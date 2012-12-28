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13
6 минут назад

В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду

13 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Володарского, 37-38а, улица Елецкая, 34 – без холодной воды временно останутся жители Дикого и Карьера, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1а в переулке Вишневом, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 10а, 10/2 по улице Елецкой, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Карьерной, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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