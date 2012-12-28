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Общество
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50 минут назад
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В Липецком горсовете изумились «границам трезвости»
Городское управление потребрынка установило расстояние от школ и других социальных объектов до мест продажи спиртного в 20–50 метров. Но оказалось, «границы трезвости» не работают из-за того, что лицензии на продажу алкоголя выдаются магазинам на пять лет.
— А как вы измеряете расстояние от, допустим, школы до магазина, где торгуют спиртным? — спросила начальника городского управления потребрынка Антона Мамонова председатель депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета Вера Урываева.
Оказалось, от входа в социальное учреждение. Но так как все детсады и школы в Липецке ограждены заборами, то от калиток в них. Территория, которая попадает в пределы круга (с калиткой в центре) диаметром в 50 метров, становится зоной трезвости, а условная черта на карте — её границей.
Вера Урываева привела в пример нарушения «границы трезвости» магазин федеральной сети у 44-го лицея на улице Плеханова. Там торгуют алкоголем, и от школьной калитки до магазина меньше 50 метров. Почему магазин до сих пор не лишён лицензии на продажу спиртного? А потому, что он получил право торговать алкоголем на пять лет. И этот срок с момента введения мэрией Липецка местного закона о «границах трезвости» ещё не истёк.
Спикер горсовета Евгения Фрай поинтересовалась целью введения «границ трезвости» в Липецке. Мамонов ответил: для снижения доступности алкоголя для несовершеннолетних, популяризации здорового образа жизни:
— Чтобы они не видели сам алкоголь, процесс его покупки, чтобы у них не возникал соблазн.
Но это ещё не всё. После того как в этом году федеральный центр разрешил торговать сигаретами и табаком в киосках площадью от 5 кв. м (в Липецкой области — от 10 кв. м), кроме остановок общественного транспорта, в «карту трезвости» включат и все лицензированные под этот вид бизнеса объекты торговли.
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