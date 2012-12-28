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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области небольшие дожди и до +22
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием Североатлантического циклона и его атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой.
Среднесуточные температуры составят 13-14 градусов тепла, что около климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8, днем — от +18 до +20 градусов.
День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 1 градус тепла.
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