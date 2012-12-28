Происшествия
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22 минуты назад
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Сожитель подруги поджёг 48-летнюю женщину: мужчина выслушал приговор
Женщине диагностировали ожоги III-IV степени 21% поверхности тела.
Об этой истории мы писали. На 48-летнюю женщину житель Фащевки напал во время совместного отдыха компании знакомых. 22 декабря 2025 года потерпевшую доставили в областной ожоговый центр. С её слов, во время конфликта сожитель подруги бил её гаечным ключом, после чего вылил на неё и поджёг горючую жидкость. У женщины были серьезно обожжены голова, шея, тело, руки: ей диагностировали ожоги II-III степени 21% поверхности тела. Ее лицо обезображено.
«В суде было доказано, что пьяный 37-летний житель Фащевки в ходе ссоры нанес своей 48-летней знакомой не менее семи ударов газовым металлическим ключом в лицо и по голове, облил её воспламеняющейся жидкостью и поджёг», — сообщает прокуратура Липецкой области.
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