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Сожитель подруги поджёг 48-летнюю женщину: мужчина выслушал приговор
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22 минуты назад
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Сожитель подруги поджёг 48-летнюю женщину: мужчина выслушал приговор

Женщине диагностировали ожоги III-IV степени 21% поверхности тела.

37-летний житель села Фащёвка Грязинского округа получил четыре года строгого режима за то, что обезобразил лицо 48-летней женщины. Он выслушал приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ ).

Об этой истории мы писали. На 48-летнюю женщину житель Фащевки напал во время совместного отдыха компании знакомых. 22 декабря 2025 года потерпевшую доставили в областной ожоговый центр. С её слов, во время конфликта сожитель подруги бил её гаечным ключом, после чего вылил на неё и поджёг горючую жидкость. У женщины были серьезно обожжены голова, шея, тело, руки: ей диагностировали ожоги II-III степени 21% поверхности тела. Ее лицо обезображено.

«В суде было доказано, что пьяный 37-летний житель Фащевки в ходе ссоры нанес своей 48-летней знакомой не менее семи ударов газовым металлическим ключом в лицо и по голове, облил её воспламеняющейся жидкостью и поджёг», — сообщает прокуратура Липецкой области.
поджог
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Комментарии (2)

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Гость
7 минут назад
Женщины, берегите себя!
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гость
8 минут назад
А какой приговор?
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