзев в броске вынул мяч из-под перекладины, после углового Ходеев направлял мяч в наши ворота головой – вратарь поймал его на «ленточке».











Порой у наших ворот становилось жарко

К мячу подошёл Егор Глухов и… даже не пробил, а закатил мяч в левый нижний угол, обманув вратаря – 2:0.





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Всё равно «Арсенал-2» провёл тайм с позиции силы и давил, правда, до реальных моментов доходило крайне редко. Лишь на 76-й минуте Кобзев не слишком удачно сыграл при перехвате длинной передачи в свою штрафную, мяч отскочил к Азявину и бомбардир нашёл брешь – 2:1.









В концовке были готовы держать хозяев даже руками

Больше «Металлург» ничего у своих ворот создать не позволил. Сами липчане могли забить ещё дважды: вышедший за замену Дмитрий Бушуев хлестким ударом из-за пределов штрафной заставил вратаря Тимофея Кашинцева в прыжке переводить мяч на угловой, а уже в компенсированное время другой «джокер» липчан быстроногий Никита Панов умчался к воротам, обыграл на паузе последнего остававшегося на пути защитника, но перемудрил с ударом – мяч стал добычей голкипера.









Липецк - футбольный город, поэтому наши болельщики не оставляют команду без поддержки даже на выезде





Игра состоится в субботу, 10 мая, в 17:00.





«Арсенал-2» — «Металлург» — 1:2 (0:2)





Голы: 0:1 — Гайдук, 8. 0:2 — Глухов, 40. 1:2 — Азявин, 76.





«Арсенал-2»: 51. Кашинцев. 63. Мутовкин. 53. Д.Григорьев. 40. Ходеев (к). 55. Пятибратов (95. А.Мухин, 46). 68. Фалеев (32. Парсегов, 81). 48. Лычагин (57. Ставцев, 68). 56. Колышев (52. А.Кузин, 46). 20. Хабибов (50. Ил.Соколов, 46). 69. М.Козин. 24. Азявин.





«Металлург»: 16. А.Кобзев. 67. Р.Ткачук. 80. Донцов. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 8. Д.Пахомов (к). 91. Кашмин (87. Рощин, 75). 17. Глухов (27. И.Коротких, 90+3). 15. М.Елизаров (22. Бушуев, 62). 13. М.Агеев. 31. Гайдук (11. Н.Панов, 62).





Предупреждения: Колышев, 16. Ходеев, 40. Лычагин, 46. Мутовкин, 76. Кашинцев, 92 — Глухов, 50. Донцов, 76. Кононенко, 92.





Судьи: А.Сединкин (Омск), И.Голов (Волгоград), Д.Ивлев (Москва). Инспектор Ю.Янченко (Смоленск).





Тула. Стадион «Академии «Арсенал»». 142 зрителя.







Фото vk.com/pfcarsenaltula2