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сегодня, 09:23
1

Средства ПВО работали над территорией Липецкой области

230 дронов сбиты над регионами России.

Сегодня ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены 230 БПЛА самолетного типа над 13-ю регионами страны включая Липецкую область.

Также дроны сбивались над акваторией Черного и Азовского морей.

В Липецкой области ночью и утром действовал красный уровень воздушной угрозы.
воздушная тревога
БПЛА
13
0
4
1
0

Комментарии (1)

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гость
сегодня, 09:59
спасибо родные наши светлого вам неба !
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