16-летняя данковчанка проведет четыре года в воспитательной колонии за сбыт наркотиков

Девушка раскладывала наркотики по тайникам.

Как установило следствие, в 2026 году неизвестными в интернете было создано преступное сообщество для торговли наркотиками. В структуру этой группы входили организаторы, руководители, «операторы» и непосредственные исполнители. Несовершеннолетняя данковчанка по свой доброй воле стала «закладчиком», получая инструкции через анонимную переписку.В ее задачи входило извлечение оптовых партий запрещенных веществ из тайников и последующее их распределение по розничным «закладкам» для конечных потребителей.В апреле этого года сотрудники полиции задержали девушку. При личном досмотре и в уже оборудованных тайниках у нее изъяли 327,64 грамма наркотических средств. Часть запрещенных веществ находилась при ней в поясной сумке, а другая часть уже была спрятана в укромных местах дворовых территорий.Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Несмотря на это, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой.