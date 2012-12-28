Засахарился — значит, натуральный: как отличить настоящий мёд от подделки и сделать крем-мёд

Село Липовка Задонского округа расположено на крутом берегу притока Дона — речки Чичоры. В это живописное место «Четыре сезона» отправились, наслушавшись историй о пчеловоде Вадиме Алексееве, который держит пасеку более чем в двести ульев. Мы решили посмотреть, как Вадим качает мёд, и расспросить его об искусстве пчеловодства.