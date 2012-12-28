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Спорт
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38 минут назад
Лучшим бомбардиром «Золота» «Металлург» не напугать
«Звёздный» Азявин нашёл свой шанс, но наши в Туле забили на один больше.
Несведущие в футболе даже начали писать в комментариях, что обыграли «детей». Между тем, средний возраст команды не сильно отличался, с капитанской повязкой «канониров» вывел на поле Академии «Арсенала» почти двухметровый защитник Павел Ходеев, который ещё в прошлом сезоне защищал цвета «Металлурга» в «Серебре».
Ходеев (слева) и липецкий капитан Дмитрий Пахомов - теперь по разные стороны баррикад
А, кроме того, хозяева приготовили для липчан парочку особых «снарядов»: игроков из основного «Арсенала», которые резко усилили резервистов. Весь первый тайм на позиции правого крайнего форварда отыграл Ансор Хабибов, на счету которого 11 матчей и 1 гол в «Лучшей лиге мира» в текущем сезоне. А на позиции центрфорварда 90 минут отбегал Илья Азявин – 7 игр, 1 гол в первой лиге, знаменитый тем, что в прошлом сезоне в составе «Мурома» становился лучшим бомбардиром и осеннего, и весеннего турниров в полгруппы «Золото», забив, соответственно, 9 и 10 голов. Игроков такого калибра в «Металлурге» сейчас нет.
Азявин доставил немало хлопот липецким защитникам
Зато у липчан отмечал 36-й день рождения вратарь Александр Кобзев, который отпраздновал именины парочкой эффектных спасений.
Кобзев и в 36 лет держит марку
И впервые вышел в стартовом составе мучимый травмами последние месяцы экс-форвард «Ротора» Михаил Агеев.
«Металлург» немного изменил тактику, ориентированное на владении мячом, а отдал инициативу, сделав ставку на быстрые ответные атаки. И сработало уже на 8-й минуте! Как и в победной игре со «Строгино», липчане открыли счёт после перехвата мяча на своей половине поля Матвеем Елизаровым.
- Уловил, куда соперник будет двигать мяч. В принципе, грамотная передача, туда и напрашивалась, но вышла у туляка слишком слабой, - рассказал GOROD48 игры герой эпизода.
Елизаров перехватил мяч, переадресовал его Агееву, тот выдержал умную паузу и покатил направо на набегавшего Сергея Гайдука. Последний даже не стал подрабатывать мяч, а в одно касание «расстрелял» нижний угол с точностью бильярдиста - 1:0!
Далее последовал всплеск активности рассерженных туляков. Хабибов бил из пределов штрафной площади, Кобзев в броске вынул мяч из-под перекладины, после углового Ходеев направлял мяч в наши ворота головой – вратарь поймал его на «ленточке».
Порой у наших ворот становилось жарко
В середине тайма игрок туляков сыграл рукой в своей штрафной площади – свисток судьи безмолвствовал.
Пенальти в ворота «Арсенала» Александр Сединкин из Омска всё же назначил – под конец тайма, но в ситуации менее явной, чем предыдущая. На 38-й минуте липчане подавали угловой, последовал удар, после которого мяч попал в лицо Ходееву. И тут же – свисток арбитра об 11-метровом. Кто-то, включая комментатора игры в Интернете, посчитал, что судья усмотрел в кэпа «Арсенала-2» игру рукой, но на самом деле «точка» была назначена за то, что Паша мгновением раньше немного переусердствовал, хватая за майку Романа Ткачука.
К мячу подошёл Егор Глухов и… даже не пробил, а закатил мяч в левый нижний угол, обманув вратаря – 2:0.
В перерыве главный тренер хозяев Александр Шмаров произвёл сразу три замены, правда, Хабибова, видимо, пришлось убирать с поля вынуждено: игрока основы предоставляли только на один тайм.
Всё равно «Арсенал-2» провёл тайм с позиции силы и давил, правда, до реальных моментов доходило крайне редко. Лишь на 76-й минуте Кобзев не слишком удачно сыграл при перехвате длинной передачи в свою штрафную, мяч отскочил к Азявину и бомбардир нашёл брешь – 2:1.
В концовке были готовы держать хозяев даже руками
Больше «Металлург» ничего у своих ворот создать не позволил. Сами липчане могли забить ещё дважды: вышедший за замену Дмитрий Бушуев хлестким ударом из-за пределов штрафной заставил вратаря Тимофея Кашинцева в прыжке переводить мяч на угловой, а уже в компенсированное время другой «джокер» липчан быстроногий Никита Панов умчался к воротам, обыграл на паузе последнего остававшегося на пути защитника, но перемудрил с ударом – мяч стал добычей голкипера.
Липецк - футбольный город, поэтому наши болельщики не оставляют команду без поддержки даже на выезде
После 6-ти туров в активе липчан два выигрыша, скромное 11-е место, но главное – победы пошли, игра есть, сезон впереди длинный. Правда, и соперник в следующем туре эксклюзивный – брянское «Динамо», которое называют главным фаворитом сезона. «Партизаны» пока идут на 2-м месте, а тренирует их Андрей Канчельскис, в своё время становившийся двукратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергосона.
Игра состоится в субботу, 10 мая, в 17:00.
«Арсенал-2» — «Металлург» — 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 — Гайдук, 8. 0:2 — Глухов, 40. 1:2 — Азявин, 76.
«Арсенал-2»: 51. Кашинцев. 63. Мутовкин. 53. Д.Григорьев. 40. Ходеев (к). 55. Пятибратов (95. А.Мухин, 46). 68. Фалеев (32. Парсегов, 81). 48. Лычагин (57. Ставцев, 68). 56. Колышев (52. А.Кузин, 46). 20. Хабибов (50. Ил.Соколов, 46). 69. М.Козин. 24. Азявин.
«Металлург»: 16. А.Кобзев. 67. Р.Ткачук. 80. Донцов. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 8. Д.Пахомов (к). 91. Кашмин (87. Рощин, 75). 17. Глухов (27. И.Коротких, 90+3). 15. М.Елизаров (22. Бушуев, 62). 13. М.Агеев. 31. Гайдук (11. Н.Панов, 62).
Предупреждения: Колышев, 16. Ходеев, 40. Лычагин, 46. Мутовкин, 76. Кашинцев, 92 — Глухов, 50. Донцов, 76. Кононенко, 92.
Судьи: А.Сединкин (Омск), И.Голов (Волгоград), Д.Ивлев (Москва). Инспектор Ю.Янченко (Смоленск).
Тула. Стадион «Академии «Арсенал»». 142 зрителя.
Фото vk.com/pfcarsenaltula2
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