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Происшествия
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53 минуты назад
16-летняя данковчанка проведет четыре года в воспитательной колонии за сбыт наркотиков
Девушка раскладывала наркотики по тайникам.
В ее задачи входило извлечение оптовых партий запрещенных веществ из тайников и последующее их распределение по розничным «закладкам» для конечных потребителей.
В апреле этого года сотрудники полиции задержали девушку. При личном досмотре и в уже оборудованных тайниках у нее изъяли 327,64 грамма наркотических средств. Часть запрещенных веществ находилась при ней в поясной сумке, а другая часть уже была спрятана в укромных местах дворовых территорий.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Несмотря на это, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой.
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