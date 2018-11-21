Политика
сегодня, 09:59
Игорь Артамонов назвал ложью сведения о зарплате в 12 млн рублей
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Врио уверен, что фейки - дело рук недоброжелателей.
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил GOROD48, что получает ту же зарплату, что и его предшественник Олег Королёв - 2,5 млн рублей в год. Этим заявлением исполняющий обязанности главы региона опроверг гуляющую по Сети информацию о том, что он назначил себе годовое содержание в 12 млн рублей.
Врио губернатора добавил, что догадывается, откуда у фейка "растут уши": в регионе уже появились три группировки, невзлюбившие нового главу региона. Именно эти люди, по словам Игоря Артамонова, транслируют слухи через социальные сети и федеральные издания, например, газету "Ведомости".
Врио губернатора добавил, что догадывается, откуда у фейка "растут уши": в регионе уже появились три группировки, невзлюбившие нового главу региона. Именно эти люди, по словам Игоря Артамонова, транслируют слухи через социальные сети и федеральные издания, например, газету "Ведомости".
45 3589
ВИКТОР БУРЯКОВ
Через год
За соковых пойдём
ВИКТОР БУРЯКОВ
ельчанин
Иван
Буша
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Из народа
ВИКТОР БУРЯКОВ