Средства ПВО работали над территорией Липецкой области

230 дронов сбиты над регионами России.

Сегодня ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены 230 БПЛА самолетного типа над 13-ю регионами страны включая Липецкую область.Также дроны сбивались над акваторией Черного и Азовского морей.В Липецкой области ночью и утром действовал красный уровень воздушной угрозы.