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Общество
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сегодня, 12:38
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На проспекте Победы кипятком заливает магазин депутата горсовета

Вера Урываева попросила департамент экономического развития мэрии вмешаться в нерешаемую проблему, грозящую подмыванием фундамента трехподъездной девятиэтажки.

Департамент экономического развития мэрии стал собирать жалобы предпринимателей. В прошлом году по разным поводам в ведомство обратилось 244 хозсубъекта, за первые шесть месяцев этого года — 120. Среди обращений лидируют жалобы на действия энергетиков. Об этом комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета сообщила председатель департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева.

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Воспользовавшись возможностью, председатель депутатской комиссии Вера Урываева пожаловалась Соловьевой на нерешаемую проблему:подтапливание вод уже больше года холодной, горячей водой и канализационными стоками ее магазина «Эталон», расположенного на проспекте Победы, 104. Депутат сообщила, что только в сентябре магазин дважды заливал кипяток. 3 числа горячая вода с примесью песка залила пол на 60 сантиметров, 9-го на 20 сантиметров.

— Кто за это должен отвечать? Понятно, никто моему магазину не возместит материальный ущерб. Но все это время кипяток подмывает фундамент трехподъездной девятиэтажки. Прошу вас, включитесь в решение этой проблемы! — обратилась депутат к чиновнице.

Мария Соловьева пообещала разобраться в ситуации.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Картина маслом
13 минут назад
Прозаседавшиеся.
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Елена
16 минут назад
Бизнес это всегда риск
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Ольга
16 минут назад
а что за проблема? пишите обращение, в течение полгода рассмотрят
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Виктор
29 минут назад
А почему у депутата магазин ? Политика отдельно бизнес отдельно
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мси серж
34 минуты назад
а что она заныла. у них все же хорошо, всеработает, все механизмы отлажены пусть напишет заявление и все починят
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Р
36 минут назад
Расцвет жкх просто. Нужно ещё поднять цены и подождать лет 30 до замены
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гость
55 минут назад
Почему бы к Бастрыкину не обратится?
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