В Липецкой области небольшие дожди и до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием Североатлантического циклона и его атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой.

Среднесуточные температуры составят 13-14 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем от +17 до +22.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8, днем — от +18 до +20 градусов.День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году — 1 градус тепла.