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382
50 минут назад
5

В Липецком горсовете изумились «границам трезвости»

Городское управление потребрынка установило расстояние от школ и других социальных объектов до мест продажи спиртного в 20–50 метров. Но оказалось, «границы трезвости» не работают из-за того, что лицензии на продажу алкоголя выдаются магазинам на пять лет.

В прошлом году мэрия начала уточнять перечень точек, законно торгующих алкоголем, находящихся в пределах «границ трезвости» у социальных объектов. Эту работу городское управление потребрынка проделало с использованием искусственного интеллекта. Её итогом стало увеличение вдвое — с 534 до тысячи — числа лицензированных под торговлю алкоголем торговых объектов, которые находятся на расстоянии 20 метров от поликлиник и больниц и в 50 метрах — от образовательных учреждений: детсадов, школ, учреждений дополнительного образования, физкультуры и спорта. Кстати, в стране есть регионы, где «границы трезвости» заканчиваются в 5–10 метрах от входа в социальные учреждения, а есть те, где они начинаются в 200–300 метрах от них.

— А как вы измеряете расстояние от, допустим, школы до магазина, где торгуют спиртным? — спросила начальника городского управления потребрынка Антона Мамонова председатель депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета Вера Урываева.

Оказалось, от входа в социальное учреждение. Но так как все детсады и школы в Липецке ограждены заборами, то от калиток в них. Территория, которая попадает в пределы круга (с калиткой в центре) диаметром в 50 метров, становится зоной трезвости, а условная черта на карте — её границей.

Вера Урываева привела в пример нарушения «границы трезвости» магазин федеральной сети у 44-го лицея на улице Плеханова. Там торгуют алкоголем, и от школьной калитки до магазина меньше 50 метров. Почему магазин до сих пор не лишён лицензии на продажу спиртного? А потому, что он получил право торговать алкоголем на пять лет. И этот срок с момента введения мэрией Липецка местного закона о «границах трезвости» ещё не истёк.

Спикер горсовета Евгения Фрай поинтересовалась целью введения «границ трезвости» в Липецке. Мамонов ответил: для снижения доступности алкоголя для несовершеннолетних, популяризации здорового образа жизни:

— Чтобы они не видели сам алкоголь, процесс его покупки, чтобы у них не возникал соблазн.

Но это ещё не всё. После того как в этом году федеральный центр разрешил торговать сигаретами и табаком в киосках площадью от 5 кв. м (в Липецкой области — от 10 кв. м), кроме остановок общественного транспорта, в «карту трезвости» включат и все лицензированные под этот вид бизнеса объекты торговли.
алкоголь
табак
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Викторм
16 минут назад
Идея с калитками в заборе очень сомнительна. Должно быть от входа в здание. Исторически так было с церквями и магазинами с алкоголем.
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Прикольно
29 минут назад
Это где ж находится такой целый район трезвости, что там нет шампанского, пятёрочек, магнитов, чижиков и т.д., где это всё продаётся и нужно ехать в другой район?...
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)
33 минуты назад
Пусть лучше Вера расскажет как участок под эталон в центре отжала, рядом с тем самым лицеем
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липецк1
38 минут назад
...надо обязательно воспитовать и в школе и в дб садах ...обязательно ...что и кого воспитаете то и будет ....
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Гость
31 минуту назад
Надо было в школе русский язык учить
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