Курьера сбил «Хендай» на Театральной площади

Молодому мужчине понадобилась помощь врачей.



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Поздно вечером 10 сентября в Липецке на Театральной площади столкнулись автомобиль «Хендай» и электровелосипед, на котором передвигался курьер. По предварительным данным, 23-летняя женщина, управлявшая автомобилем, задела электровелосипед при маневре. Однако, как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, точная картина аварии ещё устанавливается.Известно, что курьера — молодого мужчину — доставили в травмпункт, данных о его личности и о серьёзности полученных им травм пока нет.