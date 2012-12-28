Оскорбившего волонтёра на заправке водителя оштрафовали на 3000 рублей

Конфликт произошёл из-за системы чёт-нечет. Водитель хотел заправиться не в свой день.

В июле на одной из заправок в Липецке произошёл конфликт между водителем и волонтёром. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в этот день топливо продавали водителям автомобилей с чётной первой цифрой номера, а 25-летний житель Лебедянского района решил заправить свой автомобиль с нечетным госномером. Дежурившая на заправке волонтер попыталась разъяснить ему действующий порядок отпуска топлива, но в ответ женщина услышала оскорбления.На водителя возбудили дело по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», суд оштрафовал его на 3 000 рублей.