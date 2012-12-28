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Происшествия
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вчера, 23:42
Курьера сбил «Хендай» на Театральной площади
Молодому мужчине понадобилась помощь врачей.
Известно, что курьера — молодого мужчину — доставили в травмпункт, данных о его личности и о серьёзности полученных им травм пока нет.
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