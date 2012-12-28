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Общество
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сегодня, 12:38
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На проспекте Победы кипятком заливает магазин депутата горсовета
Вера Урываева попросила департамент экономического развития мэрии вмешаться в нерешаемую проблему, грозящую подмыванием фундамента трехподъездной девятиэтажки.
Воспользовавшись возможностью, председатель депутатской комиссии Вера Урываева пожаловалась Соловьевой на нерешаемую проблему:подтапливание вод уже больше года холодной, горячей водой и канализационными стоками ее магазина «Эталон», расположенного на проспекте Победы, 104. Депутат сообщила, что только в сентябре магазин дважды заливал кипяток. 3 числа горячая вода с примесью песка залила пол на 60 сантиметров, 9-го на 20 сантиметров.
— Кто за это должен отвечать? Понятно, никто моему магазину не возместит материальный ущерб. Но все это время кипяток подмывает фундамент трехподъездной девятиэтажки. Прошу вас, включитесь в решение этой проблемы! — обратилась депутат к чиновнице.
Мария Соловьева пообещала разобраться в ситуации.
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