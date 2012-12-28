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28 минут назад

В Липецкой области станет еще прохладнее

13 сентября Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления между волновыми циклонами на северо-востоке и юго-западе Европейской территории России, местами пройдет небольшой дождь. 14 сентября местами, а 15 сентября повсеместно под влиянием южного циклона пройдут дожди.

Среднесуточные температуры составят 13-14 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер переменный, ночью 3-8 м/сек, днем 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем от +14 до +19.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.

День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 2 градуса мороза.
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