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сегодня, 14:10
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Оскорбившего волонтёра на заправке водителя оштрафовали на 3000 рублей

Конфликт произошёл из-за системы чёт-нечет. Водитель хотел заправиться не в свой день. 

В июле на одной из заправок в Липецке произошёл конфликт между водителем и волонтёром. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в этот день топливо продавали водителям автомобилей с чётной первой цифрой номера, а 25-летний житель Лебедянского района решил заправить свой автомобиль с нечетным госномером. Дежурившая на заправке волонтер попыталась разъяснить ему действующий порядок отпуска топлива, но в ответ женщина услышала оскорбления.

На водителя возбудили дело по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», суд оштрафовал его на 3 000 рублей.
оскорбление
АЗС
волонтеры
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Бенз в канистры
21 минуту назад
Кто по думал эти запреты , сколько грузовиков наказали за тонировку ?
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Липе
сегодня, 15:28
Культуру обращения никто неотменял.Мог бы похорошему обьяснить девушке.
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Колян
сегодня, 15:08
На каком основании волонтеры что то регулируют ? Каковы их полномочия?
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Сусанна
19 минут назад
волонтеры регулируют очередь и все, решение заправлять или нет принимают заправщики
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Колян
сегодня, 15:06
А каким нормативным документом регламентирован этот порядок ?
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Черти че
сегодня, 15:00
Опубликуйте эти правила или приказы. Кем они подписаны и утверждены.. Сроки их действия.
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Маша
сегодня, 14:38
В Лебедяни много таких людей. Для полиции полно работы. Ночью ездят на бешеных скоростях, много пьяных за рулем, тонированные наглухо автомобили, ночные пьяные дебоши.
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Липа
сегодня, 14:36
Житель района ехал домой и ему не хватило бензина. А глупые волонтёры...
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ю
сегодня, 15:09
волонтеры по вашему правила придумали ??
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Соседка
сегодня, 14:36
А может,он не знал,что бывают четные и нечетные!Двоечником в школе был!
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Александр Н.
сегодня, 14:32
Правильно, можно было бы и побольше штраф,по другому хамы не понимают.
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Кошмар
сегодня, 14:23
Люди озверели...
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Люди
сегодня, 14:31
О свинели, есть порядок и правила соблюдай.
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