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Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
Неделя 48
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Учиться никогда не поздно, но бесполезно иногда
Итоги недели
55-летняя Светлана Орехова — воспитатель детского сада Nº22 Липецка, абсолютный победитель городских и областных конкурсов профессионального мастерства. Её воспитанники являются победителями и призерами городских фестивалей и конкурсов детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга творчества», «Родничок», «Солнце в каждом». Портрет Светланы был представлен на Доске почета «Трудовая слава города Липецка».
Ночью 26 августа она получила тяжелейшие ожоги, когда в дом ее семьи попал БПЛА. Муж Светланы и ее 13-летний внук погибли. 37-летняя дочь выпрыгнула из окна, и получила травмы ног и позвоночника.
Светлана Орехова стала седьмой жертвой атак БПЛА в Липецкой области.
Так хорошо вчера им было,
что очень плохо до сих пор
Кажется, начался учебный год и новости о детях и подростках — велосипедистах, самокатчиков, питбайкерах, мотоциклистах — жертвах собственной и чужой небрежности, сойдут на нет. На этой неделе мы опубликовали несколько таких сообщений.
Врачи областной детской больницы борются за жизнь 11-летней девочки из Грязей: она упала с электросамоката и получила перелом основания черепа.
«Двое подростков разбились на мопеде по пути в школу» в селе Колыбельском Чаплыгинского округа. Они пропали под «Рено Дастер». Мопедом управлял 15-летний подросток, его пассажиром 14-летний школьник. 13-летний водитель квадроцикла в пригородном селе Хрущевка не справился с управлением и затормозил в столб. У него — травма черепа. А «10-летний мотоциклист столкнулся с «Фольксвагеном» в Добром.
Несмотря на постоянные предупреждения ГАИ, опасных средств передвижения у детей и подростков становится все больше. Есть и другая тенденция — все чаще родители пострадавших говорят полицейским и медикам, что что их дети сами покупают питбайки, мотоциклы и даже машины. По словам регионального министра здравоохранения Лилии Самошиной, сейчас в областной детской больнице находятся пятеро детей после происшествий на дорогах. Четверо из них в стабильном состоянии в отделении травматологии.
А еще «Липчанка заплатит 50 тысяч за пост сына в школьном чате». Мальчик обложил матом одноклассницу и её маму. Но это уже совсем другая история.
Встал за бензином на заправке
не то чтоб встал, пока сижу,
ну, не сижу, а так немного
качусь, когда сижу-стою
«С липецких АЗС ушли волонтёры». Администрация города заявила, что у нее нет возможности и дальше поддерживать работу волонтеров на заправках. «Вместе с тем в адрес руководства сетей «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Teboil» направлены требования обеспечить работу специалистов на автозаправочных станциях для регулирования очереди».
— С липецких АЗС ушли не волонтеры, а бензин, — горько пошутил Апостроф.
Волонтерам приходилось быть диспетчерами, психологами и регулировщиками одновременно. Но иногда взвинченных «очередников» не останавливали никакие этические барьеры. Один такой конфликт закончился тем, что «Оскорбившего волонтёра на заправке водителя оштрафовали на 3000 рублей»: 25-летний житель Лебедянского района обматерил женщину в желтой жилетке за то, что она попросила его покинуть очередь из-за нарушения системы чёт-нечет.
Статистики констатировали: «В Липецкой области остановились цены на бензин».
И еще о деньгах. «Средняя зарплата по Липецку превысила 90 тысяч», но малый и средний бизнес платит работникам в белую втрое меньше. Часть таких субъектов находится в тени или в серой зоне, что не дает возможности понять, сколько работодатель платит своим сотрудникам. «Поверить, что сварщик или каменщик получают 40 тысяч рублей, мы не можем», — сказала депутатам горсовета сообщила председатель департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева. Она сообщила, как ее ведомство «вытаскивает на светлую сторону из тени» такой бизнес, побуждая его платить белую зарплату.
Соловьева рассказала, что прошлом году на разборки в мэрию были вызваны руководители 19,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Итогом такой работы стало и повышение в прошлом году официально выплачиваемой зарплаты в среднем на 44,3% для 88,2% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. Верим, нет?
В связи с ремонтом отопленья
не будет света и воды
Есть и еще одна печаль: раскопанный вдоль и поперек город. До начала отопительного сезона — месяц, а к привычным рискам аварий на сетях добавились ещё и внешние угрозы. GOROD48 попросил главу Липецка рассказать о подготовке к зиме в таких условиях. Мэр был честным. «Никто не обещает, что новый отопительный сезон окажется без отключений». О том, что делает мэрия и энергетики, готовы ли инженерные системы города, случись что, к работе в нештатном режиме, можно прочитать в интервью Михаила Щербакова. Вот лишь один фрагмент:
— Подготовку к зиме в этот раз осложняют внешние риски: возможные атаки объектов критической инфраструктуры. Что для их защиты делает мэрия?
— Да, у нас есть объекты — котельные, канализационно-насосные станции и многое другое, без чего не может жить город. Работа по их защите уже началась. Универсальной таблетки нет — накрыл объект противодроновой сеткой, и все спокойны. Это не всегда работает. Поэтому здесь подход комплексный. Наша главная задача — не оставить липчан без тепла, воды и света. Это понимают и ресурсоснабжающие организации.
Считаю, что мы готовы к режиму ЧС. Мы провели тренировки с задействованием всех городских служб. Каждый знает свой манёвр: куда пойдёт, что будет делать. Проработаны поквартирные обходы, оповещение через домовые чаты, подвоз транспортом тех, кто будет готов переехать в пункты временного размещения. Первая забота — семьи с детьми, пожилые, маломобильные и лежачие больные.
А вот и новость в тему. Да еще и из разряда «богатые тоже плачут». «На проспекте Победы кипятком заливает магазин депутата горсовета». Вера Урываева попросила департамент экономического развития мэрии вмешаться в нерешаемую проблему, грозящую подмыванием фундамента трехподъездной девятиэтажки.
Но мэрии есть чем похвастаться. «В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом». Все «левые» автолавки и киоски конфискованы и арестованы за воровство электроэнергии.
Речь идет о том, что годами власть называла бизнесом Романа Раскопина, работавшего под разнообразными брендами. Претензии к этой торговле помимо города и энергетиков высказывали ведомства, контролирующие торговлю и качество товара, в том числе Роспотребнадзор. Проверяющие не знали, имеются ли у продавцов сети санкнижки и документы, свидетельствующие о работе «в белую», так как те сразу же закрывали двери и окна перед чиновниками. Но контрольные закупки показывали, что в киосках и автолавках торговали продуктами неизвестного происхождения (товар автолавок был признан фальсификатом из-за обилия в «молочке» и кондитерских изделиях пальмового масла). Но за этим товаром стояли в очередях — уж очень доступными были на него цены. Найти управу на эту «империю» было невозможно. Законный в этих обстоятельства кнут у властей нашелся только после того, как энергетики пошли в суды с исками о безучетном потреблении электроэнергии. И все. Забрать арестованные судебными приставами-исполнителями по решениям судов средства производства воры электроэнергии не могут.
— Только на продукты этих производителей и хватало денег, — посетовал Липчанин.
— Правильно, фальсификатом должны торговать только проверенные, надёжные сетевые магазины! — съязвил, и по делу, Главный.
«Возле «Линии» стало тихо». Цепочка бетонных блоков решила 20-летнюю проблему ночного шума у гипермаркета. Это не позволяет водителям заезжать на часть стоянки, не принадлежащей магазину. А на уменьшившейся втрое парковке у «Линии» дрифтерам теперь не разогнаться: там полно машин посетителей торгового комплекса. Но это — лишь временное решение проблемы. Как только мэрия зарегистрирует за собой земельный участок, который все эти годы были авто- и мотодромом, на нём появится платная парковка на манер действующих в центре города. Жителям близлежащих домов обещаны льготы, если они оформят соответствующее резидентство.
А еще «В мэрии Липецка освободилось место начальника управления имущественных и земельных отношений». Вера Андреева проработала в этой должности 10 лет и ушла в отставку по достижении пенсионного возраста. Ее место с приставкой и.о. заняла бывший заместитель управления Ольга Ковалева.
Мы шли к победе коммунизма,
теперь идём другим путём,
но суть процесса неизменна:
идём
«В Липецком горсовете изумились «границам трезвости». Городское управление потребрынка установило расстояние от школ и других социальных объектов до мест продажи спиртного в 20–50 метров. Но оказалось, «границы трезвости» не работают из-за того, что лицензии на продажу алкоголя выдаются магазинам на пять лет. Спикер горсовета Евгения Фрай поинтересовалась целью введения «границ трезвости» в Липецке. Мамонов ответил: для снижения доступности алкоголя для несовершеннолетних, популяризации здорового образа жизни. «Чтобы они не видели сам алкоголь, процесс его покупки, чтобы у них не возникал соблазн».
Кстати, с 1 сентября федеральный центр разрешил торговать сигаретами и табаком в киосках площадью от 5 кв. м (в Липецкой области — от 10 кв. м), кроме остановок общественного транспорта. Такие точки также включат в городскую «карту трезвости».
На этой неделе «Экс-спикер Липецкого горсовета и бывший военком Липецка сели на скамью подсудимых». Александра Афанасьева обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), Олегу Иванову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2023 году Афанасьев и Кузнецов получили от бизнесмена Андрея Выжанова (депутата горсовета и кума Афанасьева) информацию о дополнительных налоговых начислениях на его сеть «НаследникЪ Выжанова» в размере 52 млн рублей — за выявленное дробления бизнеса, включавшего в себя ООО «Теремок», ООО «Теремок плюс» и три ИП на членов его семьи. Выжанов обратился к Афанасьеву с просьбой о помощи в снижении недоимки по налогам, а тот подключил к делу Кузнецова. Необходимую сумму Выжанов передал Кузнецову тремя частями. Первые пять миллионов рублей в присутствии Александра Афанасьева на территории хладокомбината получило доверенное лицо Кузнецова, сотрудница компании «Клевер», которая передала их дочери бывшего военкома. Позже Выжанов лично передал Олегу Кузнецову еще пять миллионов — на парковке возле фитнес-клуба «Нептун» на улице Адмирала Макарова, а оставшиеся пять миллионов — на бывшей заправке «Шелл» на площади Петра Великого. Как считает следствие, эти деньги Кузнецов присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, так как не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.
Отвечая на вопросы гособвинителя, Андрей Выжанов сказал, что весной и летом 2023 года не вдавался в подробности, как Кузнецов распорядится его деньгами. «Я понял, что Кузнецов полностью владеет ситуацией. Понял, что он имеет доступ ко всей информации. Афанасьев сказал, что у него есть знакомства, связи в разных структурах, и он всё решит. Я подразумевал, что часть средств могла пойти правоохранительным органам для решения вопроса, часть Кузнецов взял бы себе как вознаграждение». По его словам, в последнюю свою встречу с Кузнецовым на бывшей заправке «Шелл», он стал догадываться, что его водят за нос. «Но я исполнил свои договоренности, так как привык выполнять свои обещания».
Ну и ну!
В этот раз у всех историй в этой рубрике романтическая или мелодраматическая подоплёка.
«Инвест-жиголо оставил липчанку без полумиллиона рублей». Жертва мошенника была уверена, что между ними — любовь онлайн (пара никогда не встречалась в офлайн).
«27-летняя липчанка сломала липы во время ссоры с парнем — ей вменяют вандализм». На допросе женщина заявила, что вымещала злобу на всем, что попалось ей под руку.
«Сожитель подруги поджёг 48-летнюю женщину». Это, конечно, жесть: он избил её гаечным ключом, после чего вылил на неё и поджёг горючую жидкость. Поводом послужило замечание, сделанное ему потерпевшей относительно того, что незадолго до этого мужчина ударил по лицу ее подругу. В данном случае поражает гуманизм суда, отмерявший осужденному 4 года колонии строгого режима.
«35-летний ельчанин украл невесту для сына друга и пытался подкупить полицейского». 16-летнюю девушку он тайно вывез из Нальчика. Задержанный неоднократно предлагал начальнику отделения уголовного розыска 20 тысяч рублей за то, чтобы замять дело. Оказалось, мужчина забрал девочку без ведома родителей и увез в Липецкую область по просьбе родственника в качестве «несовершеннолетней невесты» для его сына по цыганскому обычаю с согласия похищенной. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за приготовление к даче взятки.
— Эх! Гайдая нет. Сюжет для «Кавказской пленницы-2», — выразил сожаление Зритель.
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