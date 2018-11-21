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Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей

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#Игорь Артамонов #зарплата
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Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей

Врио уверен, что фейки - дело рук недоброжелателей.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил GOROD48, что получает ту же зарплату, что и его предшественник Олег Королёв - 2,5 млн рублей в год. Этим заявлением исполняющий обязанности главы региона опроверг гуляющую по Сети информацию о том, что он назначил себе годовое содержание в 12 млн рублей.

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Врио губернатора добавил, что догадывается, откуда у фейка "растут уши": в регионе уже появились три группировки, невзлюбившие нового главу региона. Именно эти люди, по словам Игоря Артамонова, транслируют слухи через социальные сети и федеральные издания, например,  газету "Ведомости".
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#Игорь Артамонов #зарплата
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Комментарии (45)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

3 минуты назад
Иван, и куда жен такие деньжищи? У гроба "карманов"нет.
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Через год

5 минут назад
Вот и надо быть ближе к народу.... И для народа.... И в СМИ побольше этих положительных дел........)))
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За соковых пойдём

5 минут назад
ельчанин, с топориком))) как Раскольников)
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ВИКТОР БУРЯКОВ

6 минут назад
Поддерживаю, \\\Дело не в Липецке.Слишком лакомый кусок.Как и Королёву Артамонову предстоит отстаивать интересы всей области и прилагать огромные усилия для укрепления экономики,.Возможный кандидат от Лисина (НЛМК),будет *зажимать * максимально денюжку.
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ельчанин

9 минут назад
помоему пора усвоить, ахламонов назначен путиным, путин кинул всю страну и дальше продолжает гнобить народ, так что этот персонаж будет делать все что ему предначертано его хозяевами, и какал он на все эти групировки и прочее, а вы голосуйте за этого "работника"
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Иван

11 минут назад
у губернатора зарплата 208 тыс.в месяц !!! Как говорил станилвский , НЕ ВЕРЮ. Это зарплата хорошего руководителя в коммерческой фирме.
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Буша

15 минут назад
Маруся, УМНИЦА ! Некоторым- что ни дай, что ни сделай - ВСЕ ПЛОХО !!! Уймитесь и дайте человеку работать, а через год -ВИДНО БУДЕТ!!!
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Поддерживаю

17 минут назад
Маруся, Христа поставь в губернаторы и заплюют и распнут)))пипецк )
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Из народа

17 минут назад
BOMZH, если вы за Артамонова, то вам не следует такие комментарии писать. Если против, тогда все понятно, привет одной из "группировок" )
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ВИКТОР БУРЯКОВ

19 минут назад
BOMZH, откровенный лжец и провокатор.Ты сейчас подставил Артамонова
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