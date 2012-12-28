Возле «Линии» стало тихо

Администрация Липецка отгородила часть стоянки от круглосуточного гипермаркета бетонными блоками.

Цепочка бетонных блоков решила 20-летнюю проблему ночного шума у гипермаркета «Линия». Эта ограда не позволяет водителям заезжать на часть стоянки, не принадлежащей магазину. А на уменьшившейся втрое парковке у «Линии» теперь не разгонишься: там полно машин посетителей гипермаркета.Но это — лишь временное решение проблемы. Как только мэрия зарегистрирует за собой земельный участок, который все эти годы заполоняли дрифтеры и шумные компании, на нём заработает платная парковка на манер действующих в центре города. Для жителей близлежащих домов будут льготы, если они оформят соответствующее резидентство.Напомним, что годами жители улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР жаловались на нарушение «закона о тишине», но всё было без толку. Посты в соцсетях, звонки в полицию, обращения к брянской «Корпорации ГРИНН» (юридическое название сети гипермаркетов «Линия»), в администрацию города и области не приносили результатов. Рейды автоинспекторов решали проблему ночного шума на час-два — как только патрули разъезжались, парковка снова ревела.