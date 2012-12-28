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Происшествия
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сегодня, 09:23
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Средства ПВО работали над территорией Липецкой области
230 дронов сбиты над регионами России.
Также дроны сбивались над акваторией Черного и Азовского морей.
В Липецкой области ночью и утром действовал красный уровень воздушной угрозы.
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