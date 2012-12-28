Два велосипедиста и два пешехода попали за день под колёса автомобилей

Пострадали 30-летний и 54-летний мужчины, 16-летний подросток и 49-летняя женщина.



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Вечером 10 сентября в Липецке на дороге Орёл — Тамбов 55-летняя женщина за рулём «Рено» сбила 30-летнего велосипедиста. Мужчина госпитализирован с травмами.Ещё один велосипедист — 16-летний подросток — попал под машину на улице Студеновской в начале третьего часа дня. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Водитель автомобиля с места ДТП уехал. Позже его отыскали полицейские — им оказался 54-летний водитель «Шевроле».Вечером в Липецком округе на дороге Липецк — Данков под колёса «Лады Весты» 38-летнего водителя попала 49-летняя женщина, её госпитализировали.В селе Воскресеновка Липецкого округа 33-летняя женщина за рулём «Лады» сбила 54-летнего мужчину. Пешеход доставлен в больницу.Вчера автоинспекторы зарегистрировали 13 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7 408 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четыре водителя, за неиспользование ремней безопасности — 987.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7 150 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 248 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.