В Липецком горсовете изумились «границам трезвости»

Городское управление потребрынка установило расстояние от школ и других социальных объектов до мест продажи спиртного в 20–50 метров. Но оказалось, «границы трезвости» не работают из-за того, что лицензии на продажу алкоголя выдаются магазинам на пять лет.

В прошлом году мэрия начала уточнять перечень точек, законно торгующих алкоголем, находящихся в пределах «границ трезвости» у социальных объектов. Эту работу городское управление потребрынка проделало с использованием искусственного интеллекта. Её итогом стало увеличение вдвое — с 534 до тысячи — числа лицензированных под торговлю алкоголем торговых объектов, которые находятся на расстоянии 20 метров от поликлиник и больниц и в 50 метрах — от образовательных учреждений: детсадов, школ, учреждений дополнительного образования, физкультуры и спорта. Кстати, в стране есть регионы, где «границы трезвости» заканчиваются в 5–10 метрах от входа в социальные учреждения, а есть те, где они начинаются в 200–300 метрах от них.— А как вы измеряете расстояние от, допустим, школы до магазина, где торгуют спиртным? — спросила начальника городского управления потребрынка Антона Мамонова председатель депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета Вера Урываева.Оказалось, от входа в социальное учреждение. Но так как все детсады и школы в Липецке ограждены заборами, то от калиток в них. Территория, которая попадает в пределы круга (с калиткой в центре) диаметром в 50 метров, становится зоной трезвости, а условная черта на карте — её границей.Вера Урываева привела в пример нарушения «границы трезвости» магазин федеральной сети у 44-го лицея на улице Плеханова. Там торгуют алкоголем, и от школьной калитки до магазина меньше 50 метров. Почему магазин до сих пор не лишён лицензии на продажу спиртного? А потому, что он получил право торговать алкоголем на пять лет. И этот срок с момента введения мэрией Липецка местного закона о «границах трезвости» ещё не истёк.Спикер горсовета Евгения Фрай поинтересовалась целью введения «границ трезвости» в Липецке. Мамонов ответил: для снижения доступности алкоголя для несовершеннолетних, популяризации здорового образа жизни:— Чтобы они не видели сам алкоголь, процесс его покупки, чтобы у них не возникал соблазн.Но это ещё не всё. После того как в этом году федеральный центр разрешил торговать сигаретами и табаком в киосках площадью от 5 кв. м (в Липецкой области — от 10 кв. м), кроме остановок общественного транспорта, в «карту трезвости» включат и все лицензированные под этот вид бизнеса объекты торговли.