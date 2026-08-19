Выходные в Липецке: открытие театрального сезона, все главные липецкие фестивали – «Мусаткин двор» и «Шкаф»

Программа уикенда обещает быть крайне насыщенной.

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Погода опять устремилась к осени





В субботу, 12 сентября, в Липецке будет от +18 до +20 градусов, а на следующий день, 13 сентября, намного прохладнее — от +15 до + 17. Суббота пройдёт без осадков, а вот в воскресенье уже возможны кратковременные дожди.













Отключение воды





12 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ ограничат подачу холодной воды:





– ул. Лутова, 11, 15.













13 сентября с 10:00 до конца ремонта перекроют холодную воду:





– ул. 9 Января, 1а, 7;

– ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;

– ул. Карьерная, 2;

– пер. Вишневый, 1а.





В частном секторе проведут выходной без удобств жители улиц 9 января, Володарского, Воровского, Депутатской, Елецкой, Карьерной, Лескова, Павлова, Чкалова, переулков Даргомыжского, Верещагина, Фруктового. Отключать электричество на выходных никому не планируют, но никто не застрахован от аварийных случаев.





Целых два дня на поиски бензина





Искать горючку поможет gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , правда, данные по Липецку там перестали отображаться в связи с уходом с заправок волонтёров. Но зато сервис направит туда, где топливо ещё осталось в области и если успеете доехать прежде, чем опустеют резервуары, вы — счастливчик!













Многие липчане теперь предпочитают тратить уикенд как раз на поиски бензина и очереди к пистолетам АЗС, чтобы затем всю неделю ездить на добытом топливе. Вероятно, скоро бензин начнут передавать по наследству. Хорош он будет и в качестве приданного. Найти эту ценность могут помочь ещё электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах — max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot













С этой сказочной истории стартует ежегодный абонемент «Музыка развивает» для самых маленьких слушателей. Художественное слово ведущей Юлии Моисеенко и замечательная музыка в исполнении Максима Аникеева и приемы элементарного музыкального театра помогут малышам приобщиться к труду в музыкальных саду и огороде и стать настоящей командой. Программа рассчитана на семьи с детьми 2-3 лет, для которых музыка станет любовью всей жизни и будет способствовать раннему развитию.









Фото vk.ru/unionzal

12 сентября в 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) стартует спортивный фестиваль «Семейный вызов» (6+).













Фото vk.ru/multiliga48









12 сентября, в 10:00 в сквере возле Липецкого государственного театра кукол (ул. Гагарина, 74) откроют новый сезон веселым представлением (0+).









Фото Сабины Керн, vk.ru/sabinakern









Библиотеки Липецка, обещают насыщенную программу: АРТ-базар, фотозоны, мастер-классы для всех возрастов, традиционные выставки картин и книг, рок-концерт и многое другое.









Здесь и в самом верху фото — vk.ru/liplib

Олег Васенин — театральный композитор, актер и автор песен. Выпускник школы-студии МХАТ. Играл в мюзикле «Норд-Ост» и на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Создает музыку для спектаклей, пишет саундтреки, стихи и авторские песни с 2005 года.









Центр циркового искусства «Ника», которым руководит Юлия Подковырова, уже не раз открывал нашу рубрику выходного дня. Сегодня юные артисты вновь зададут настроение своим номером «Волшебный мир цирка», который они совсем недавно исполнили на сцене ОЦКНТ.Видео Аркадия Свиридова.По инерции лета в парках и общественных пространствах Липецка продолжаются культурные и увеселительные мероприятия. Пользуйтесь одними из последних возможностей! Ниже расписание на графике мэрии Липецка.12 сентября в 10:00 и в 11:00 концертный зал «Унион» им. Т. Н. Хренникова (ул. К. Маркса, 2) приглашает на детское представление «Трудолюбивый ослик-огородник»12 сентября в 12:30 для юных зрителей состоится также занятие «Январь: у комелька»Знакомство с шедевром мировой классической музыки — циклом для фортепиано «Времена года» П.И. Чайковского. В программе «У камелька» дети и родители познакомятся с особенностями дворянского и крестьянского быта времен композитора, узнают, как проходили долгие зимние вчера. Станет понятно, каким образом композитору удалось в одном произведении объединить мелодии народных напевов и чарующие звуки арфы.В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) открыли детский центр «Жар-Птица». 12 сентября в 11:30 он подхватит эстафету мероприятий под общим названием «Игровая суббота»Любой желающий от мала до велика сможет поиграть в настольные игры, правилам обучат прямо на месте.Соревнования семей, которые разобьют на группы по возрасту ребёнка: до 8, до 11 и до 14 лет. Мамы, папы и дети будут соревноваться в ориентировании в лабиринте, силовом проходе рукохода, удержании равновесия на бревне и многом другом. Старшим даже дадут пострелять из пневматического пистолета.12 и 13 сентября с 11:00 до 18:00 на Городище будет проходить традиционный фестиваль русской народной культуры «Мусаткин двор»Мероприятий и точек активностей будет много, ниже программа обоих дней праздника.В программе — задорная музыка, агвагрим и даже домашняя выпечка. В 11:00 и в 13:00 юных зрителей приглашают в театр на яркий и добрый спектакль с любимыми песнями «Крошка Енот»13 сентября праздник продолжится в 11:00 и в 13:00 волшебной сказкой для всей семьи «Али Баба и разбойники» (6+)История невесты, жениха и человека из прошлого, чьё появление превращает праздник в трагедию. Страсть здесь сильнее доводов рассудка, а честь — сильнее страха смерти. Спектакль поставили режиссёры Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина — их прочтение сохраняет фирменную для Лорки испанскую жгучесть: пластику, ритуальность, контраст цвета и тени, где каждая деталь сценографии работает на предчувствие беды.13 сентября в 10:00 в Быхановом саду начнётся полюбившийся липчанам за долгие годы АРТ-фестиваль «ШКАФ»Уже второй год на фестивале будет работать музейная площадка «Музей для друзей», где будут представлены школьные, муниципальные и государственные музеи Липецка и Липецкой области, которые расскажут о своих коллекциях, героях и реликвиях, проведут мастер-классы и викторины. В общем – точек притяжения масса, впереди много часов разнообразия и веселья.13 сентября на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) начнут праздновать День жилого района «Сокол»Организаторы уверяют, что Соколу исполняется уже 413 лет, если считать историю крепости, когда-то здесь находившейся. В этом случае жилой район будет старше самого Липецка, которому «всего» 323 года!В 16:00 начнут свою работу спортивные площадки с семейными эстафетами, надувным дартсом, гигантскими шашками, LEGO-конструктором и многим другим. В 17:00 — официальное открытие праздника, поздравление официальных лиц и гала-концерт творческих коллективов Липецка.13 сентября в 19:02 в пространстве «Прачечная» отличным завершением выходных станет акустический performance-концерт Олега Васенина (16+).Олег исполнит свои песни и прочитает стихи, через музыку и живое сценическое действие расскажет о своем пути, поворотах судьбы, поиске себя и смыслах, которые остаются с нами.