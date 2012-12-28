«У людей просто нет денег»: что происходит с авторынком Липецка после начала топливного кризиса
66-летний водитель школьного автобуса выслушал приговор за ДТП, в котором пострадал подросток
Общество
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сегодня, 14:10
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Оскорбившего волонтёра на заправке водителя оштрафовали на 3000 рублей
Конфликт произошёл из-за системы чёт-нечет. Водитель хотел заправиться не в свой день.
На водителя возбудили дело по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», суд оштрафовал его на 3 000 рублей.
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