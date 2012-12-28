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Общество
13
6 минут назад
В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду
13 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Володарского, 37-38а, улица Елецкая, 34 – без холодной воды временно останутся жители Дикого и Карьера, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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