В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду

13 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Володарского, 37-38а, улица Елецкая, 34 – без холодной воды временно останутся жители Дикого и Карьера, предупредили в компании.